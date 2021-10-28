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"Матрасники" находятся в состоянии некой перестройки, Симеоне пытается поставить более комбинационный футбол в атаке, но пока что это у него не очень получается. Правда с голами всё стало намного лучше, чем на старте сезона: "Атлетико" четыре матча подряд во всех турнирах вколачивает по два гола, причём сделали они это в матчах с "Миланом", "Барсой", "Ливерпулем" и "Сосьедадом".
Главная потеря "Леванте" - это травма центрального защитника Шкодрана Мустафи, без которого защите "лягушек" станет совсем тяжело. У мадридцев не сыграет Тома лемар, который в этом сезоне стал одним из лидеров полузащиты. Но самое главное, что лидер "Атлетико" Луис Суарес набрал убийственную форму, в последних четырёх матчах за клуб он наколотил четыре мяча и сделал ассист. Вряд ли "Леванте" сможет что-то противопоставить "матрасникам", которые к тому же очень раздосадованы неудачами в матчах с "Ливерпулем" и "Сосьедадом
"Матрасники" находятся в состоянии некой перестройки, Симеоне пытается поставить более комбинационный футбол в атаке, но пока что это у него не очень получается. Правда с голами всё стало намного лучше, чем на старте сезона: "Атлетико" четыре матча подряд во всех турнирах вколачивает по два гола, причём сделали они это в матчах с "Миланом", "Барсой", "Ливерпулем" и "Сосьедадом".
Главная потеря "Леванте" - это травма центрального защитника Шкодрана Мустафи, без которого защите "лягушек" станет совсем тяжело. У мадридцев не сыграет Тома лемар, который в этом сезоне стал одним из лидеров полузащиты. Но самое главное, что лидер "Атлетико" Луис Суарес набрал убийственную форму, в последних четырёх матчах за клуб он наколотил четыре мяча и сделал ассист. Вряд ли "Леванте" сможет что-то противопоставить "матрасникам", которые к тому же очень раздосадованы неудачами в матчах с "Ливерпулем" и "Сосьедадом