Баннеры в поддержку Сафонова появились на Новом Арбате в Москве

19 декабря 2025, 16:58
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)ФламенгоЗакончился после серии пенальти

Баннеры в поддержку российского вратаря французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова появились на медиафасаде кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате в Москве.

На одном из баннеров размещены фотография Сафонова и надпись: «Он сделал четыре великих сейва».

17 декабря Сафонов в составе ПСЖ стал победителем Межконтинентального кубка. В финале парижане обыграли бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). В послематчевой серии российский голкипер отразил четыре удара и был признан лучшим игроком встречи.

В пятницу ПСЖ сообщил, что российский вратарь сломал руку во время матча и пропустит 3-4 недели.

shur
shur
19 декабря в 17:33
...давненько Я не был на Калининском...! Там напротив "Октября", почти, ресторан "Арбат"находится! Люди посидели, отметили и пошли баннеры вешать,а как , Москва!
