Талалаев признался, что совершал схожие с Гусевым ошибки в начале карьеры

19 декабря 2025, 16:56

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев посоветовал исполняющему обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролану Гусеву ставить приоритетом порядочность при выстраивании любых отношений. Об этом Талалаев заявил «Спорт-Экспрессу».

Гусев принял руководство командой 17 октября после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо». Гусев заявил, что чувствует себя в роли «пожарника» и раскритиковал физическую подготовку игроков при бывшем тренере. Позднее исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» принес Карпину извинения.

«По молодости лет я тоже позволял себе говорить о кардинальных изменениях, которых мы достигали в первые две-три недели после смены штаба, — сказал Талалаев. — Сейчас, с опытом, конечно, это все уходит, и ты понимаешь, что скорее речь идет об изменениях в головах футболистов, а не о каких-то твоих заслугах».

«Если это члены конкретно моего тренерского штаба, которые приходили со мной и остались после моего увольнения, не на какой-то определенный оговоренный с клубом срок, а просто остались там работать, то эти люди для меня перестают существовать. Потому что порядочность должна стоять во главе любых отношений, которые ты выстраиваешь», — добавил тренер «Балтики».

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 18 матчах. «Балтика» идет на 5-й строчке, на счету команды 35 очков после 18 встреч.

Balbes77773
Balbes77773 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:11
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    19 декабря в 22:54, ред.
    Слишком.., слишком много отвлекающих моментов вьют паблики вокруг фигуры Талалаева. Чуть ли не вся футбольная медиа-индустрия пашет не покладая рук на понижение его авторитета, самооценки, выведение человека из равновесия, создание образа чудака/ дурака, дабы отвлечь от главного, - самого футбола. Мотив ? Он понятен даже обезьяне: для столичных, прошлогодний успех "быков", уже как ком в горле, а тут растёт ещё один ершистый клуб из провинции. Многовато ! В этой связи, Андрею сейчас надо выкинуть из башки этот медийный мусор и сосредоточиться только на второй половине сезона, где причин упасть в табеле рангов у Балтики будет предостаточно. Не последнюю роль будут играть как безобразное - нечистое на руку судейство, так и бедная скамейка Кёнигсберга.

    Что до Гусева... Очередная, ничем не примечательная фигура, которая как пришла из ниоткуда, так и уйдёт в никуда. Поэтому не стоит она того, чтоб даже заострять на ней внимание, и тем более, вникать в её проблемы.

    P.S. Вот мне в этом отношении Мусаев нравится. Эти гиены от него, как от скунса морду воротят, - мужик просто молчит..., молчит в буквальном смысле и дело делает.
    dhttnec29zd3
    dhttnec29zd3
    19 декабря в 20:33
    Андрей сейчас на подъёме, теперь считает в праве давать такие советы
    VeniaminS
    VeniaminS
    19 декабря в 20:25
    Все совершали ошибки,так бывает.
    112910415
    112910415
    19 декабря в 20:04
    скажите ему кто-нибудь, что не надо так много говорить ..
    Vilar
    Vilar
    19 декабря в 19:54
    "Буду краток: "... Андрей Талалаев посоветовал ... Ролану Гусеву ставить приоритетом порядочность при выстраивании любых отношений." - ржу не могу.
    Да, ещё, Талалаев забыл добавить: "Не надо показывать фак, только одному судье, а надо показывать всем сразу, это но нашему, по-русски".
    shur
    shur ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    19 декабря в 18:41
    ...да не то слово!!!
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    19 декабря в 18:39
    Да, есть такое дело!!!)))
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    19 декабря в 18:38
    ...в конце сезона будем предельно внимательны к интервью об итогах
    первенства и исторической роли команды "Балтика" ...Янтарь вам в помощь,господин товарищ Тренер!!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    19 декабря в 17:38
    Талалаева столько что впечатление он как минимум в четвертьфинале ЛЧ....
    По ком только не прошёлся...))
    Должна же быть некая корпоративная этика...вот полоскает всех кого ни попадя...
    Пятое промежуточное место что ли вскружило голову....
    Capral
    Capral
    19 декабря в 17:38, ред.
    Какая порядочность, у Гусева? Он о ней забыл, когда сбежал в ЦСКА- вместе с Шемберасом и Газзаевым. А то, что Гусь продажный критиковал предыдущий ТШ- это в его натуре, пора бы уже это уяснить. Но Гусь одного не учитывает и может серьезно поплатиться: сейчас у него в команде есть люди неискренние, или если предельно откровенно- штрейкбрехеры, которые, в своё время плавили Славишу, а недавно и Карпина. Так что, как бы Гусю не попасть в ту же яму... Тем более, недавно, Тюкавин заявил, что поехал бы в аэропорт встречать самого шварца!!!

    Хорошо бы Ролику подумать, ведь такие разговоры на пустом месте не рождаются... В Динамо нужна сильная рука, настоящий тренер- типа Федотова. А вообще, Талалаев такие рекомендации даёт, как будто сам уже знаменитый тренер, топовый, который может подсказать молодым, как развиваться.
    Bad Listener
    Bad Listener
    19 декабря в 17:09, ред.
    Ну как господин Талалаев поделитесь ка а что такое порядочность? И кто устанавливает порядки в отношениях? Или перефразирую - почему все вокруг должны плясать именно под вашу дудку? У человека напротив могут быть свои представления о порядках. В отношениях главное взаимоуважение, вот его ни с чем не спутаешь, а не ваши личные фантазии о порядке и беспорядке.
    Варвар7
    Варвар7
    19 декабря в 17:09
    Андрюха , а не попробовать тебе, скажем книгу написать?)
    Гость
