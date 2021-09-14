В 13 Буну Яссин Голов пропущено: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Спасений: 7 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

З 19 Акунья Маркос Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

З 20 Диего Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 8 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

З 23 Кунде Жуль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Выносы: 7 Пасы: 39 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

З 16 Навас Хесус Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 88

Н 24 Гомес Алехандро Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 4 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 58

П 10 Ракитич Иван Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 65

Н 7 Сусо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 45

П 25 Фернандо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Выносы: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

П 8 Хордан Хоан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Пасы: 29 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 45

Н 15 Эн-Несери Юссеф Ударов всего: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 50

Запасные игроки

В 33 Вакас Альфонсо

В 1 Дмитрович Марко

З 3 Аугустинссон Людвиг

З 2 Монтиэль Гонсало Выносы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 9

З 4 Рекик Карим

П 18 Дилейни Томас Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 45

П 17 Ламела Эрик Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 32

П 5 Окампос Лукас Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 45

П 14 Оскар

П 21 Торрес Оливер

Н 12 Мир Рафаэль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Выносы: 2 Пасы: 7 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 25

Н 11 Эль-Хаддади Мунир

Пропускают

(П) - Не готов

Не играл с 03.10.21 , с ним 6 из 14 очков в нац. чемпионате Гудель Неманья (П) - Не готов