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Испания - Франция
Италия - Бельгия

Протокол матча Испания против Франция

Испания Логотип футбольный клуб Испания 1:2 Логотип футбольный клуб Франция Франция
Испания
1 : 2
завершен
вчера, 21:45
Франция
Лига Наций 2020/2021, Финал
Стадион Джузеппе Меацца
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
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    61' Сарабия Пабло (22) уходит с поля, Пино Йереми (7) вышел на поле
     
    64' (1:0) Ойарсабаль Микель (21) (Бускетс Серхио (5))
     
    75' Гави (9) уходит с поля, Коке (8) вышел на поле
     
    2
    84' Родри (16) уходит с поля, Форнальс Пабло (18) вышел на поле
    84' Торрес Ферран (11) уходит с поля, Мерино Микель (20) вышел на поле
     
    86' Ляпорт Эмерик (19)
     
    43' Варан Рафаэль (4) уходит с поля, Упамекано Дайотчанкуль (15) вышел на поле
     
    46' Погба Поль (6)
     
    55' Кунде Жуль (5)
     
    66' (1:1) Бензема Карим (19) (Мбаппе Килиан (10))
     
    2
    80' (1:2) Мбаппе Килиан (10) (Эрнандес Тео (22))
    80' Павар Бенжамен (2) уходит с поля, Дюбуа Лео (12) вышел на поле
     
