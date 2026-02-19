Top.Mail.Ru
Бабаев объяснил причину трансфера Гонду из «Зенита»

сегодня, 15:57

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, зачем его клуб оформил зимой трансфер форварда Лусиано Гонду из «Зенита».

Футбол на все ответит. Но если говорить о логике приобретений, то в лице Лусиано [Гонду] мы стремились получить забивного нападающего, адаптированного к чемпионату России; добавить конкуренции на острие. С первых дней Лучи продемонстрировал свое голевое чутье, свое умение играть на команду. Тренерский штаб очень доволен работой как с ним, так и с другими нашими форвардами.

В частности, с другим новичком — Максимом Вороновым. Максим осознает, что выступает за большой клуб, и наша цель — снять с него излишнее напряжение настолько, насколько это возможно. Его талант очевиден, а количество моментов, пускай пока некоторые из них не были реализованы, очевидно, говорит о том самом упомянутом выше чутье.

fj2thk9yq3z2
fj2thk9yq3z2
сегодня в 18:37
Откаты агентам всему виной.
Capral
Capral
сегодня в 17:30
В играх за Зенит я его плохо помню, а вот в игре с Краснодаром на Зимнем кубке очень понравился. По первому впечатлению- удачно вписался в командную игру, провел очень качественный тайм. Посмотрим, что покажет в официальных матчах...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:08, ред.
Лусиано хорошо себя показал в товарищеских матчах.....забивал, забивал, забивал, что от него и ждём в чемпионате и кубке России.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:04
В принципе он правильно говорит
