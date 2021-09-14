ГлавнаяВсе матчи
Матчи Лига чемпионов 2021/2022
Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Евро-2020
Лига конференций 2021/2022
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Германия. Бундеслига 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок Английской Лиги 2021/2022
Италия. Кубок 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Нидерланды. Эредивизие 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Беларусь. Высшая лига 2021
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Россия. Суперкубок 2019
Англия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2021
Кубок Америки 2021
Олимпиада 2020
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
Чемпионат мира 2018
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2021/2022
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2021/2022
Австрия. Первая Лига 2021/2022
Азербайджан. Премьер-лига 2021/2022
Албания. Суперлига 2021/2022
Англия. Лига Один 2021/2022
Англия. Лига Два 2021/2022
Англия. Кубок 2021/2022
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер лига 2021/2022
Беларусь. Кубок 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Бельгия. Кубок 2021/2022
Бельгия. Вторая лига 2021/2022
Болгария. Первая лига 2021/2022
Болгария. Вторая лига 2021/2022
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2021
Бразилия. Серия С 2021
Венгрия. Чемпионат I 2021/2022
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2021/2022
Германия. Третья лига 2021/2022
Гондурас. Лига Насьональ 2021/2022
Греция. Суперлига 2021/2022
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2021/2022
Дания. Первый дивизион 2021/2022
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2021/2022
Израиль. Первый дивизион 2021/2022
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2021/2022
Италия. Серия B 2021/2022
Катар. Старс-Лига 2021/2022
Кипр. Первый дивизион 2021/2022
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2021/2022
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2021
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2021/2022
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2021
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ-2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ-2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Отбор Евро-2023 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2021/2022
Молдова. Национальный дивизион 2021/2022
Нидерланды. Первый дивизион 2021/2022
Нидерланды. Кубок Нидерландов 2021/2022
Никарагуа. Примера 2021/2022
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2021/2022
Польша. Первый дивизион 2021/2022
Португалия. Сегунда 2021/2022
Португалия. Кубок 2021/2022
Португалия. Кубок Лиги 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 1 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 2 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 3 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 4 2021/2022
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2021/2022
Россия. Премьер-Лига Крыма 2021/2022
Кубок Париматч Премьер 2021
Румыния. Лига 1 2021/2022
Румыния. Лига 2 2021/2022
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2021/2022
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2021/2022
Сербия. Суперлига 2021/2022
Словакия. Первая лига 2021/2022
Словения. Первая лига 2021/2022
Словения. Вторая лига 2021/2022
США. МЛС 2021
США. ЮСЛ 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2021/2022
Турция. Первая лига 2021/2022
Турция. Кубок Турции 2021/2022
Украина. Первая лига 2021/2022
Украина. Кубок Украины 2021/2022
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уругвай. Сегунда 2021
Уэльс. Кимру Альянс 2021/2022
Уэльс. Премьер-лига 2021/2022
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2021/2022
Хорватия. Первая лига 2021/2022
Чехия. Первая лига 2021/2022
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Швеция. Аллсвенскан 2021
Швеция. Суперэттан 2021
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2021/2022
Япония. J-Лига 2021
2021-09-14
2021-06-22
2021-06-25
2021-07-06
2021-07-07
2021-07-13
2021-07-14
2021-07-20
2021-07-21
2021-07-27
2021-07-28
2021-08-03
2021-08-04
2021-08-10
2021-08-17
2021-08-18
2021-08-24
2021-08-25
2021-09-14
2021-09-15
2021-09-28
2021-09-29
2021-10-19
2021-10-20
2021-11-02
2021-11-03
2021-11-23
2021-11-24
2021-12-07
2021-12-08
Севилья - Ред Булл Зальцбург
Янг Бойз - Манчестер Юнайтед
Барселона - Бавария
Динамо - Бенфика
Вильярреал - Аталанта
Лилль - Вольфсбург
Челси - Зенит
Мальме - Ювентус

Протокол матча Севилья против Ред Булл Зальцбург

Севилья Логотип футбольный клуб Севилья 1:1 Логотип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Севилья
1 : 1
завершен
14 сентября 2021, 19:45
вторник
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 3
Средний возраст: 29.3 - 22.1
Средний рост: 180.4 - 183
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 4-3-3 - 4-3-1-2
Серия побед: 0 - 10
Ред Булл Зальцбург
Лига чемпионов 2021/2022, 1 тур
Стадион Рамон Санчес Писхуан
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.704.204.90
Фонбет 1.65 3.90 5.30
Мелбет 1.63 4.11 5.81
BetBoom 1.63 4.00 5.73
 
13' Диего (20)
 
26' Эн-Несери Юссеф (15)
 
42' (1:1) Ракитич Иван (10)
 
2
46' Сусо (7) уходит с поля, Окампос Лукас (5) вышел на поле
46' Хордан Хоан (8) уходит с поля, Дилейни Томас (18) вышел на поле
 
50' Эн-Несери Юссеф (15)
 
58' Гомес Алехандро (24) уходит с поля, Ламела Эрик (17) вышел на поле
 
65' Ракитич Иван (10)
 
66' Ракитич Иван (10) уходит с поля, Мир Рафаэль (12) вышел на поле
 
82' Дилейни Томас (18)
 
84' Навас Хесус (16)
 
87' Навас Хесус (16) уходит с поля, Монтиэль Гонсало (2) вышел на поле
 
13' (0:0) Нереализованный пенальти Адейеми Карим (27)
 
