В ЦСКА сообщили о важности мнения и реакции болельщиков по трансферам

Роман Бабаев, генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА, подчеркнул важность учета мнения болельщиков команды, их эмоционального состояния и общего благополучия. Об этом он рассказал в интервью.
В зимнее трансферное окно состав ЦСКА пополнили несколько новых игроков: защитник Матеус Рейс, полузащитники Дмитрий Баринов и Данила Козлов, а также нападающие Лусиано Гонду и Максим Воронов. Одновременно с этим защитник Игорь Дивеев покинул ЦСКА и присоединился к петербургскому футбольному клубу «Зенит».
«Безусловно, нам очень важно мнение наших болельщиков, их реакция, их спокойствие и сон. Говорю без иронии, нас всегда определяли доверительные отношения с болельщиками, мы не живем изолированно. Радует, что преобладают позитивные ожидания, хотя мы стараемся сохранять трезвый взгляд на ситуацию. В то же время приятно осознавать, что болельщикам наша работа приносит хороший настрой. И такая оценка зачастую продиктована эмоциональной составляющей, а эмоции всегда настоящие», — сказал гендиректор ЦСКА.
«Но в наших трансферах не было задачи угодить сегодня. Была задача сделать команду сильнее. Поэтому приходилось принимать и непопулярные решения, в том числе и в этом окне, но таков футбол, надо стараться смотреть только вперед», — добавил Бабаев.
в эту зиму клуб начал избавляться от игроков. ненужных Талалаеву.
Пряхин перешел в Ахмат за хорошие деньги.
Диего Луна и Амир Мохаммад в свободные агенты.
Фернандес в аренду в Узбекистан.
единственная потеря - Саусь. он в Спартаке за 4 млн евро.
зато сохранили Бевеева, Петрова и Брайана Хиля.
есть и интересные приобретения.
удачи Балтике!!!
Думаю шансы на первое место Краснодара и Зенита котируются выше остальных.
Локо и ЦСКА (которое вы сбросили со счетов) конечно могут вмешаться, но всё будет зависить от весеннего старта.
Балтика же просто не потянет.
А дальше пропасть.
Ну, а если тема про усиление ЦСКА, то конечно потеря ведущего игрока это потеря, что бы там не говорили болельщики от обиды, но и приобретения тоже хорошие.
Осталось дождаться и посмотреть как они впишутся в команду.
Не знаю как перспектив на будущее, но думаю Баринов и Гонду это усиление на этот чемпионат.
