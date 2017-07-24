Ригони подпишет с «Зенитом» контракт на четыре года

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24 июля 2017, 13:48

Агент полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони Хуан Крус Оллер рассказал подробности грядущего перехода 24-летнего игрока в «Зенит».

«В среду Ригони прибудет в Санкт-Петербург и подпишет четырехлетний контракт с „Зенитом“. Эмилиано играет на позиции атакующего полузащитника, но также способен закрыть и фланги в атаке».