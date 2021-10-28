В 1 Айтор Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 99

З 14 Везу Рубен Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 2 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 99

З 6 Дуарте Оскар Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 8 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 99

З 4 Робер Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 99

З 2 Сон Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 70

З 3 Франкеса Энрик Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 99

П 10 Барди Энис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Офсайды: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пенальти забито: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 99

П 12 Малса Микаэль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 4 Пасы: 32 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 76

Н 11 Моралес Хосе Луис Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 99

П 8 Пепелу Фолов совершено: 3 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 80

Н 21 Гомес Даниэль Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 70

Запасные игроки

В 34 Карденас Дани

З 19 Клер Карлос

З 23 Коке

З 20 Мирамон Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 29

П 7 Блеса Алекс

П 17 Вукчевич Никола

П 25 Мартинес Пабло Фолов заработано: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 23

Н 18 де Фрутос Хорхе Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 19

Н 29 Кантеро Алехандро Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 29

Н 16 Сольдадо Роберто

Пропускают

(П) - Травма икроножной мышцы

Не играл с 11.09.21 , с ним 3 из 6 очков в нац. чемпионате Кампанья Хосе (П) - Травма икроножной мышцы

(Н) - Мышечная травма

Не играл с 02.10.21 , с ним 4 из 6 очков в нац. чемпионате Марти Рохер (Н) - Мышечная травма

(П) - Мышечная травма

Не играл с 24.10.21 , с ним 4 из 6 очков в нац. чемпионате Мелеро (П) - Мышечная травма

(З) - Травма бедра

Не играл с 24.10.21 , с ним 2 из 6 очков в нац. чемпионате Мустафи Шкодран (З) - Травма бедра

(З) - Травма икроножной мышцы

Не играл с 02.10.21 , с ним 2 из 6 очков в нац. чемпионате Постиго Серхио (З) - Травма икроножной мышцы