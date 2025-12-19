Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

Судья Егоров был задержан при попытке покинуть Россию

19 декабря 2025, 21:31

Судью Егора Егорова задержали по делу «Торпедо», сообщает инсайдер Иван Карпов.

18 декабря рефери пытался улететь из России, но правоохранители ему не позволили. Судью допросили и отпустили, но запретили покидать страну. Пока он проходит по делу «Торпедо» как свидетель.

Напомним, что ранее в этом году экс-руководители «Торпедо» были наказаны длительными отстранениями от футбола за подкуп арбитров.

Подписывайся в ВК
Все новости
Вальке признали виновным в махинации ТВ-правами на чемпионатах мира
19 декабря
Нигерия просит ФИФА исключить ДР Конго из стыковых матчей отбора ЧМ-2026
17 декабря
ОфициальноAESAF отреагировала на обвинение Переса в адрес «Барселоны» в подкупе судей
16 декабря
Тренер «Зенита» Семак был задержан в аэропорту Мюнхена
16 декабря
ПСЖ убрал с командной фотографии россиянина Сафонова
15 декабря
СлухиСборную Аргентины могут не допустить на чемпионат мира
13 декабря
Сортировать
Все комментарии
Palex
Palex ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:20
Да, согласен. Если брать постановку Захарова, то при всей гениальности Миронова, он до Бендера не дотягивает. Бендер по книге был высокий, брутальный мужик. Кстати, недавно узнал, что в старой постановке Гайдая на роль Бендера, пробовался Александр Белявский. Есть фото, где он в обличии Бендера. Просто супер. Именно такой и должен быть Остап Бендер
Инсаров
Инсаров
вчера в 16:43
"Повели болезного. Руки ему за спину. И с размаху бросили в чёрный воронок". "В очередь, су**ны дети, в очередь".
Сп62
Сп62 ответ Palex (раскрыть)
вчера в 16:41
После "Золотого телёнка" " 12 стульев" уже так не смотрится.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 13:22
Карасева когда уже возьмут под руки, благодаря которому Зенит получил половину своих чемпионств
Palex
Palex ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 11:15
Навеяло......Обажаю Юрского в этой роли. И это их диалог с Шурой.." Я подумал Бендер...вы подумали? вы мыслитель? Как ваша фамилия Спиноза, Жан Жак Руссо, Марк Аврелий?" И это идиотское выражение лица Куравлева. Гении!
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 10:16


В профиле других пользователей есть отдельная закладка с ответами на ваши комментарии.


Сп62
Сп62
вчера в 10:05
Не думал, что свидетеля можно повязать. Он же только свидетель!
Шуня771
Шуня771 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 08:21
Вряд ли...
Alex_67
Alex_67
вчера в 02:24
Кто-то предупредил Егорова, а полиция показала, что контролирует ситуацию.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 00:31, ред.
Скромнее надо быть.......фигуранту....
Agamaga005
Agamaga005 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
19 декабря в 23:58
После Реала обязательно накажут!
shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
19 декабря в 23:39
...плагиат, Приятель! Ладно пользуйся ...!
За адекватность
За адекватность
19 декабря в 23:29
Что-то напомнило: "Все назад. Контора умерла и мы здесь больше не нужны..."
shur
shur ответ ABir (раскрыть)
19 декабря в 23:23
...никто на судью и не подумал...!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
19 декабря в 23:05
Интересно, когда начнут наказывать судей и Барселону по делу Негрейры?
У Барселоны надо отбирать тогдашние чемпионства!
ABir
ABir
19 декабря в 22:25
Может он просто в отпуск ехал.
Варвар7
Варвар7
19 декабря в 22:02, ред.
С российским футболом и в кино ходить не надо . Готовый сюжет - судья пытается скрытся за границу , но его не пускают ; отпускают, что бы по-видимому потом поймать и осудить...)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
19 декабря в 21:55
Первый пошел....
Alex_67
Alex_67
19 декабря в 21:52
Значит дело ещё не закончено? Всё только начинается?
CCCP1922
CCCP1922
19 декабря в 21:49
Иван Карпов, сам не зарекался бы?
sv_1969
sv_1969
19 декабря в 21:34
)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 