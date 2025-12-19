Вальке признали виновным в махинации ТВ-правами на чемпионатах мира

Верховный суд Швейцарии признал бывшего генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) Жерома Вальке и греческого бизнесмена Диноса Дериса виновными в совершении махинаций с контрактами на трансляции чемпионатов мира по футболу 2026 и 2030 годов на территории Италии и Греции. Об этом сообщает портал GiveMeSport со ссылкой на заявление суда.
Вальке продвигал интересы определенной медиагруппы, получая от нее финансовые выгоды. Ранее он был признан виновным в получении взятки — бывший функционер ФИФА получил 11-месячный условный срок за сговор с целью предоставления прав на трансляцию чемпионатов мира. Вальке подал апелляцию, которая была отклонена Верховным судом Швейцарии.
Также суд полностью оправдал президента французского клуба «Пари Сен-Жермен», главу медиахолдинга beIN Media Group («Беин медиа групп») Нассера аль-Хелаифи, который обвинялся в подстрекательстве Вальке к совершению преступлений.
«В период с конца 2013-го по 2015 год тогдашний генеральный секретарь ФИФА получал финансовые выгоды, связанные с недвижимостью, от руководителя медиагруппы. ФИФА готовилась заключить контракт на сумму почти полмиллиарда долларов, чтобы передать этой компании медиаправа на чемпионаты мира 2026 и 2030 годов, а также на другие мероприятия в тот же период в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Федеральный верховный суд отклонил апелляции по обвинительным и оправдательным приговорам, вынесенным Апелляционным судом Федерального уголовного суда в связи с продажей медиаправ ФИФА», — сказано в заявлении Верховного суда Швейцарии.
В сентябре 2015 года Вальке, работавший на посту генерального секретаря ФИФА с 2007 года, был отстранен комитетом по этике ФИФА от футбольной деятельности. Вальке проходил соучастником по делу о коррупции, которое связано с получением ЮАР права на проведение чемпионата мира 2010 года. Также Вальке подозревался в том, что заработал порядка €2 млн после перепродажи билетов на игры чемпионата мира 2014 года в Бразилии с наценкой.
Питер расцвёл,всё собираюсь жену свозить! В Казане красиво
говорят! Сам давно не выезжал, мечтаю ,а болячки только прибавляются,тьфу,тьфу! Как хочется порой корнер в стиле Василича исполнить,да ударная правая таз/бедр искуственный....!!!
Но тут ведь шишка на скамье подсудимых - первое доверенное лицо Лысого. Даже формальная непричастность Фантика не снимает с него ответственности за элементарное попустительство.
Тут по-любому Инфантильный должен по делу прицепом проходить, иначе..., иначе из Фемиды в прямом смысле девку с Красных Фонарей сделают.
Кстати и Чеферка..., Чеферка бы подтянуть. Не думаю что все его новые турниры мимо данного дела плыли.
коррупция в футболе насквозь.
Мерзко, сыро, но тепло +12. Темнеет рано, на душе- так себе. Вобщем, как зимой...(((
Там дык оправдали .... из ПСЖ..., медиа группу "Беин...", сразу всплыли ассоциации бедуин.... Они сами поделятся с кем угодно....))
Типа генсек капусту рубит, а босс ( Инфантильный) не в курсе и не в доле ? Так ? На кого рассчитана эта шарада ? На любителей Рабыни Изауры ?))
