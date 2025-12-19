Талалаев рассказал о работе женщины-психолога в «Балтике»

Мила Кирсанова, работающая в калининградской «Балтике» психологом, помогает тренерскому штабу лучше понимать мотивацию футболистов. Об этом рассказал «Спорт-Экспрессу» главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.
«Нам важно знать, какие главные стимулы у кого из футболистов нашей весьма разношерстной команды, где есть и опытные, и молодые, и иностранцы. Кого-то больше интересуют премии и бонусы, кому-то — в первую очередь тем, кто всю жизнь играл в Первой лиге, — здорово добавляют мотивации софиты, слава, которой они никогда в карьере не испытывали. Кто-то закрывает какие-то детские гештальты. Наш психолог Мила Кирсанова общается с каждым из игроков, старается это понять, и это дает нам дополнительный инструментарий. Кому-то похвала родителей или старшего брата гораздо больший стимул, чем премиальные за отдельно взятый матч. Вот все эти вещи мы должны учитывать», — сказал Талалаев.
После первой части сезона в Российской премьер-лиге «Балтика» идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков в 18 встречах.
А есть хоть кто то кому интересно выходить на поле и играть в футбол? Кто просто любит своё дело? По крайней мере таких Талалаев не назвал. А кого мотивирует зарплата есть? Судя по всему тоже нет. Так может хвалить их и восхищаться ими всем миром вместо зарплаты раз деньги все равно не мотивируют их?
Да и сам бы тренер зашел бы к ней на часок другой, может и о своих скрытых мотивах и гештальтах незакрытых чего узнал бы. Мы сегодня многое о них узнали.
Многие норовят все преподнести до изврата, сообразно своей ограниченности, социальной убогости и низости, ибо гнус, даже в светлых и чистых порывах отыщет мерзость и вознесет ее, в глазах дурака, до истины...
Поэтому..., г-жа психолог, поумерьте пыл тренера фк Балтика, для его же блага и блага команды.
