Талалаев рассказал о работе женщины-психолога в «Балтике»

19 декабря 2025, 19:20

Мила Кирсанова, работающая в калининградской «Балтике» психологом, помогает тренерскому штабу лучше понимать мотивацию футболистов. Об этом рассказал «Спорт-Экспрессу» главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

«Нам важно знать, какие главные стимулы у кого из футболистов нашей весьма разношерстной команды, где есть и опытные, и молодые, и иностранцы. Кого-то больше интересуют премии и бонусы, кому-то — в первую очередь тем, кто всю жизнь играл в Первой лиге, — здорово добавляют мотивации софиты, слава, которой они никогда в карьере не испытывали. Кто-то закрывает какие-то детские гештальты. Наш психолог Мила Кирсанова общается с каждым из игроков, старается это понять, и это дает нам дополнительный инструментарий. Кому-то похвала родителей или старшего брата гораздо больший стимул, чем премиальные за отдельно взятый матч. Вот все эти вещи мы должны учитывать», — сказал Талалаев.

После первой части сезона в Российской премьер-лиге «Балтика» идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков в 18 встречах.

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 02:18
Я думаю, привлечение психолога, не дань моде? Это обосновано. .
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
19 декабря в 23:34
...Работа с близкими родственниками команды! На счёт 10-сять все
дружно :"Балтика - Чемпион!"
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
19 декабря в 22:24, ред.
Андрей мужик прямолинейный и открытый, поэтому тот же психолог ему должен обьяснить, что есть вещи, которые должны оставаться внутри семьи ( команды), поскольку публика, которая их прочтёт, далеко не всегда будет отличается как умом, так и благодушием.

Многие норовят все преподнести до изврата, сообразно своей ограниченности, социальной убогости и низости, ибо гнус, даже в светлых и чистых порывах отыщет мерзость и вознесет ее, в глазах дурака, до истины...

Поэтому..., г-жа психолог, поумерьте пыл тренера фк Балтика, для его же блага и блага команды.
BDA81
BDA81
19 декабря в 21:25
Закос под Маура, тот тоже сперва так говорил. Удачи.
particular
particular
19 декабря в 21:16
Осталось завести аквариум с рыбками и клетку с хомяками... Ну, как "дополнительный инструментарий"...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
19 декабря в 20:36
психолог конечно, нужен в команде, общении с игроками.
но все таки главный тренер больше влияет на игроков.
от тренера зависит, попадет ли игрок в стартовый состав или нет.
последний пример, Аре Слот - Мо Салах.
Bad Listener
Bad Listener
19 декабря в 20:14, ред.
Ну да, дети же так и не выросшие поэтому ещё ждут что мамка с папкой а заодно и весь мир их похвалят, закроют таки гештальт который правда таким образом невозможно закрыть.

А есть хоть кто то кому интересно выходить на поле и играть в футбол? Кто просто любит своё дело? По крайней мере таких Талалаев не назвал. А кого мотивирует зарплата есть? Судя по всему тоже нет. Так может хвалить их и восхищаться ими всем миром вместо зарплаты раз деньги все равно не мотивируют их?

Да и сам бы тренер зашел бы к ней на часок другой, может и о своих скрытых мотивах и гештальтах незакрытых чего узнал бы. Мы сегодня многое о них узнали.
sv_1969
sv_1969
19 декабря в 20:03
Ну седня бенефис Андрюхи)))
Варвар7
Варвар7
19 декабря в 19:50
Очень заметно , что Мила судя по всему с тренерами к сожалению не работает...)))
