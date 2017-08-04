Иньеста — Неймару: «Наши пути разошлись, но наши мысли будут и дальше объединять нас»

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04 августа 2017, 20:58

Капитан «Барселоны» на своей странице в сети Twitter попрощался с экс-одноклубником , который перешел в ПСЖ:

«Пусть наши пути и разошлись, но наши мысли будут и дальше объединять нас.

Удачи тебе в новой главе твоей карьеры. Ты велик. Обнимаю, Ней».

Nuestros caminos se separan pero nuestros sentimientos seguirán uniéndonos. Toda la suerte en esta nueva etapa.Eres grande! Un abrazo Ney 🤙🏻 pic.twitter.com/YvjsHTFymd — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 4 августа 2017 г.

Ранее с Неймаром попрощался Лионель Месси.