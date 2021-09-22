Манчестер Юнайтед

В 26 Хендерсон Дин Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 95

З 3 Байи Эрик Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Блоки: 2 Выносы: 3 Пасы: 73 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 95

З 20 Далот Диогу Ударов всего: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 95

З 2 Линделеф Виктор Выносы: 4 Пасы: 70 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 95

З 27 Теллес Алекс Ударов всего: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Выносы: 3 Пасы: 38 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 73

П 34 ван де Бек Донни Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 95

Н 14 Лингард Джесси Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 72

П 8 Мата Хуан Мануэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 62

П 31 Матич Неманья Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 89 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 95

Н 9 Марсьяль Антони Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 95

Н 25 Санчо Джейдон Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 22 Хитон Том

З 29 Ван-Биссака Аарон

З 4 Джонс Фил

П 39 МакТоминэй Скотт

П 18 Фернандеш Бруну Ударов всего: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 23

Н 11 Гринвуд Мэйсон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 33