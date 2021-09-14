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я что то не помню, Ред Булл подвёл сам себя..могли выиграть у испанцев..
я что то не помню, Ред Булл подвёл сам себя..могли выиграть у испанцев..
Если копнуться в истории и статистике то Хельмут Дукадам в серии пенальти отбил все 4 удара барсуков.
Если копнуться в истории и статистике то Хельмут Дукадам в серии пенальти отбил все 4 удара барсуков.
Парню из Зальцбурга с говорящей фамилией нужно в РПЛ)
Парню из Зальцбурга с говорящей фамилией нужно в РПЛ)