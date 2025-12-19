Судья Егоров был задержан при попытке покинуть Россию

Судью Егора Егорова задержали по делу «Торпедо», сообщает инсайдер Иван Карпов.
18 декабря рефери пытался улететь из России, но правоохранители ему не позволили. Судью допросили и отпустили, но запретили покидать страну. Пока он проходит по делу «Торпедо» как свидетель.
Напомним, что ранее в этом году экс-руководители «Торпедо» были наказаны длительными отстранениями от футбола за подкуп арбитров.
