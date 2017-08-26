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Эмери: «Матч с „Сент-Этьеном“ дал много информации, как улучшить игру Неймара в Лиге 1»

26 августа 2017, 04:44
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 0Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-ЭтьенМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери подвёл итоги матча 4-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена» (3:0):

«Наша цель достигнута – мы лидируем в турнирной таблице после матча с такой хорошо организованной командой как „Сент-Этьен“. В первой половине встречи мы часто теряли мяч, так что три очка мы заработали благодаря второму тайму.

Этот матч дал нам много пищи для размышлений о том, как улучшить и адаптировать игру Неймара в Лиге 1. В первых двух играх он чувствовал себя прекрасно, но процесс адаптации ещё не завершён.

Мбаппе? Меня устраивают те игроки, которые сейчас есть у нас. Буду рад усилению состава, но если по окончании трансферного периода наш состав не изменится, я тоже останусь доволен».

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Все комментарии
311
311
26 августа 2017 в 13:18
Неймар: "Тренеришка еnт!")
ESPANOL
ESPANOL
26 августа 2017 в 12:16
Как играл Неймар в этом матче, это его обычная игра. Он выдает что то более менее приличное только, когда в настроении, а оно зависит от того, пойдет у него с самого начала или нет. Если нет, как во вчерашней игре, он постепенно скисает, тухнет, начинает падать постоянно и, бросаясь в бестолковые финты, теряет мяч. В Испании его быстро раскусили и стали играть с ним жестче и плотнее и мыльный пузырь лопнул. За прошлый сезон выдал на уровне игр пять, забил меньше всех и то, благодаря тому, что Месси не жадничал и отдавал ему завершающий стопроцентный голевой пас, ну и пробитие пенальти дарил. Помяните мое слово, он сто раз еще пожалеет, что ушел из Барсы, где его понимали с полуслова и постоянно помогали, зная его постоянные спады от настроения. В ПСЖ он превратится просто в хорошего нападающего, типа Азара, каких в европейских командах десятки. Ибрагимович для него является ярким примером.
bo-le-la
bo-le-la
26 августа 2017 в 11:55
Вам нужно адаптировать Неймара для игры команды в ЛЧ,а в Лиге 1 вы и без Неймара должны выигрывать.
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL
26 августа 2017 в 07:38, ред.
Ваша цель должна ориентироваться на ЛЧ, не надо восхваляться показателями в чемпионате франции, у вас такой состав что внутренний чемпионат должен быть как тренировочный процесс.
starche
starche
26 августа 2017 в 05:41
Неймар доволен, что он "молодец среди овец!"
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