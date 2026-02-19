В ЦСКА сообщили о важности мнения и реакции болельщиков по трансферам

1771510736

сегодня, 17:18

, генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА , подчеркнул важность учета мнения болельщиков команды, их эмоционального состояния и общего благополучия. Об этом он рассказал в интервью.

В зимнее трансферное окно состав ЦСКА пополнили несколько новых игроков: защитник Матеус Рейс, полузащитники Дмитрий Баринов и Данила Козлов, а также нападающие Лусиано Гонду и Максим Воронов. Одновременно с этим защитник Игорь Дивеев покинул ЦСКА и присоединился к петербургскому футбольному клубу «Зенит».

«Безусловно, нам очень важно мнение наших болельщиков, их реакция, их спокойствие и сон. Говорю без иронии, нас всегда определяли доверительные отношения с болельщиками, мы не живем изолированно. Радует, что преобладают позитивные ожидания, хотя мы стараемся сохранять трезвый взгляд на ситуацию. В то же время приятно осознавать, что болельщикам наша работа приносит хороший настрой. И такая оценка зачастую продиктована эмоциональной составляющей, а эмоции всегда настоящие», — сказал гендиректор ЦСКА .

«Но в наших трансферах не было задачи угодить сегодня. Была задача сделать команду сильнее. Поэтому приходилось принимать и непопулярные решения, в том числе и в этом окне, но таков футбол, надо стараться смотреть только вперед», — добавил Бабаев.