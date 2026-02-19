Top.Mail.Ru
В ЦСКА сообщили о важности мнения и реакции болельщиков по трансферам

сегодня, 17:18

Роман Бабаев, генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА, подчеркнул важность учета мнения болельщиков команды, их эмоционального состояния и общего благополучия. Об этом он рассказал в интервью.

В зимнее трансферное окно состав ЦСКА пополнили несколько новых игроков: защитник Матеус Рейс, полузащитники Дмитрий Баринов и Данила Козлов, а также нападающие Лусиано Гонду и Максим Воронов. Одновременно с этим защитник Игорь Дивеев покинул ЦСКА и присоединился к петербургскому футбольному клубу «Зенит».

«Безусловно, нам очень важно мнение наших болельщиков, их реакция, их спокойствие и сон. Говорю без иронии, нас всегда определяли доверительные отношения с болельщиками, мы не живем изолированно. Радует, что преобладают позитивные ожидания, хотя мы стараемся сохранять трезвый взгляд на ситуацию. В то же время приятно осознавать, что болельщикам наша работа приносит хороший настрой. И такая оценка зачастую продиктована эмоциональной составляющей, а эмоции всегда настоящие», — сказал гендиректор ЦСКА.

«Но в наших трансферах не было задачи угодить сегодня. Была задача сделать команду сильнее. Поэтому приходилось принимать и непопулярные решения, в том числе и в этом окне, но таков футбол, надо стараться смотреть только вперед», — добавил Бабаев.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:09
надеюсь, что Балтика будет в топ-3.
в эту зиму клуб начал избавляться от игроков. ненужных Талалаеву.
Пряхин перешел в Ахмат за хорошие деньги.
Диего Луна и Амир Мохаммад в свободные агенты.
Фернандес в аренду в Узбекистан.
единственная потеря - Саусь. он в Спартаке за 4 млн евро.
зато сохранили Бевеева, Петрова и Брайана Хиля.
есть и интересные приобретения.
удачи Балтике!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 19:07
Лукойл интересует другое....рекламные эффекты от всего
Байкал-38
Байкал-38 ответ zzffvcemb96y (раскрыть)
сегодня в 18:42
Конечно от первого места (Краснодр 40 очков) третья команда (Локо 37 очков) разрыв небольшой, но и ЦСКА, который находится на 4 месте не намного отстал (36 очков), да и Балтика (5 место) всего 5 очков отстования.
Думаю шансы на первое место Краснодара и Зенита котируются выше остальных.
Локо и ЦСКА (которое вы сбросили со счетов) конечно могут вмешаться, но всё будет зависить от весеннего старта.
Балтика же просто не потянет.
А дальше пропасть.

Ну, а если тема про усиление ЦСКА, то конечно потеря ведущего игрока это потеря, что бы там не говорили болельщики от обиды, но и приобретения тоже хорошие.
Осталось дождаться и посмотреть как они впишутся в команду.
Не знаю как перспектив на будущее, но думаю Баринов и Гонду это усиление на этот чемпионат.
zzffvcemb96y
zzffvcemb96y
сегодня в 18:12
Из первых трёх команд, чемпионом, в этом году может стать любой. В своё время, Зениту хватило трёх трансферов за одно окно: Барриоc, Ракицкий и Азмун, чтобы просто поставить титулы и кубки на конвейер.... не факт, что в ЦСКА выстраивается династия, но разок стрельнуть могут запросто.. у а так что, приобретения воистину чемпионские.... Укрепление середины поля и особенно атаки должно позволить армейцам бороться за самое высокое место... осталось проявить амбиции на полях сражений.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 17:55
Ещё бы желания болельщиков по трансферам принимали бы во внимание, а у руководства были бы финансовые возможности удовлетворять эти желания. :))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:46
А Лукойл мнение болельщиков Спартака ни по каким вопросам не интересует..
