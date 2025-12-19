Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Чемпионат мира 2026

Вальке признали виновным в махинации ТВ-правами на чемпионатах мира

19 декабря 2025, 17:11

Верховный суд Швейцарии признал бывшего генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) Жерома Вальке и греческого бизнесмена Диноса Дериса виновными в совершении махинаций с контрактами на трансляции чемпионатов мира по футболу 2026 и 2030 годов на территории Италии и Греции. Об этом сообщает портал GiveMeSport со ссылкой на заявление суда.

Вальке продвигал интересы определенной медиагруппы, получая от нее финансовые выгоды. Ранее он был признан виновным в получении взятки — бывший функционер ФИФА получил 11-месячный условный срок за сговор с целью предоставления прав на трансляцию чемпионатов мира. Вальке подал апелляцию, которая была отклонена Верховным судом Швейцарии.

Также суд полностью оправдал президента французского клуба «Пари Сен-Жермен», главу медиахолдинга beIN Media Group («Беин медиа групп») Нассера аль-Хелаифи, который обвинялся в подстрекательстве Вальке к совершению преступлений.

«В период с конца 2013-го по 2015 год тогдашний генеральный секретарь ФИФА получал финансовые выгоды, связанные с недвижимостью, от руководителя медиагруппы. ФИФА готовилась заключить контракт на сумму почти полмиллиарда долларов, чтобы передать этой компании медиаправа на чемпионаты мира 2026 и 2030 годов, а также на другие мероприятия в тот же период в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Федеральный верховный суд отклонил апелляции по обвинительным и оправдательным приговорам, вынесенным Апелляционным судом Федерального уголовного суда в связи с продажей медиаправ ФИФА», — сказано в заявлении Верховного суда Швейцарии.

В сентябре 2015 года Вальке, работавший на посту генерального секретаря ФИФА с 2007 года, был отстранен комитетом по этике ФИФА от футбольной деятельности. Вальке проходил соучастником по делу о коррупции, которое связано с получением ЮАР права на проведение чемпионата мира 2010 года. Также Вальке подозревался в том, что заработал порядка €2 млн после перепродажи билетов на игры чемпионата мира 2014 года в Бразилии с наценкой.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
Нигерия просит ФИФА исключить ДР Конго из стыковых матчей отбора ЧМ-2026
17 декабря
ОфициальноAESAF отреагировала на обвинение Переса в адрес «Барселоны» в подкупе судей
16 декабря
Тренер «Зенита» Семак был задержан в аэропорту Мюнхена
16 декабря
ПСЖ убрал с командной фотографии россиянина Сафонова
15 декабря
СлухиСборную Аргентины могут не допустить на чемпионат мира
13 декабря
СлухиВ ФИФА подали жалобу на Инфантино из-за премии, врученной Трампу
09 декабря
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
19 декабря в 19:47
А ведь ещё в 2015 г предупреждали Жерома - "Вальке не валяй дурака"...)))
shur
shur
19 декабря в 18:31, ред.
... Москву не узнаешь,Собянин рулит (...Он с 58 -ого года)...!
Питер расцвёл,всё собираюсь жену свозить! В Казане красиво
говорят! Сам давно не выезжал, мечтаю ,а болячки только прибавляются,тьфу,тьфу! Как хочется порой корнер в стиле Василича исполнить,да ударная правая таз/бедр искуственный....!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
19 декабря в 18:30, ред.
Понятно, что Фунт всё на себя возьмёт, - у него профессия Сидеть.)
Но тут ведь шишка на скамье подсудимых - первое доверенное лицо Лысого. Даже формальная непричастность Фантика не снимает с него ответственности за элементарное попустительство.
Тут по-любому Инфантильный должен по делу прицепом проходить, иначе..., иначе из Фемиды в прямом смысле девку с Красных Фонарей сделают.

Кстати и Чеферка..., Чеферка бы подтянуть. Не думаю что все его новые турниры мимо данного дела плыли.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
19 декабря в 18:24
14 лет как не был. Ну а сейчас, сам понимаешь- обстоятельства...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
19 декабря в 18:23
доки были надежные, фифашники решили, лучше козлов отпущения возлечь чтоб сняли напряжение....но думаю, скоро фифа повторит эти же ошибки...
коррупция в футболе насквозь.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
19 декабря в 18:19
...Вить, а что с Родиной,давненько не был ?! (...в душу лезу али как?!)
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
19 декабря в 18:16
Здорова, Санёк!!!
Мерзко, сыро, но тепло +12. Темнеет рано, на душе- так себе. Вобщем, как зимой...(((
Шуня771
Шуня771 ответ Alex_67 (раскрыть)
19 декабря в 18:16
Да наверное не получиться...
Там дык оправдали .... из ПСЖ..., медиа группу "Беин...", сразу всплыли ассоциации бедуин.... Они сами поделятся с кем угодно....))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
19 декабря в 18:15, ред.
))))) Ржу, не могу.
Типа генсек капусту рубит, а босс ( Инфантильный) не в курсе и не в доле ? Так ? На кого рассчитана эта шарада ? На любителей Рабыни Изауры ?))
Alex_67
Alex_67
19 декабря в 18:06
Так что, присядет Вальке? Или просто поделится?
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
19 декабря в 18:01
...у нас слякоть и спать хочется...!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
19 декабря в 18:01
...Что с погодой в иноземье,Минхерц???!!!
shur
shur
19 декабря в 18:00
...Семёныч прав!!!
Capral
Capral
19 декабря в 18:00
Как сказал один паренёк, в замечательном фильме "Кортик"- "Да все они там, ворьё"!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 