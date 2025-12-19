Талалаев признался, что совершал схожие с Гусевым ошибки в начале карьеры

1766152583

19 декабря 2025, 16:56

Главный тренер «Балтики» посоветовал исполняющему обязанности главного тренера московского «Динамо» ставить приоритетом порядочность при выстраивании любых отношений. Об этом Талалаев заявил «Спорт-Экспрессу».

Гусев принял руководство командой 17 октября после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо». Гусев заявил, что чувствует себя в роли «пожарника» и раскритиковал физическую подготовку игроков при бывшем тренере. Позднее исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» принес Карпину извинения.

«По молодости лет я тоже позволял себе говорить о кардинальных изменениях, которых мы достигали в первые две-три недели после смены штаба, — сказал Талалаев. — Сейчас, с опытом, конечно, это все уходит, и ты понимаешь, что скорее речь идет об изменениях в головах футболистов, а не о каких-то твоих заслугах».

«Если это члены конкретно моего тренерского штаба, которые приходили со мной и остались после моего увольнения, не на какой-то определенный оговоренный с клубом срок, а просто остались там работать, то эти люди для меня перестают существовать. Потому что порядочность должна стоять во главе любых отношений, которые ты выстраиваешь», — добавил тренер «Балтики».