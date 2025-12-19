Top.Mail.Ru
Зырянов рассказал, что у «Зенита» уже есть кандидаты для приобретения

19 декабря 2025, 20:21

У санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» уже есть кандидаты для приобретения в зимнее трансферное окно. Об этом заявил журналистам председатель правления «Зенита» Константин Зырянов.

«Согласен, что нужна свежая кровь, не обязательно молодая. Свежая кровь нужна всегда. В любое трансферное окно команда занимается переходами. И зимнее трансферное окно — не исключение. Каждое трансферное окно нам нужно сделать так, чтобы те игроки, которые приходили в „Зенит“, были сильнее нынешних. Чтобы они приносили качество, чтобы команда росла. Конечно, мы работаем в этом направлении. Уже есть фамилии», — сказал Зырянов.

Трансферное окно в РПЛ открывается 23 января и продлится до 19 февраля 2026 года.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 39 очками. Лидирует в таблице «Краснодар» (40 очков).

Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 00:09
Борзых надо брать....понабрали меланхоликов...готовых плыть по течению....
Что толку от дорогих Жерсонов....глядя на которых впечатление что у них есть более важные дела после игры....
shur
shur
19 декабря в 22:55
"....Конечно, мы работаем в этом направлении. Уже есть фамилии»,
но увы они труднопроизносимые,потому и не называю", сказал Зарянов...!
VeniaminS
VeniaminS
19 декабря в 22:39
Уже успели подобрать быстренько.
Гость
