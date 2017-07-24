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Ригони подпишет с «Зенитом» контракт на четыре года

24 июля 2017, 13:48

Агент полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони Хуан Крус Оллер рассказал подробности грядущего перехода 24-летнего игрока в «Зенит».

«В среду Ригони прибудет в Санкт-Петербург и подпишет четырехлетний контракт с „Зенитом“. Эмилиано играет на позиции атакующего полузащитника, но также способен закрыть и фланги в атаке».

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Все комментарии
za logiku
za logiku ответ pomor45 (раскрыть)
25 июля 2017 в 18:10
с чего это зенит самый успешный клуб по доходам?
galem72
galem72
25 июля 2017 в 06:43
"...играет на позиции атакующего полузащитника..."

Ни одной игры на АПЗ за прошлый сезон. Отличный агент. Видимо, у этого Хуана таких талантов целое ведро. ))
Luiza S
Luiza S
25 июля 2017 в 00:40
Ответ пользователю - болельщику Спартака LOpp. Может хватит заниматься чудачеством. Что ты считаешь? Ты лучше посчитай сколько млн в год получается у Спартака на игроков. Это футбол, не мы это придумали. Нам далеко до клубов Испании, Англии, Италии. Вот поэтому их чемпионаты сильнее наших, а их клубы в рейтинге выше других. И поэтому Зенит в УЕФА 19-й, а Спартак - 105. Но мы не забываем и своих футболистов, так что занимайся своим делом и нечего писать про Зенит. Надоели уже.
pomor45
pomor45 ответ LOpp (раскрыть)
24 июля 2017 в 21:41
Что же так мало? Давай ещё поработай - интересно же. Например, с зарубежными сравни. Вообще же, чем больше ликвидного и перспективного товара на складе, тем лучше. В финансовом плане по собственным доходам Зенит самый успешный клуб России, а в Европе находится в десятке лучших.
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
24 июля 2017 в 20:59
Кто будет комментировать матчи с его участием? Орлов?
Орлов - Эмилиано Ригони Хуан Крус Орёл из Индер..пер..дер, а ну вас.....
Duke_dp
Duke_dp
24 июля 2017 в 20:50
Я смотрю очередного прекрасного защитника приобретаем, блин) =)
Правдин Семён
Правдин Семён ответ Areal (комментарий удален) (раскрыть)
24 июля 2017 в 20:50
Дело не в сборной.Вообще,мало классных российских игроков.Не верю,что наши генетически хуже немцев,испанцев,бразильцев..
Den1979
Den1979
24 июля 2017 в 19:15
Скоро в Питере футболистов Зенита будет больше чем гастарбайтеров в Москве))))
The Frei
The Frei
24 июля 2017 в 18:57
Состав Зенита такой большой что для меня он выглядит так: нвпимгвнимгнпкокоринвгнопвгртмдзюбавнпвнт.

Ставте лайк если в моей версии узнали игроков.
Правдин Семён
Правдин Семён
24 июля 2017 в 18:39
Аргентинская основа будет у Зенита.Не так плохо,когда новички говорят на одном языке.Жаль,что на воспитание наших,в целом,всем плевать.
Nikola45
Nikola45 ответ Ironyfan (раскрыть)
24 июля 2017 в 17:56
Я смотрел! Впечатляет!
Юрий78
Юрий78 ответ Palex (раскрыть)
24 июля 2017 в 17:54
Друг другу тоже много забивают, это не показатель.
Ironyfan
Ironyfan ответ Nikola45 (раскрыть)
24 июля 2017 в 17:50
Боже упаси от таких детей)
Ironyfan
Ironyfan ответ Nikola45 (раскрыть)
24 июля 2017 в 17:47, ред.
Ребят, он атакующий полузащитник - тяготеет к правому флангу.
Есть нарезки его игры в инете.
К оборонительной линии игрок не имеет никакого отношения)
Nikola45
Nikola45 ответ post-navigator (комментарий удален) (раскрыть)
24 июля 2017 в 17:32
Да нет как бы круче! Кто что пишет! Но есть такое мнение что это Атакующий защитник! При 18 голах и 3 голевых! Не буду утверждать!
richi
richi
24 июля 2017 в 17:31
LOpp
Сегодня 15:16, редактировал Сегодня 15:17
на данный момент в основном составе Зенита числиться 25 футболистов со средней зарплатой 2,5 млн. итого 62,5 млн в год!
плюс 5 игроков в аренде, зарплату которым частично платит Зенит.

