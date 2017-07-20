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Эррера: «МЮ был необходим такой игрок, как Лукаку»

20 июля 2017, 07:53

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера  прокомментировал первый гол нападающего Ромелу Лукаку за МЮ, который был забит в товарищеском матче с «Реал Солт-Лейк» (2:1):

«Это был фантастический гол. Он не паниковал, он был очень спокоен, так что это был фантастический гол. Он собирается забивать за нас много голов, но я хочу поговорить и о работе, которую он проводит с мячом для команды. Он очень силён, отобрать мяч у него непросто, поэтому он будет очень важен для нас.

У нас много игроков, таких как Мхитарян, Рэшфорд и Марсьяль, которые очень хороши в игре один в один, но нам был необходим такой, как Ромелу. Он силён и способен удерживать мяч, когда это необходимо». 

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Все комментарии
kovalev-barin
kovalev-barin ответ SaLLMaN (раскрыть)
20 июля 2017 в 15:08
У него в МЮ все получится!

И как я уже писал в другой теме, очень рад, что нам достался именно он, а не Мората.

Как и для вашей команды, мне кажется, лучше, что достался Мората, а не Лукаку
SaLLMaN
SaLLMaN
20 июля 2017 в 08:15
Хороший форвард, но я думаю рановато петь дифирамбы, сезон все расставит на свои места.
Гус Пойет
Гус Пойет
20 июля 2017 в 08:12
Жизнь покажет такой или не такой был необходим
Гость
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