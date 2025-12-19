Вальке признали виновным в махинации ТВ-правами на чемпионатах мира

1766153482

19 декабря 2025, 17:11

Верховный суд Швейцарии признал бывшего генерального секретаря Международной федерации футбола ( ФИФА ) Жерома Вальке и греческого бизнесмена Диноса Дериса виновными в совершении махинаций с контрактами на трансляции чемпионатов мира по футболу 2026 и 2030 годов на территории Италии и Греции. Об этом сообщает портал GiveMeSport со ссылкой на заявление суда.

Вальке продвигал интересы определенной медиагруппы, получая от нее финансовые выгоды. Ранее он был признан виновным в получении взятки — бывший функционер ФИФА получил 11-месячный условный срок за сговор с целью предоставления прав на трансляцию чемпионатов мира. Вальке подал апелляцию, которая была отклонена Верховным судом Швейцарии.

Также суд полностью оправдал президента французского клуба «Пари Сен-Жермен», главу медиахолдинга beIN Media Group («Беин медиа групп») Нассера аль-Хелаифи, который обвинялся в подстрекательстве Вальке к совершению преступлений.

«В период с конца 2013-го по 2015 год тогдашний генеральный секретарь ФИФА получал финансовые выгоды, связанные с недвижимостью, от руководителя медиагруппы. ФИФА готовилась заключить контракт на сумму почти полмиллиарда долларов, чтобы передать этой компании медиаправа на чемпионаты мира 2026 и 2030 годов, а также на другие мероприятия в тот же период в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Федеральный верховный суд отклонил апелляции по обвинительным и оправдательным приговорам, вынесенным Апелляционным судом Федерального уголовного суда в связи с продажей медиаправ ФИФА », — сказано в заявлении Верховного суда Швейцарии.