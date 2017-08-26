Эмери: «Матч с „Сент-Этьеном“ дал много информации, как улучшить игру Неймара в Лиге 1»

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26 августа 2017, 04:44

Главный тренер ПСЖ подвёл итоги матча 4-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена» (3:0):

«Наша цель достигнута – мы лидируем в турнирной таблице после матча с такой хорошо организованной командой как „Сент-Этьен“. В первой половине встречи мы часто теряли мяч, так что три очка мы заработали благодаря второму тайму.

Этот матч дал нам много пищи для размышлений о том, как улучшить и адаптировать игру Неймара в Лиге 1. В первых двух играх он чувствовал себя прекрасно, но процесс адаптации ещё не завершён.

Мбаппе? Меня устраивают те игроки, которые сейчас есть у нас. Буду рад усилению состава, но если по окончании трансферного периода наш состав не изменится, я тоже останусь доволен».