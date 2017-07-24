Ригони подпишет с «Зенитом» контракт на четыре года

Агент полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони Хуан Крус Оллер рассказал подробности грядущего перехода 24-летнего игрока в «Зенит».
«В среду Ригони прибудет в Санкт-Петербург и подпишет четырехлетний контракт с „Зенитом“. Эмилиано играет на позиции атакующего полузащитника, но также способен закрыть и фланги в атаке».
Ни одной игры на АПЗ за прошлый сезон. Отличный агент. Видимо, у этого Хуана таких талантов целое ведро. ))
Ни одной игры на АПЗ за прошлый сезон. Отличный агент. Видимо, у этого Хуана таких талантов целое ведро. ))
Орлов - Эмилиано Ригони Хуан Крус Орёл из Индер..пер..дер, а ну вас.....
Орлов - Эмилиано Ригони Хуан Крус Орёл из Индер..пер..дер, а ну вас.....
Ставте лайк если в моей версии узнали игроков.
Ставте лайк если в моей версии узнали игроков.
Есть нарезки его игры в инете.
К оборонительной линии игрок не имеет никакого отношения)
Есть нарезки его игры в инете.
К оборонительной линии игрок не имеет никакого отношения)
Сегодня 15:16, редактировал Сегодня 15:17
на данный момент в основном составе Зенита числиться 25 футболистов со средней зарплатой 2,5 млн. итого 62,5 млн в год!
плюс 5 игроков в аренде, зарплату которым частично платит Зенит.
трансферная стоимость всех игроков:
1. Ска-Хабаровск - 8 млн
2. Тосно - 12
3. Анжи - 15
4. Амкар - 16
5. Арсенал - 16
итого у 5 клубов 67 млн.
у меня все.
---------------------------------------------------------------------------------
Чего ты все причитаешь? Как минимум у 6-ти клубов стоимостьигроков вполне сопоставимая. Но с даже с такой стоимостью в Европе успешно выступать не возможно. Скоро увидишь сам на примере Спартака.
1. Зенит Санкт-Петербург 129,40 Млн. €
2. Спартак Москва 96,00 Млн. €
3. ФК Краснодар 82,10 Млн. €
4. ЦСКА Москва 78,40 Млн. €
5. Рубин Казань 72,70 Млн. €
6. Локомотив Москва 57,50 Млн. €
Сегодня 15:16, редактировал Сегодня 15:17
на данный момент в основном составе Зенита числиться 25 футболистов со средней зарплатой 2,5 млн. итого 62,5 млн в год!
плюс 5 игроков в аренде, зарплату которым частично платит Зенит.
трансферная стоимость всех игроков:
1. Ска-Хабаровск - 8 млн
2. Тосно - 12
3. Анжи - 15
4. Амкар - 16
5. Арсенал - 16
итого у 5 клубов 67 млн.
у меня все.
---------------------------------------------------------------------------------
Чего ты все причитаешь? Как минимум у 6-ти клубов стоимостьигроков вполне сопоставимая. Но с даже с такой стоимостью в Европе успешно выступать не возможно. Скоро увидишь сам на примере Спартака.
1. Зенит Санкт-Петербург 129,40 Млн. €
2. Спартак Москва 96,00 Млн. €
3. ФК Краснодар 82,10 Млн. €
4. ЦСКА Москва 78,40 Млн. €
5. Рубин Казань 72,70 Млн. €
6. Локомотив Москва 57,50 Млн. €
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То то Бавария,Барселона,ПСЖ по пять-шесть мячей середнякам отгружают.
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То то Бавария,Барселона,ПСЖ по пять-шесть мячей середнякам отгружают.
p.s. я вот уверен на миллиард процентов, скажи любому спарточу, напрмер LOppу, выбирай что-то одно...
например.
1) какой-то московский олигарх украдет из бюджета России 10 миллиардов долларов.
2) Зенит потратит 100 миллионов на двух игроков уровня Халка.
ему будет начхать на бюджет страны))) он от зависти выберет первое.
p.s. я вот уверен на миллиард процентов, скажи любому спарточу, напрмер LOppу, выбирай что-то одно...
например.
1) какой-то московский олигарх украдет из бюджета России 10 миллиардов долларов.
2) Зенит потратит 100 миллионов на двух игроков уровня Халка.
ему будет начхать на бюджет страны))) он от зависти выберет первое.