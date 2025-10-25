 
 
 
Soccer.ru
Футболист ЦСКА Алвес восстановится после травмы к середине ноября

вчера, 22:44

Бразильский полузащитник ЦСКА Матеус Алвес будет восстанавливаться на протяжении еще двух-трех недель. Об этом журналистам рассказал главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

20-летний бразилец пропустил три последних матча команды из-за повреждения.

«Очевидно, что в наших матчах Алвес дает атакующие вещи, Родриго Вильягра дает оборонительные действия, — сказал Челестини. — Я считаю, что у нас есть достаточно игроков, выдвинуть Облякова повыше тоже вариант. Думаю, что Алвес две-три недели еще будет восстанавливаться. Надеемся, что вернется после ноябрьской паузы».

В текущем сезоне Алвес забил 2 мяча и отдал 1 результативный пас в 15 матчах за ЦСКА.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:22
Пожелаю молодому парню полного восстановления.
