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Ливерпуль - Милан
Спортинг - Аякс
Интер - Реал

Протокол матча Шериф против Шахтёр

Шериф Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь) 2:0 Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк) Шахтёр
Шериф
2 : 0
завершен
15 сентября 2021, 19:45
среда
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 2.4 - 2.3
Средний возраст: 25.7 - 24.7
Легионеров: 11 - 9
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 2 - 1
Шахтёр
Лига чемпионов 2021/2022, 1 тур
Стадион Шериф (Тирасполь)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.333.561.93
Мелбет 4.16 3.16 2.11
1XBET 4.18 3.30 2.11
BetBoom 3.78 3.13 2.20
 
16' (1:0) Траоре Адама (9) (Кристиано (15))
 
42' Дуланто Густаво (55)
 
55' Коловос Димитриос (22) уходит с поля, Янсане Момо (99) вышел на поле
 
62' (2:0) Янсане Момо (99) (Кристиано (15))
 
67' Яхшибоев Жасур (17) уходит с поля, Соуза Бруно (77) вышел на поле
 
2
85' Кастанеда Франк (10) уходит с поля, Николов Бобан (20) вышел на поле
85' Адду Эдмонд (21) уходит с поля, Радельич Степан (6) вышел на поле
 
46' Тете (14) уходит с поля, Марлос (11) вышел на поле
 
2
65' Фернандо (99) уходит с поля, Мудрик Михаил (20) вышел на поле
65' Антонио Маркос (8) уходит с поля, Патрик Алан (21) вышел на поле
Голы
Траоре Адама
ассистент Кристиано 		1:0 16’
Янсане Момо
ассистент Кристиано 		2:0 62’
Наказания
Дуланто Густаво 42’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Марлос Тете
Янсане Момо Коловос Димитриос 55’
65’ Мудрик Михаил Фернандо
65’ Патрик Алан Антонио Маркос
Соуза Бруно Яхшибоев Жасур 67’
Николов Бобан Кастанеда Франк 85’
Радельич Степан Адду Эдмонд 85’
Статистика
 11 Удары по воротам 20
4 Удары в створ 3
7 Фолы 7
5 Угловые 17
1 Офсайды 0
25% Владение мячом 75%
3 Cэйвы 2
1 Предупреждения 0
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Все комментарии
prinzЫп
prinzЫп ответ Hoholisnotkatsap (раскрыть)
16 сентября в 12:20
    prinzЫп
    prinzЫп
    16 сентября в 12:16
    На этой неделе, в первом туре ЛЧ 21/22, только 3 команды выиграли свои матчи всухую и возглавили свои группы: - Бавария, Ювентус и Шериф. Таким образом, уже опредлена тройка фаворитов на Кубок ЛЧ 21/22. В общем, как обычно, из года в год, всё предсказуемо, одни и те же в борьбе за титул. Ну кроме Баварии конечно...😉😀✌
    альсато
    альсато
    16 сентября в 11:03
    Ну кто там шепелявил, что ШЕРИФУ не место в ЛЧ?))))))
    Hoholisnotkatsap
    Hoholisnotkatsap
    16 сентября в 10:11
    Матч-недоразумение))) Выиграла команда из столицы несуществующего государства у команды из города, представляющего сегодня из себя вообще хз что...
    milanetto9
    milanetto9
    16 сентября в 09:25
    Лавры Спартака не дают покоя Шахтёру
    112910415
    112910415
    16 сентября в 08:55
    Шериф опять прыгнул выше головы !
    vik1974
    vik1974
    16 сентября в 06:56
    Шахтёру нужен хоть какой то вратарь с реакцией, что не игра, то позор.
    амурец
    амурец
    16 сентября в 02:37
    да уж
    Багров-брат
    Багров-брат ответ steel900 (раскрыть)
    16 сентября в 02:09
    "Своеобразный" улыбнуло... Многозначительно...
    Багров-брат
    Багров-брат
    16 сентября в 02:08
    Итог предсказуем. Как только за Шахту начали играть "настоящие" шахтёры, процесс преображения клуба завертелся, и теперь уже не остановить.
    Шахтёры даже мыться не успевают, сразу на поле. Вот что значит любить футбол.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    15 сентября в 23:35
    Шериф это конечно не Зенит !
    LOpp
    LOpp
    15 сентября в 23:28
    Шериф просто удивляет
    13 RUS
    13 RUS
    15 сентября в 23:11
    Во молодцы, а то наши днари
    88_DEIVID
    88_DEIVID
    15 сентября в 22:59
    Неужели, Шахтёр замахнулся на 4 место.
    Capral
    Capral ответ Kostya P. (раскрыть)
    15 сентября в 22:49
    А он не тренер, поверьте моему опыту. Но главный вредитель- конечно Палкин.
    RUONE
    RUONE
    15 сентября в 22:45
