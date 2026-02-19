Top.Mail.Ru
«Спартак» поздравил Филиппова с серебром на Олимпийских играх

сегодня, 16:55

Пресс-служба футбольного клуба «Спартак» распространила поздравление в адрес российского ски-альпиниста Никиты Филиппова, который завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

23-летний спортсмен, являющийся преданным болельщиком «Спартака», добился выдающегося успеха, заняв второе место в спринтерской гонке и принеся России первую олимпийскую медаль на текущих Играх.

«Поздравляем Никиту и гордимся его успехом», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Никита Филиппов ранее уже демонстрировал высокий уровень мастерства, заняв 7-е место в вертикальной гонке и 25-е — в спринте на чемпионате мира 2025 года. Кроме того, в январе текущего года он завоевал бронзовые медали на этапах Кубка мира во Франции и Испании в спринте, которые стали его первыми наградами на соревнованиях такого уровня.

Ски-альпинизм дебютирует в качестве олимпийского вида спорта, и Филиппов является единственным представителем России, который смог квалифицироваться для участия в Олимпиаде в этой дисциплине. Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

Все комментарии
shur
shur
сегодня в 19:24
...ну коль без флага и гимна,сохраним интригу ! Унас здесь тоже "дображелателей", только позови....!!! Наши поздравления!
...Конечно лыжи не футбол!
Мяча не видно, снег да скорость!
Спартак Никите шлёт поклон!
В ответ свою Он высылает скромность!!!
За серебро его благодарим!
За мастерство,за мужество,за стойкость!
На Олимпийских всё иначе происходит,
К борьбе должна быть полная готовность!!!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:12, ред.
Видна ленивая работа пресс-службы Спартака по примазыванию к чужому успеху, ну да, а то уж совсем какая то тишина беспросветная, даже как то непривычно что нет шума вокруг Спартака. Даже в Лукойле вот напряглись потребовали найти хоть какой нибудь скудный инфоповод. Но это прям сильно высосанным из пальца выглядит.
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 19:10
Вот уж действительно в новостях посмотрели)))
be9gzanj33es
be9gzanj33es
сегодня в 18:31
Молодец, Никита, очень достойно выступил!
