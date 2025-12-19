Судья Егоров был задержан при попытке покинуть Россию

1766169065

19 декабря 2025, 21:31

Судью задержали по делу «Торпедо», сообщает инсайдер Иван Карпов.

18 декабря рефери пытался улететь из России, но правоохранители ему не позволили. Судью допросили и отпустили, но запретили покидать страну. Пока он проходит по делу «Торпедо» как свидетель.

Напомним, что ранее в этом году экс-руководители «Торпедо» были наказаны длительными отстранениями от футбола за подкуп арбитров.