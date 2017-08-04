Иньеста — Неймару: «Наши пути разошлись, но наши мысли будут и дальше объединять нас»

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста на своей странице в сети Twitter попрощался с экс-одноклубником Неймаром, который перешел в ПСЖ:
«Пусть наши пути и разошлись, но наши мысли будут и дальше объединять нас.
Удачи тебе в новой главе твоей карьеры. Ты велик. Обнимаю, Ней».
Ранее с Неймаром попрощался Лионель Месси.
Жириновский 100% популист и радикал, 0% от нормального политика.
Про Иньесту, это же шутка, частично. И не на кого я не гоню. Перегибаешь.
Отвечать на этот коммент не нужно, тема закрыта.
Жириновский 100% популист и радикал, 0% от нормального политика.
Про Иньесту, это же шутка, частично. И не на кого я не гоню. Перегибаешь.
Отвечать на этот коммент не нужно, тема закрыта.
В чём-то согласен, что он бывает уж чересчур слащавый, но это не делает его менее достойным человеком. Он просто добрый. Сейчас это как-то не в моде.
В чём-то согласен, что он бывает уж чересчур слащавый, но это не делает его менее достойным человеком. Он просто добрый. Сейчас это как-то не в моде.
Вот я уважаю Пике,за его открытость,не уважаю Иньесту за его вашим и нашим.
Когда нибудь Рамос хорошо отзывается о Барсе,нет,хорошо делает,не лицемерит потому что,эти его качества заслуживают уважение.
Вот я уважаю Пике,за его открытость,не уважаю Иньесту за его вашим и нашим.
Когда нибудь Рамос хорошо отзывается о Барсе,нет,хорошо делает,не лицемерит потому что,эти его качества заслуживают уважение.
Хороший Пике,который говорит всегда правду и на днях правду скажет о неймаре тоже,жестко.Иньеста для меня лицемер,и нашим и вашим всегда
Хороший Пике,который говорит всегда правду и на днях правду скажет о неймаре тоже,жестко.Иньеста для меня лицемер,и нашим и вашим всегда