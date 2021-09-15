В 30 Пятов Андрей Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

З 2 Додо Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Пасы: 55 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

З 31 Исмаили Ударов всего: 1 Отборы: 1 Блоки: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 53 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

З 5 Марлон Ударов всего: 3 Блоки: 1 Пасы: 110 Точность пасов: 102 Минут сыграно: 90

З 22 Матвиенко Николай Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 105 Точность пасов: 97 Минут сыграно: 90

П 8 Антонио Маркос Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 65

П 7 Майкон Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 10 Точные навесы: 6 Перехваты: 1 Пасы: 98 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 90

П 38 Педриньо Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Пасы: 48 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

П 14 Тете Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 45

П 99 Фернандо Ударов всего: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 65

Н 23 Траоре Лассина Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Шевченко Алексей

З 77 Бондарь Валерий

З 3 Витао

З 26 Конопля Ефим

З 44 Корниенко Виктор

П 15 Бондаренко Артем

П 11 Марлос Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 45

П 20 Мудрик Михаил Всего навесов: 5 Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 25

П 21 Патрик Алан Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 25

П 6 Степаненко Тарас

П 25 Судаков Георгий

Н 45 Сикан Данило

Пропускают

(З) - Травма

Не играл с 03.10.21 , с ним 11 из 23 очков в нац. чемпионате Кривцов Сергей (З) - Травма

(П) - Травма

Не играл с 03.10.21 , с ним 23 из 23 очков в нац. чемпионате Соломон Манор (П) - Травма