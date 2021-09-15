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Думал сначала, что дело в тренерах, но нет же, приглашают иностранцев, у них тоже ничего не получается в России, зато потом уезжают и выигрывают чемпионат Европы. Мозес в английских клубах играл не супер, но добротно, а в Спартаке как пенсионер на поляне за домом. Почему у наших нет ни мастерства, ни делания биться, ни следования мировым тенденциям, ни гордости, в конце концов. Проиграли и пошли спокойно в ресторан пить дорогое шампанское.
Думал сначала, что дело в тренерах, но нет же, приглашают иностранцев, у них тоже ничего не получается в России, зато потом уезжают и выигрывают чемпионат Европы. Мозес в английских клубах играл не супер, но добротно, а в Спартаке как пенсионер на поляне за домом. Почему у наших нет ни мастерства, ни делания биться, ни следования мировым тенденциям, ни гордости, в конце концов. Проиграли и пошли спокойно в ресторан пить дорогое шампанское.