трансферная стоимость всех игроков:
1. Ска-Хабаровск - 8 млн
2. Тосно - 12
3. Анжи - 15
4. Амкар - 16
5. Арсенал - 16
итого у 5 клубов 67 млн.
у меня все.

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Чего ты все причитаешь? Как минимум у 6-ти клубов стоимостьигроков вполне сопоставимая. Но с даже с такой стоимостью в Европе успешно выступать не возможно. Скоро увидишь сам на примере Спартака.

1. Зенит Санкт-Петербург 129,40 Млн. €
2. Спартак Москва 96,00 Млн. €
3. ФК Краснодар 82,10 Млн. €
4. ЦСКА Москва 78,40 Млн. €
5. Рубин Казань 72,70 Млн. €
6. Локомотив Москва 57,50 Млн. €
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
24 июля 2017 в 17:25
Пусть и не в тему,но спартак 79ется в лч
Nikola45
Nikola45 ответ LOpp (раскрыть)
24 июля 2017 в 17:24
    Palex
    Palex ответ Юрий78 (раскрыть)
    24 июля 2017 в 17:19
    Посмотрите на европейские чемпионаты. Там уровень выше, потому что хорошо спонсируют не только топовые клубы, а еще и середняки.
    -----------------------------------------------------
    То то Бавария,Барселона,ПСЖ по пять-шесть мячей середнякам отгружают.
    Юрий78
    Юрий78 ответ LOpp (раскрыть)
    24 июля 2017 в 17:05
    Я думаю, что проблема в том, что у нас правительство не развивает, или плохо развивает, инфраструктуру самих городов (Пермь, Тула, Самара, и т.д.). Поэтому крупные спонсоры не берутся за эти клубы, отсюда такой дизбаланс - очень богатый/ очень бедный клуб. Посмотрите на европейские чемпионаты. Там уровень выше, потому что хорошо спонсируют не только топовые клубы, а еще и середняки.
    Palex
    Palex ответ LOpp (раскрыть)
    24 июля 2017 в 16:57
    Спроси то у строительной фирмы,кстати московской.
    Palex
    Palex ответ nikot (комментарий удален) (раскрыть)
    24 июля 2017 в 16:53
    Что за бред?
    Palex
    Palex ответ LOpp (раскрыть)
    24 июля 2017 в 16:52
    И что?
    резервный аккаунт Sully
    резервный аккаунт Sully ответ LOpp (раскрыть)
    24 июля 2017 в 16:47
    они в Москву мигрировали... так что уже ваши клиенты.
    Ironyfan
    Ironyfan ответ nikot (комментарий удален) (раскрыть)
    24 июля 2017 в 16:46
    Эталонная ахинея)
    LOpp
    LOpp ответ резервный аккаунт Sully (раскрыть)
    24 июля 2017 в 16:38
    Дык, а кто в стране у власти сидит? Тебе напомнить из какого города кооператив "Озеро" или сам мозг напряжешь?
    КПР
    КПР
    24 июля 2017 в 16:32
    WELL COME!!!
    alexNr
    alexNr ответ LOpp (раскрыть)
    24 июля 2017 в 16:32
    и что? что ты хотел этим сказать? посчитай стоимость игроков Реала и например Леганеса или Сельты.и напищи еще один пост по статистике затрат испанских клубов)
    Chilahim
    Chilahim
    24 июля 2017 в 16:30
    Как это нет конкурентов? А Уфа, динамо? Тосно, в конце концов!
    резервный аккаунт Sully
    резервный аккаунт Sully ответ parallels (комментарий удален) (раскрыть)
    24 июля 2017 в 16:29
    пока Москва живет за счет всех регионов России, а олигархи московские прячу сотни миллиардов зелени в офшоры, LOpp и его свино-секта считает деньги Зенита :)

    p.s. я вот уверен на миллиард процентов, скажи любому спарточу, напрмер LOppу, выбирай что-то одно...
    например.

    1) какой-то московский олигарх украдет из бюджета России 10 миллиардов долларов.
    2) Зенит потратит 100 миллионов на двух игроков уровня Халка.

    ему будет начхать на бюджет страны))) он от зависти выберет первое.
    Гость
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