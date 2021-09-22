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Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Брайтон энд Хоув Альбион - Суонси Сити
Челси - Астон Вилла
Арсенал - Уимблдон
Миллуолл - Лестер Сити
Вулверхэмптон - Тоттенхэм

Протокол матча Манчестер Юнайтед против Вест Хэм

Манчестер Юнайтед Логотип футбольный клуб Манчестер Юнайтед 0:1 Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон) Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
0 : 1
завершен
22 сентября 2021, 21:45
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 300 - 106.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2.6 - 1.6
Средний возраст: 26.5 - 27.2
Легионеров: 8 - 6
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 0
Вест Хэм
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Англия. Кубок Английской Лиги 2021/2022, 3 раунд
Стадион Олд Траффорд
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.514.316.89
BetBoom 1.58 4.30 6.00
 
62' Мата Хуан Мануэль (8) уходит с поля, Гринвуд Мэйсон (11) вышел на поле
 
72' Лингард Джесси (14) уходит с поля, Фернандеш Бруну (18) вышел на поле
 
73' Теллес Алекс (27) уходит с поля, Эланга Антони (36) вышел на поле
 
9' (0:1) Лансини Мануэль (10)
 
17' Фредерикс Райан (24) уходит с поля, Цоуфал Владимир (5) вышел на поле
 
57' Нобл Марк (16)
 
2
69' Масуаку Артур (26) уходит с поля, Влашич Никола (11) вышел на поле
69' Лансини Мануэль (10) уходит с поля, Форнальс Пабло (8) вышел на поле
Голы
9’ 0:1 Лансини Мануэль
Наказания
57’ Нобл Марк
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
17’ Цоуфал Владимир Фредерикс Райан
Гринвуд Мэйсон Мата Хуан Мануэль 62’
69’ Влашич Никола Масуаку Артур
69’ Форнальс Пабло Лансини Мануэль
Фернандеш Бруну Лингард Джесси 72’
Эланга Антони Теллес Алекс 73’
Статистика
 27 Удары по воротам 9
6 Удары в створ 3
4 Фолы 6
7 Угловые 5
0 Офсайды 5
61% Владение мячом 39%
2 Cэйвы 6
0 Предупреждения 1
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Все комментарии
galem72
galem72
23 сентября в 12:05
Нет сил на это смотреть! Когда же выпнут норвега? Никакого слива не было. Все подобные разговоры в пользу слабых. У тренера сульшера нет ни одного трофея с Юнайтед, поэтому выбирать между "чашками" ему точно не светит. За несколько сезонов он так и не научился взламывать оборону и ставить позиционную атаку, тактика на каждый матч зачастую одинаковая: я не знаю, как вы будете бегать и что делать, но как-нибудь бегайте и что-нибудь делайте. Просто НОЛЬ тренерской мысли!
lobsterdam
lobsterdam
23 сентября в 11:57
ОГС какой-то колхоз выпустил: Колченого Матича, престарелого Мату, паралитика Марсяла (все на букву М) и новичка Санчо и получилось сонное болото до 75 минуты, потом проснулись, спохватились, появились члены МЧС - Брауну с Мэйсоном, но было поздно! Зачем? Тренировка резервистов явно не удалась!
112910415
112910415
23 сентября в 10:55
маленький, но болезненный провал
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
23 сентября в 09:16
Второй состав доказал что все они сейчас по делу лавочники, только Донни прилично отыграл. В обороне ужас, а в атаке импотенция у Марсьяля, сами себя лишили игровой практики. Судья тоже напортачил, была пенка на Лингарде когда Нобл его тянул за футболку.
Геральт из Ривии
Геральт из Ривии
23 сентября в 08:56
Эдика португальского берегут как зеницу ока
h8you
h8you
23 сентября в 08:31
Эффект Роналду
avici_liverpool
avici_liverpool
23 сентября в 07:58
хахааааааахах
хахахахахахахаххахаххахаха
ххахахахахаха
Elliada
Elliada
23 сентября в 07:33
Выдохся МЮ
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
23 сентября в 07:29, ред.
Наверное МЮ ещё не отошёл после Янг Бойз ))
Legend 6
Legend 6 ответ SHMEL258 (раскрыть)
23 сентября в 07:27
У него "эти дни".
SHMEL258
SHMEL258
23 сентября в 06:59
Поделом. А Роналду силы берёг?
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
23 сентября в 06:28
Бедному ОГСу никогда не видеть трофеи как своих ушей. Даже самый лёгкий трофей как 39 он натурально про76. Все ведущие клубы АПЛ прошли первый круг, даже ТТХ и Арсенал, а МЮ не смог. Многие это сделали со вторым составом и ничего. Гнать надо его быстрее, даже КрРо не в силах будет помочь.
allemz
allemz
23 сентября в 05:11
Вам не понять реальные амбиции "грозных дьяволов": слили Кубок Лиги ради слива кубка Англии, затем ради сосредоточения на сливе АПЛ, чтобы слить ЛЧ, чтобы в очередной раз повторить аксиому "Notrophy United" с главным маэстро-ассистентом в сторону родных стретфордских ворот - Джесси Лингардиньо да Силва.
Чувство гордости переполняет за соседей, стабильность - их второе имя, а характер - их прозвище. Великие кудесники, ну как тут не завидовать, разве что молча, как твердили фанаты великого Стретфорда...
radone
radone
23 сентября в 03:38
а где Роналду ?
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ протон (раскрыть)
23 сентября в 01:24
Потом скажут, что он слил лч ради апл))
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ ABir (раскрыть)
23 сентября в 01:10
От РПЛ отходят)
VeniaminS
VeniaminS
23 сентября в 00:47
Вот так МЮ,не смог пройти Вест Хэм.
Suriand
Suriand ответ BDA8181 (раскрыть)
23 сентября в 00:31
Ну почему прям уж инвалиды? Крал на мой взгляд выглядел вполне прилично,кучу отборов совершил и подстраховать партнеров успевал,Влашич вышел на поле и растворился что играл что не играл.
BDA8181
BDA8181 ответ ABir (раскрыть)
23 сентября в 00:16
играли твои инвалиды,один весь матч,второй вышел на замену
ABir
ABir
23 сентября в 00:08
Почему Влашич и Крал не играли?
Evilhuman
Evilhuman
22 сентября в 23:58
Мда, ну минус трофей, игру забыть
Ice van Reed
Ice van Reed
22 сентября в 23:54, ред.
Весёлый кубковый день!
ВиммБилльДанн
ВиммБилльДанн
22 сентября в 23:47
Сульшер устал проигрывать полуфиналы и решил слиться на ранней стадии...
da da da
da da da
22 сентября в 23:46
жаль немножко МЮ,минус трофей,Рон делает своей дело.
протон
протон
22 сентября в 23:46
Такое ощущение,кислому 40 лет,двигается как старик..Рон в свои 36 на много бодрее..
протон
протон
22 сентября в 23:45
Оле делает ставку на АПЛ и ЛЧ, этот кубок просто слит, он это понимает и все это понимают.
BDA8181
BDA8181
22 сентября в 23:44
ну я же говорил,будет и на нашей улице праздник))С победой ВХЮ и его болельщиков))
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
22 сентября в 23:41
Ещё кубок Англии слить и спокойно можно бороться за золото в АПЛ и может даже ЛЧ
Evilhuman
Evilhuman
22 сентября в 23:07
Сейчас Гринвуд зарешает
Илья Пыркин
Илья Пыркин
22 сентября в 22:35
Без Роналду не забивают что то
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