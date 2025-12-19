Футбольное поле в Волгограде обновят в 2026 году

1766159273

19 декабря 2025, 18:47

Футбольное поле, где занимаются ветераны СВО, обновят в 2026 году, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

Обновить футбольное поле в Волгограде, где занимаются ветераны СВО, попросили президента РФ в рамках общения с волонтерами колл-центра по окончании «Прямой линии».

«Регионом принято решение об обновлении футбольного поля, включая замену покрытия, ограждения и освещения. Работы планируется начать в апреле 2026 года. Срок выполнения работ — 4 месяца», — сообщили в пресс-службе.