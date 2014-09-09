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Максвелл: «ПСЖ готов к матчам с „Барселоной“ лучше, чем в прошлом году»

09 сентября 2014, 15:01
 Экс-защитник «Барселоны» Максвелл, ныне играющий за ПСЖ, признался, что уже находится в предвкушении дуэли с каталонцами на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Время, проведенное в „Барселоне“, стало настоящим футбольным уроком для меня. Я сильно вырос там в тактическом плане, а также пережил множество позитивных моментов на спортивном уровне. 

В прошлом году, когда мы играли с „Барсой“, мы заслуживали выхода в полуфинал. Думаю, что теперь мы подойдем к матчам с каталонцами более готовыми, так как мы стали уже куда опытнее», — сказал Максвелл.
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