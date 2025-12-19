Малафеев отметил характер Сафонова, доигравшего матч с травмой руки

1766155694

19 декабря 2025, 17:48

Характер позволил российскому вратарю французского «Пари Сен-Жермен» доиграть финал Межконтинентального кубка по футболу с бразильским «Фламенго» до конца, несмотря на травму руки, и показать высокий уровень игры. Такое мнение высказал бывший вратарь сборной России и «Зенита» .

Сафонов получил перелом левой руки во время отражения третьего удара в послематчевой серии пенальти. Голкипер пропустит три-четыре недели. За время восстановления Сафонова ПСЖ проведет два матча в чемпионате Франции — с «Парижем» (4 января) и «Лиллем» (16 января), матч 1/32 финала кубка страны против «Фонтенея» (20 декабря) и игру за Суперкубок Франции против «Марселя» (8 января).

«Насколько вообще возможно вратарю играть со сломанной рукой или пальцем — большой вопрос. Здесь все зависит от степени перелома и от того, в каком именно месте он произошел, — сказал Малафеев. — Да, адреналин помогает не чувствовать боль, но в критические моменты играть все равно становится невозможно, поэтому хочется верить, что у Матвея ничего серьезного».

«Многие футболисты доигрывают матчи с травмами до последнего — это показатель характера и внутреннего стержня. В этом смысле Матвею нужно отдать должное: он остался на поле до конца и показал высокий уровень игры. Надеюсь, восстановление у него пройдет быстро», — добавил он.