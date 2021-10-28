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Леванте - Атлетико
Сельта - Реал Сосьедад
Гранада - Хетафе

Протокол матча Леванте против Атлетико

Леванте Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия) 2:2 Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид) Атлетико
Леванте
2 : 2
завершен
вчера, 22:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 44.6 - 436
Очков за игру в нац. чемп.: 0.5 - 2
Средний возраст: 27.1 - 28.7
Средний рост: 179.8 - 182.7
Легионеров: 4 - 9
Схемы: 5-3-2 - 3-4-2-1
Атлетико
Испания. Примера 2021/2022, 11 тур
Стадион Сьютат де Валенсия
Леванте Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия) 2:2 Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид) Атлетико
90:00
Леванте
Атлетико
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.923.771.69
Мелбет 7.20 4.18 1.57
1XBET 6.75 4.14 1.60
BetBoom 7.47 4.08 1.49
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    37' (1:1) Барди Энис (10)
     
    40' Пепелу (8)
     
    2
    70' Сон (2) уходит с поля, Мирамон (20) вышел на поле
    70' Гомес Даниэль (21) уходит с поля, Кантеро Алехандро (29) вышел на поле
     
    76' Малса Микаэль (12) уходит с поля, Мартинес Пабло (25) вышел на поле
     
    80' Пепелу (8) уходит с поля, де Фрутос Хорхе (18) вышел на поле
     
    3
    90' (2:2) Барди Энис (10)
    90+6' Робер (4)
    90+9' Робер (4)
     
    12' (0:1) Гризманн Антуан (8) (Фелипе (18))
     
    18' Эрмосо Марио (22)
     
    25' Фелипе (18)
     
    52' Тренеру Симеоне Диего
     
    2
    59' Суарес Луис (9) уходит с поля, Корреа Анхель (10) вышел на поле
    59' Эррера Эктор (16) уходит с поля, де Пауль Родриго (5) вышел на поле
     
    65' Коке (6)
     
    67' Эрмосо Марио (22) уходит с поля, Лоди Ренан (12) вышел на поле
     
    72' Гризманн Антуан (8) уходит с поля, Кунья Матеус (19) вышел на поле
     
    76' (1:2) Кунья Матеус (19)
     
    80' Тренеру Симеоне Диего
     
    85' Хименес Хосе (2)
     
    87' Корреа Анхель (10)
    Голы
    12’ 0:1 Гризманн Антуан
    ассистент Фелипе
    Барди Энис 1:1(П) 37’
    76’ 1:2 Кунья Матеус
    Барди Энис 2:2(П) 90’
    Наказания
    18’ Эрмосо Марио
    25’ Фелипе
    Пепелу 40’
    52’ Тренеру Симеоне Диего
    65’ Коке
    80’ Тренеру Симеоне Диего
    85’ Хименес Хосе
    87’ Корреа Анхель
    Робер 90+6’
    Робер 90+9’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    59’ Корреа Анхель Суарес Луис
    59’ де Пауль Родриго Эррера Эктор
    67’ Лоди Ренан Эрмосо Марио
    Мирамон Сон 70’
    Кантеро Алехандро Гомес Даниэль 70’
    72’ Кунья Матеус Гризманн Антуан
    Мартинес Пабло Малса Микаэль 76’
    де Фрутос Хорхе Пепелу 80’
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 7
    		3 Удары в створ 3
    		15 Фолы 11
    		5 Угловые 2
    		4 Офсайды 4
    		35% Владение мячом 65%
    		1 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 5
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    galem72
    galem72
    сегодня в 12:24
    Надеюсь, Семён отпустит зимой/летом Феликса в другой клуб. Ну зачем мучить шустрого парня своими контровыми выпадами?
    112910415
    112910415
    сегодня в 10:45
    лидировать не готов никто (
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Василий 50 (раскрыть)
    сегодня в 08:52
    Куман виноват
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 06:44
    Матрасы не играют, а мучаются
    Дрючик 76
    Дрючик 76
    сегодня в 01:01, ред.
    Второй пеналь полный шлак,но Атлетико в этом сезоне полный звездец!!!Поделом!!!
    протон
    протон
    сегодня в 00:45
    вот этого результата я не ожидал
    УЕСКА
    УЕСКА Гости выиграют и обе команды забьют
    вчера в 19:30
    Атлетико в этом сезоне не отличается надежностью в обороне да еще и травмирован основной защитник Савич. Леванте хорошо атакует, в прошлом туре 3 гола Севилье отгрузил поэтому жду результативного поединка и победы Атлетико.
    RUPRICHT
    RUPRICHT Тотал больше в 1-м тайме - 1.25
    вчера в 11:36
    Серия "Леванте" без побед продолжается: "лягушки" пять раз проиграли и пять раз сыграли вничью. И если в атаке ещё что-то получается, то вот в обороне настоящий проходной двор: 18 пропущенных и всего один матч на ноль (с "Хетафе", положение которого ещё хуже). К тому же, от команд, которые в прошлом сезоне вошли в топ-4 Примеры "Леванте" получил 11 голов в трёх матчах, на очереди "Атлетико" - действующий чемпион Испании. "Леванте" больше не гроза фаворитов.

    "Матрасники" находятся в состоянии некой перестройки, Симеоне пытается поставить более комбинационный футбол в атаке, но пока что это у него не очень получается. Правда с голами всё стало намного лучше, чем на старте сезона: "Атлетико" четыре матча подряд во всех турнирах вколачивает по два гола, причём сделали они это в матчах с "Миланом", "Барсой", "Ливерпулем" и "Сосьедадом".

    Главная потеря "Леванте" - это травма центрального защитника Шкодрана Мустафи, без которого защите "лягушек" станет совсем тяжело. У мадридцев не сыграет Тома лемар, который в этом сезоне стал одним из лидеров полузащиты. Но самое главное, что лидер "Атлетико" Луис Суарес набрал убийственную форму, в последних четырёх матчах за клуб он наколотил четыре мяча и сделал ассист. Вряд ли "Леванте" сможет что-то противопоставить "матрасникам", которые к тому же очень раздосадованы неудачами в матчах с "Ливерпулем" и "Сосьедадом
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    вчера в 11:30
    Леванте всегда был грозой фаворитов, даже в этом не особо удачном сезоне команда смогла сыграть 3-3 с Мадридским Реалом. Да и дома, при всех проблемах, Леванте не так уж плохо смотрелся. В прошлом туре Леванте смог прошить еврокубковую Севилью в гостях, при психологическом преимуществе хозяев. Атлетико слабоват в обороне, так что если у Леванте выйдет дебют, то могут и засушить
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 победа гостей
    вчера в 10:12
    В этой игре я буду ставить на чистую победу фк Атлетико. В этом году команды встречались дважды, была одна победа Леванте и одна ничья, думаю сегодня Атлетико прервёт эту начавшуюся серию!
    ДАША Д
    ДАША Д победа гостей
    вчера в 08:49
    Леванте не может победить в этом сезоне, прервать традицию в игре с Атлетико будет очень сложно, поэтому примерно равные шансы на победу Атлетико и ничью. Из двух вариантов выберу победу Атлетико.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 07:03
    Матрасы победят, однозначно!
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