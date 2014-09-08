ГлавнаяНовости

Марадона подрался в Хорватии

08 сентября 2014, 22:35
 Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона был вовлечен в драку возле одного из ночных клубов Хорватии. Инцидент произошел в городе Дубровник в ночь с субботы на воскресенье. Один из посетителей заведения запечатлел на видео стычку, случившуюся между Марадоной и неизвестными лицами около входа в клуб.

Ни одна из сторон конфликта обращаться в полицию не стала, и стражи порядка также официально не подтвердили, что Марадона был участником этой драки.
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Парикмахер Тарасова отреагировал на шутку о коронавирусе
Сегодня, 09:18 Комментарии9
«Убивали как могли». Фанаты «Спартака» травят всех подряд? 
Вчера, 16:07Станислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии21
Дмитрий Тарасов назвал парикмахера азиатской внешности «коронавирусом»
Вчера, 15:15 ФотоКомментарии28
Руководство «Пармы» может позволить Жервиньо вернуться в состав команды
11 февраля Комментарии2
Андронов рассказал о щепетильном конфликте Слуцкого и Мамаева в ЦСКА
10 февраля Комментарии61
Неймара обвинили в спонсировании сети VIP-проституции
10 февраля Комментарии82
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100