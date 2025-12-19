Баннеры в поддержку Сафонова появились на Новом Арбате в Москве

1766152697

19 декабря 2025, 16:58

Баннеры в поддержку российского вратаря французского «Пари Сен-Жермен» появились на медиафасаде кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате в Москве.

На одном из баннеров размещены фотография Сафонова и надпись: «Он сделал четыре великих сейва».

17 декабря Сафонов в составе ПСЖ стал победителем Межконтинентального кубка. В финале парижане обыграли бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). В послематчевой серии российский голкипер отразил четыре удара и был признан лучшим игроком встречи.