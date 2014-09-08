Марадона подрался в Хорватии

Легендарный аргентинский футболистбыл вовлечен в драку возле одного из ночных клубов Хорватии. Инцидент произошел в городе Дубровник в ночь с субботы на воскресенье. Один из посетителей заведения запечатлел на видео стычку, случившуюся между Марадоной и неизвестными лицами около входа в клуб.Ни одна из сторон конфликта обращаться в полицию не стала, и стражи порядка также официально не подтвердили, что Марадона был участником этой драки.