    8 бразильцев в старте, вот это да, оптом сливают в днр их?
    VeniaminS
    VeniaminS
    15 сентября в 22:42
    Вот Шериф сотворил!!!
    Mоnоlo
    Mоnоlo
    15 сентября в 22:36, ред.
      Mоnоlo
      Mоnоlo
      15 сентября в 22:35
      Величайший клуб в истории СНГ!
      Mоnоlo
      Mоnоlo
      15 сентября в 22:35, ред.
      С победой Шериф! Что называется на классе!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ A.S.A (раскрыть)
      15 сентября в 22:27
      А потому , что и в Молдавии и на Украине все клубы частные. Там нет профессиональных клубов на госфинансировании, а у нас почти все такие. Они деньги зарабатывают, а наши получают. Все очевидно
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Дима Логинов (раскрыть)
      15 сентября в 22:24
      А с чего ты решил, что в составе Спартака, Зенита или ЦСКА футболисты выше классом? Разве класс определяется величиной контракта, или трансферной стоимостью ? Разумеется нет. Класс -величина не постоянная. Его надо подтверждать, иначе он падает. Твой вопрос можно отредактировать. А почему футболисты Спартака и Зенита , имеющие контракты в несколько раз выше , чем у игроков Шерифа дурака на поле валяют, а те рубятся.? Ответ очевиден. Они деньги ЗАРАБАТЫВАЮТ, а наши ПОЛУЧАЮТ. В основном из бюджета. Так что все объяснимо легко.
      steel900
      steel900 ответ pomor45 (раскрыть)
      15 сентября в 22:22
      Молдаване = цыганы ?
      Чем они вам так "насолили"?
      A.S.A
      A.S.A
      15 сентября в 22:19
      В матче между Молдавским и Украинским клубами на поле небыло ни одного Молдавского футболиста и было всего 3 Украинца!!! А в России все еще думают о лимите....и проигрывают всем кому не лень в клубном футболе да и сборная не блещет
      steel900
      steel900 ответ Дима Логинов (раскрыть)
      15 сентября в 22:16
      Если кратко, то в Зените слабый тренер, в Спартаке "своеобразный" собственник,
      а ЦСКА после Гинера - "сирота".
      Kostya P.
      Kostya P. ответ Capral (раскрыть)
      15 сентября в 22:16
      Ну мне игра не очень нравилась и в тех выигранных противостояниях , просто я считаю , что тренеру нужно давать время.
      Splurgeloa
      Splurgeloa
      15 сентября в 22:15
      Браво Шериф
      санек002
      санек002 ответ ABir (раскрыть)
      15 сентября в 22:06
      СПАРТАК С НАПОЛИ И ЛЕСТЕРОМ!УГА ГА ГА ГА!
      prinzЫп
      prinzЫп ответ протон (раскрыть)
      15 сентября в 22:05
      Да каких "космических"?! Там даже высоких зарплат нет. У Торопа из молодёжки ЦСКА больше зарплата чем у любого игрока Шерифа. Да весь Шериф (клуб, со своим стадионом, спорткомплексом, тренерами и персоналом), стоят меньше чем полтора игрока Абрамовича... Но за то, как они бьются? Просто СУПЕР!!!
      Мои поздравления клубу Шериф, болельщикам, Молдове и всем, всем, всем, кому интересен этот клуб. С ПОБЕДОЙ всех вас и с новой страничкой отличного достижения маленькой страны Молдова в истории своего футбола, да и европейского думаю...
      Удачи, успехов, здоровья и побед в дальнейшем, Шериф!
      Союзник противников
      Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
      15 сентября в 22:05, ред.
      Добрый вечер! Где выход? Хорошего детского тренера деньгами не воспитаешь-это призвание. Если папы-мамы знают,что надо потерпеть и довести отрока до первого взрослого контракта(а потом трава не расти),то они передают эту психологию своим чадам,относящимся к спорту чисто утилитарно,как к безответственному бизнесу с элементом игры(а то даже и без неё!).А конкуренции нет,ибо паспорт-пропуск в рай.
      Ясно,что одной этой мерой не отделаешься (есть ещё страшная проблема незаработанных суперденег),но и без этого всё будет бесполезно.
      А пока как в оперетте :


      "Ну и что же, что мою колоратуру
      Не услышит ни второй, ни третий ряд?
      Настоящие ценители культуры
      дальше первого обычно не сидят".

      А там сидят хозяйчики и их друзья ВИПы.
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