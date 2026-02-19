Бабаев объяснил причину трансфера Гонду из «Зенита»

Генеральный директор ЦСКА рассказал, зачем его клуб оформил зимой трансфер форварда из «Зенита».

Футбол на все ответит. Но если говорить о логике приобретений, то в лице Лусиано [Гонду] мы стремились получить забивного нападающего, адаптированного к чемпионату России; добавить конкуренции на острие. С первых дней Лучи продемонстрировал свое голевое чутье, свое умение играть на команду. Тренерский штаб очень доволен работой как с ним, так и с другими нашими форвардами.

В частности, с другим новичком — Максимом Вороновым. Максим осознает, что выступает за большой клуб, и наша цель — снять с него излишнее напряжение настолько, насколько это возможно. Его талант очевиден, а количество моментов, пускай пока некоторые из них не были реализованы, очевидно, говорит о том самом упомянутом выше чутье.