Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2017/2018

Иньеста — Неймару: «Наши пути разошлись, но наши мысли будут и дальше объединять нас»

04 августа 2017, 20:58

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста на своей странице в сети Twitter попрощался с экс-одноклубником Неймаром, который перешел в ПСЖ:

«Пусть наши пути и разошлись, но наши мысли будут и дальше объединять нас.

Удачи тебе в новой главе твоей карьеры. Ты велик. Обнимаю, Ней».

Ранее с Неймаром попрощался Лионель Месси.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Чалоба: «Покинул „Челси“, чтобы избежать очередной аренды»
04 августа 2017
Президент ПСЖ: «Трансфер Неймара это не месть „Барсе“ за интерес каталонцев к Верратти»
04 августа 2017
Мончи: «Трансфер Неймара пугает меня и заставляет чувствовать себя некомфортно»
04 августа 2017
Конте: «„Арсенал“ — сильная команда, но „Челси“ хочет начать сезон с победы»
04 августа 2017
Президент ПСЖ: «Лучший игрок мира теперь у нас»
04 августа 2017
Доннарумма: «Обещаю, что отдам всё ради „Милана“»
04 августа 2017
Сортировать
Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
05 августа 2017 в 04:32
Достойные слова прекрасного человека и классного футболиста! А примерно это и ожидал услышать от такого игрока как Иньеста.
Igo0rek
Igo0rek
04 августа 2017 в 23:38
К чему такой пафос?!
ЮЗИК
ЮЗИК
04 августа 2017 в 23:33
Философ блин
Maeak
Maeak
04 августа 2017 в 23:25
Уж слишком мудрено сказано . Даже где-то перебор со словами : наши ,объединять ,обнимаю .Я достаточно толерантен ко всем , но хочется сказать :"Мужики ,ну вы че "!?
Cules2013
Cules2013 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
04 августа 2017 в 23:04, ред.
не обсуждаю политику, тем более, тут, но сделаю мини-исключение.
Жириновский 100% популист и радикал, 0% от нормального политика.
Про Иньесту, это же шутка, частично. И не на кого я не гоню. Перегибаешь.
Отвечать на этот коммент не нужно, тема закрыта.
Пластун
Пластун ответ Vane4ek (раскрыть)
04 августа 2017 в 22:58, ред.
В ПСЖ? Только если шейхи купят ему ЗМ. Но тогда это будет совсем...(((( НЕ выиграет ПСЖ ЛЧ!!!!!! С Иброй не смогли, а с этим тем более.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Vane4ek (раскрыть)
04 августа 2017 в 22:49
Вот я добрейший человек а ты гонишь на меня а я на доброго Иньесту😆
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Cules2013 (раскрыть)
04 августа 2017 в 22:47
Жириновский тоже сильный политик но он не слащавый и таких политиков много
Cules2013
Cules2013
04 августа 2017 в 22:30, ред.
Иньесте нужно было по второму образованию дипломатом быть, может политиком - никогда ничего плохого от него не услышишь, всегда все углы скруглит)
В чём-то согласен, что он бывает уж чересчур слащавый, но это не делает его менее достойным человеком. Он просто добрый. Сейчас это как-то не в моде.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Vane4ek (раскрыть)
04 августа 2017 в 22:26
Неужели все люди должны быть одного мнения,какие разные пальцы,такие же разные люди.
Вот я уважаю Пике,за его открытость,не уважаю Иньесту за его вашим и нашим.
Когда нибудь Рамос хорошо отзывается о Барсе,нет,хорошо делает,не лицемерит потому что,эти его качества заслуживают уважение.
Vane4ek
Vane4ek ответ Тибетус Тибатитус (комментарий удален) (раскрыть)
04 августа 2017 в 22:22
Глоры уже называют его геем!) Лично я благодарен ему за время, проведенное в Барсе !) Удачи ему В ПСЖ!) Должен в ближайшее время брать Золотой мяч!)
Vane4ek
Vane4ek ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
04 августа 2017 в 22:11, ред.
Гнать на Андреса - последнее дело!) Ерунду какую-то несешь...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ СУДЖИРОСЕТА (комментарий удален) (раскрыть)
04 августа 2017 в 22:11
Он не добрый,добрые не говорят хорошо,кто выбирает деньги,хотя неймар миллионер,не бедный.
Хороший Пике,который говорит всегда правду и на днях правду скажет о неймаре тоже,жестко.Иньеста для меня лицемер,и нашим и вашим всегда
Сантус
Сантус ответ Виталик ManUtd Rus (комментарий удален) (раскрыть)
04 августа 2017 в 21:58, ред.
Шейх коварен....:)..как раствор Менделеева..)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
04 августа 2017 в 21:45
Иньеста безхребетный испанец среди каталонцев,постоянно говорит глупости а лицо как будто умное,обманчивое выражение.
Apsny
Apsny ответ Mоnоlo (комментарий удален) (раскрыть)
04 августа 2017 в 21:27
Мадейрянке срок-то светит).
ATG
ATG
04 августа 2017 в 21:25, ред.
Ждём всех остальных. Кто не попращался ещё
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 