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Что самое главное здесь нет и быть не может матчей типа Испания - Шотландия, Словакия - Италия, Франция - Турция, и т. д. В этом турнире в полуфинальную стадию им не пробраться. Так что все матчи из коллекции СУПЕР, как минимум по афишам.
Ну с слабые мира сего всегда имеют шанс пробиться на большой турнир, который им был абсолютно недоступен. Браво УЕФА.
И спасибо всей 4-ке команд подаривших такой потрясный футбол!
Что самое главное здесь нет и быть не может матчей типа Испания - Шотландия, Словакия - Италия, Франция - Турция, и т. д. В этом турнире в полуфинальную стадию им не пробраться. Так что все матчи из коллекции СУПЕР, как минимум по афишам.
Ну с слабые мира сего всегда имеют шанс пробиться на большой турнир, который им был абсолютно недоступен. Браво УЕФА.
И спасибо всей 4-ке команд подаривших такой потрясный футбол!