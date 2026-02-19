«Спартак» поздравил Филиппова с серебром на Олимпийских играх

1771509316

сегодня, 16:55

Пресс-служба футбольного клуба «Спартак» распространила поздравление в адрес российского ски-альпиниста Никиты Филиппова, который завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

23-летний спортсмен, являющийся преданным болельщиком «Спартака», добился выдающегося успеха, заняв второе место в спринтерской гонке и принеся России первую олимпийскую медаль на текущих Играх.

«Поздравляем Никиту и гордимся его успехом», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Никита Филиппов ранее уже демонстрировал высокий уровень мастерства, заняв 7-е место в вертикальной гонке и 25-е — в спринте на чемпионате мира 2025 года. Кроме того, в январе текущего года он завоевал бронзовые медали на этапах Кубка мира во Франции и Испании в спринте, которые стали его первыми наградами на соревнованиях такого уровня.

Ски-альпинизм дебютирует в качестве олимпийского вида спорта, и Филиппов является единственным представителем России, который смог квалифицироваться для участия в Олимпиаде в этой дисциплине. Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.