Малафеев отметил характер Сафонова, доигравшего матч с травмой руки

19 декабря 2025, 17:48

Характер позволил российскому вратарю французского «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову доиграть финал Межконтинентального кубка по футболу с бразильским «Фламенго» до конца, несмотря на травму руки, и показать высокий уровень игры. Такое мнение высказал бывший вратарь сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев.

Сафонов получил перелом левой руки во время отражения третьего удара в послематчевой серии пенальти. Голкипер пропустит три-четыре недели. За время восстановления Сафонова ПСЖ проведет два матча в чемпионате Франции — с «Парижем» (4 января) и «Лиллем» (16 января), матч 1/32 финала кубка страны против «Фонтенея» (20 декабря) и игру за Суперкубок Франции против «Марселя» (8 января).

«Насколько вообще возможно вратарю играть со сломанной рукой или пальцем — большой вопрос. Здесь все зависит от степени перелома и от того, в каком именно месте он произошел, — сказал Малафеев. — Да, адреналин помогает не чувствовать боль, но в критические моменты играть все равно становится невозможно, поэтому хочется верить, что у Матвея ничего серьезного».

«Многие футболисты доигрывают матчи с травмами до последнего — это показатель характера и внутреннего стержня. В этом смысле Матвею нужно отдать должное: он остался на поле до конца и показал высокий уровень игры. Надеюсь, восстановление у него пройдет быстро», — добавил он.

26-летний Сафонов выиграл шестой трофей в составе французской команды. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в прошлом сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне Сафонов принял участие в четырех матчах в разных турнирах, в двух из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Bad Listener
Bad Listener
19 декабря в 18:46, ред.
Не всегда это показатель характера и внутреннего стержня, иногда это показатель безумия и безрассудства, и что это было покажут только последствия. Причём не только последствия для игры в футбол, но и для качества жизни на старости лет. А в современно мире незрелых людей которые как дети ценят больше сиюминутное даже в ущерб долгосрочному так это в 99,9% случаев безрассудство, а не характер. А когда жизнь из-за опрометчивых решений во благо чужого уважения вдруг летит под откос почему то это уважение и восхищение становятся ненужной ерундой, а все эти люди где то далеко и им плевать. Так что отметим Малафеева с его однобоким, незрелым и узким взглядом на жизнь и попыткой пропагандировать наплевательское отношение к своему здоровью в угоду толпе и в частности самому Малафееву.
shur
shur
19 декабря в 18:46
...слава Богу у бразил не было гренадёра типа Вальверде, рука
бы отлетела на Юго запад и её бы не сразу нашли!!!
Гость