    2
    90' Мбаппе Килиан (10)
    90' Гризманн Антуан (7) уходит с поля, Верету Жордан (17) вышел на поле
    Голы
    Ойарсабаль Микель
    ассистент Бускетс Серхио     		1:0 64’
    66’ 1:1 Бензема Карим
    ассистент Мбаппе Килиан
    80’ 1:2 Мбаппе Килиан
    ассистент Эрнандес Тео
    Наказания
    46’ Погба Поль
    55’ Кунде Жуль
    Ляпорт Эмерик 86’
    90’ Мбаппе Килиан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    43’ Упамекано Дайотчанкуль Варан Рафаэль
    Пино Йереми Сарабия Пабло 61’
    Коке Гави 75’
    80’ Дюбуа Лео Павар Бенжамен
    Форнальс Пабло Родри 84’
    Мерино Микель Торрес Ферран 84’
    90’ Верету Жордан Гризманн Антуан
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 12
    		4 Удары в створ 5
    		11 Фолы 14
    		7 Угловые 5
    		0 Офсайды 2
    		64% Владение мячом 36%
    		3 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    PadovaFan
    PadovaFan
    сегодня в 12:21
    Умыли симулянтов. Халявный выход на судейке в финал вернулся сполна.
    88_DEIVID
    88_DEIVID ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 11:22
    А причём тут Месси, если Бензема вчистую поляку проиграл?
    88_DEIVID
    88_DEIVID ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 11:20, ред.
    А кто-то выиграл 4 чемпионата Мира и в разные десятилетия был на вершине, а не одним поколением. До которого был мрак и после которого ничего хорошего не видно.
    амурец
    амурец ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 10:38
    Смешно про тащера Месси,да и про евро где победила Португалия тоже посмеёмся особенно про то, что Роналду там был балластом
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 10:19
    Видели уже Аргентину без Месси, эти Паули на мир отобраться не могли. Ну и без криша видели сборную, выиграли евро. Вот где балласт, а где реально тащер.
    Именно он тянул сборную в 4 финала подряд!
    амурец
    амурец ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 10:16
    Сборную сейчас тянет Пауль а лавры приписывают балласту
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Ikarus74 (раскрыть)
    сегодня в 10:07, ред.
    Если речь в пятом голе МС, то отменён он был правильно. Мяч после передачи Эриксена назад коснулся умышленно выставленной ноги Бернарду Силвы, после чего уже попал к находившемуся в офсайде Агуэро. Если бы мяч к Агуэро пришел непосредственно от Эриксена, то офсайда бы не было, но касание Силвы в корне изменило трактовку эпизода. Всё по правилам.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 10:06
    Балласт тянет сборную на ЧМ, а не громит Катар в товарке 😀 старый статист ваш.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Величайший_Князь (раскрыть)
    сегодня в 09:51
    Доброе утро. Т.е, если Италия проигрывает по делу, то судья ручной, а если вот как Франция выигрывает с очевидного оффсайда, то всё нормуль? 😀
    Кому-то очень сильно хотелось вручить черепашке второсортный титул, ну и поближе к вручению ЗМ нужно французов тянуть для набора баллов некоторым игрокам.
    Дело короля Осасун уже давно продолжает Бэйл, Азар, Йоветич, их ряды пополнит и он 😀
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ 88_DEIVID (раскрыть)
    сегодня в 09:35
    Испания не является чемпионом мира и Европы? 😀
    Три раза подряд крупные турниры вообще никто не выигрывал!
    амурец
    амурец ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 09:35
    Ну Левандовски лучше и аргентно - каталонского и теперь парижского балласта
    амурец
    амурец ответ 88_DEIVID (раскрыть)
    сегодня в 09:33
    А Месси везде победил?
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 09:20, ред.
    Это не плохой аргумент для золотого мяча Карима Бензема!
    Величайший_Князь
    Величайший_Князь ответ 88_DEIVID (раскрыть)
    сегодня в 08:48
      Величайший_Князь
      Величайший_Князь ответ Agamaga........ (раскрыть)
      сегодня в 08:46
      Доброго утра. Как я тебе и писал, без ручного карася испашки не тянут. Я был прав, изи катка для французов. Мбаппе уже начал нагибать Испанию, перейдет в Реал и продолжит дело аргентинского короля осасун😂😂😂
      h8you
      h8you ответ Beka_byaka (раскрыть)
      сегодня в 08:31
      это кого в полуфинале размазали?итальянцев,которые с 40 минуты играли в меньшинстве и проиграли только в один мяч,имея больше ударов в створ?
      88_DEIVID
      88_DEIVID ответ Agamaga........ (раскрыть)
      сегодня в 08:31
      ЛН это вообще полутоварищеский турнир. Значение имеет лишь ЕВРО и ЧМ.
      Испашки могут гордиться выходом в финал непристижного турнира, в то время как Италия чемпион Европы.
      h8you
      h8you
      сегодня в 08:28
      cлишком много шума из-за товарищеского турнира...вон уже Бензема ЗМ требуют из-за победы в нем хахаха
      протон
      протон
      сегодня в 08:26
      Бензема просто лучший , смотрю его игры за сборную , и он как всегда лучший
      Ни один Мбаппе не стоит и рядом с ним.Не отмененный гол с офсайда Францией-это позорище.Кому нужны такие победители,которые в полуфинале выигрвают за счет удаления соперника,а в финале с оффсайда.Нужна система контроля VAR для контроля самого VAR
      протон
      протон
      сегодня в 08:24
      Как можно в одном матче увидеть руку в офсайде,а в другом целого игрока не увидеть???
      RoArt
      RoArt
      сегодня в 08:23
      Распилили унылый испанский автобус! Более тошнотворного стиля игры, чем тот что ставит Энрике трудно найти.
      протон
      протон
      сегодня в 08:02
      Видимо, на решение судей повлиял тот факт, что испанский защитник пытался акцентированно сыграть в мяч, а не коснулся его случайно.
      Да твою мать, то есть отныне если идёт передача на находящегося в офсайда игрока, то чтобы этот офсайд был зафиксирован, вся линия обороны должна бросить играть и стоять на месте? А то вдруг их заподозрят в том, что они пытались сыграть в мяч и вообще играли «до свистка». Честно - бредовейшая ситуация, своего рода прецедент, причём на финале турнира.
      Кьянти
      Кьянти
      сегодня в 07:16, ред.
      Не понимаю, почему многие так восхищаются Испанией. Как по мне, то это бесконечное катание ваты уже прилично набило оскомину. Искрометные и стремительные атаки, которые у Испании безусловно были-яркие и приятные эпизоды. Эпизоды, не более, да они и не выдающиеся вовсе. Они не рядовые, но и не выдающиеся. Такие есть у многих команд, у тех же датчан на ЧЕ, но датчане из этих эпизодов всю игру строили, то есть такая играсу датчан целиком была, а испанцы лишь какое-то мгновения имели. Катание мяча при Иньесте и Хави было хоть ажурным, кружевным, замысловатым, а тут просто снотворное.
      Франция гораздо интересней была и более заслуживала победы.
      R.Carlos.
      R.Carlos. ответ Agamaga........ (раскрыть)
      сегодня в 07:16
      Мы короли вселенной ухахаха
      Реал чемпион галактики
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ 88_DEIVID (раскрыть)
      сегодня в 07:14
      Наверное, итальяшки цикорий покурили и подумали, что третье место в ЛН это и есть первое место в ЧЕ 😂
      88_DEIVID
      88_DEIVID ответ Agamaga........ (раскрыть)
      сегодня в 07:10
      Итальяшки чемпионы ЕВРОПЫ.

      АХАХАХАХА
      sir_Alex
      sir_Alex ответ Nazi (раскрыть)
      сегодня в 07:06
      Вместо Турции надо было поставить сборную Этой страны 😉
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ 88_DEIVID (раскрыть)
      сегодня в 07:02
      А итальяшки чему радовались вчера? То что их испашки прошли? 😀
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ амурец (раскрыть)
      сегодня в 06:59
      Точно известно, что ЗМ не получит старый португалец, который в товарняке Катар громит 😀 хотя могут и подарить как в 2013 году за слёзы!
      А Бензема стоит в очередь встать. Левандовски намного лучше его.
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ 88_DEIVID (раскрыть)
      сегодня в 06:54, ред.
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