15' Зайвальд Николас (13)
 
21' (0:1) Сучич Лука (21)
 
37' (0:1) Нереализованный пенальти Сучич Лука (21)
 
51' Вебер Максимилиан (39) уходит с поля, Пьятковски Камиль (4) вышел на поле
 
67' Шешко Беньямин (30) уходит с поля, Адаму Жуниор (9) вышел на поле
 
79' Зайвальд Николас (13) уходит с поля, Капальдо Николас (7) вышел на поле
 
80' Адейеми Карим (27) уходит с поля, Окафор Ной (77) вышел на поле
 
84' Капальдо Николас (7)
 
2
90+3' Камара Мохаммед (19)
90+4' Окафор Ной (77)
Голы
21’ 0:1(П) Сучич Лука
Ракитич Иван 1:1(П) 42’
Наказания
Диего 13’
15’ Зайвальд Николас
Эн-Несери Юссеф 26’
Эн-Несери Юссеф 50’
Ракитич Иван 65’
Дилейни Томас 82’
Навас Хесус 84’
84’ Капальдо Николас
90+3’ Камара Мохаммед
90+4’ Окафор Ной
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Окампос Лукас Сусо 46’
Дилейни Томас Хордан Хоан 46’
51’ Пьятковски Камиль Вебер Максимилиан
Ламела Эрик Гомес Алехандро 58’
Мир Рафаэль Ракитич Иван 66’
67’ Адаму Жуниор Шешко Беньямин
79’ Капальдо Николас Зайвальд Николас
80’ Окафор Ной Адейеми Карим
Монтиэль Гонсало Навас Хесус 87’
Статистика
 11 Удары по воротам 15
2 Удары в створ 8
18 Фолы 16
4 Угловые 6
0 Офсайды 1
48% Владение мячом 52%
7 Cэйвы 1
6 Предупреждения 4
1 Удаления 0
Сортировать
Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ kanuni (раскрыть)
14 сентября в 22:09
Тем не менее этот факт занесён в "Книгу рекордов Гиннесса".
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
14 сентября в 22:08
4 пинальти в одном тайме? было ли такое вообще в истории ЛЧ ? Я
я что то не помню, Ред Булл подвёл сам себя..могли выиграть у испанцев..
fanliverpoolfan 777
fanliverpoolfan 777
14 сентября в 22:04
Четыре пенальти за первый тайм никогда не видел такого, юве бы позавидовал
kanuni
kanuni ответ Baggio R. (раскрыть)
14 сентября в 21:56
То был за весь матч а тут за тайм.
Если копнуться в истории и статистике то Хельмут Дукадам в серии пенальти отбил все 4 удара барсуков.
Nazi
Nazi
14 сентября в 21:56
Смехотворный матч. Уровень Лиги Конференций. Севилья не хотела, а эти несчастные напились ред булла и только бегали как лошади, а так даже пенальти забить не могли. 40 лет смотрю футбол и не видел 3 пенальти в одни ворота в первом тайме..
rubinovyi2
rubinovyi2
14 сентября в 21:54
Четыре пенальти,куча карточек...,они что там,больше дрались,чем играли?)))
Baggio R.
Baggio R. ответ kanuni (раскрыть)
14 сентября в 21:50
Всякое бывает. Мартин Палермо как-то на Кубке Америки не забил 3! пенальти в матче с Колумбией.
Остапчук 67
Остапчук 67
14 сентября в 21:47
Не самая понятная игра
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
14 сентября в 20:56
Что здесь вообще происходит?))
протон
протон
14 сентября в 20:55
ну вот тебе сюрприз. удаление
Дрючик 76
Дрючик 76 ответ kanuni (раскрыть)
14 сентября в 20:48
Причём срочно!)
sihafazatron
sihafazatron
14 сентября в 20:39, ред.
такой первый тайм мечта роналду)
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
14 сентября в 20:38
Такое впервые, раньше такого не было(4 пенальти в одном тайме).
kanuni
kanuni
14 сентября в 20:32
4 пеналя за тайм,2 мимо ворот,было ли такое раньше?
Парню из Зальцбурга с говорящей фамилией нужно в РПЛ)
juvenale
juvenale
14 сентября в 20:30
дайте беларусу заработать
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
14 сентября в 20:29
Ну я же говорил...австрияки сами виноваты...а белорус решил войти в историю видать.
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER
14 сентября в 20:28
Ахахахах. Первый тайм - 4 пенальти.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
14 сентября в 20:23
Зальцбург сам себя подставляет...мог уже 3-0 спокойно вести
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
14 сентября в 20:18
Севилья решила рекорд что ли побить по пенкам в свои ворота?
протон
протон
14 сентября в 20:12
не узнаю Севилью. Севилья ли это играет ?
Gahi
Gahi Азиатская фора хозяев -1
14 сентября в 18:18
В этом матче фаворитом является команда Севилья, которая довольно успешно начала чемпионат Испании и находиться в хорошей форме. Сегодняшние соперники Ред Булл Зальцбург тоже успешно начали свой национальный чемпионат и уверено лидируют в нем. Но игра на выезде против Севильи небудет простой прогулкой а настоящим испытанием для команды. Прогноз на этот матч, победа хозяев и Азиатская фора хозяев -1. Удачи.
VeniaminS
VeniaminS
14 сентября в 16:44
Хозяева
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100