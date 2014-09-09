Максвелл: «ПСЖ готов к матчам с „Барселоной“ лучше, чем в прошлом году»

Экс-защитник «Барселоны» Максвелл, ныне играющий за ПСЖ, признался, что уже находится в предвкушении дуэли с каталонцами на групповом этапе Лиги чемпионов.
«Время, проведенное в „Барселоне“, стало настоящим футбольным уроком для меня. Я сильно вырос там в тактическом плане, а также пережил множество позитивных моментов на спортивном уровне.
В прошлом году, когда мы играли с „Барсой“, мы заслуживали выхода в полуфинал. Думаю, что теперь мы подойдем к матчам с каталонцами более готовыми, так как мы стали уже куда опытнее», — сказал Максвелл.
«Время, проведенное в „Барселоне“, стало настоящим футбольным уроком для меня. Я сильно вырос там в тактическом плане, а также пережил множество позитивных моментов на спортивном уровне.
В прошлом году, когда мы играли с „Барсой“, мы заслуживали выхода в полуфинал. Думаю, что теперь мы подойдем к матчам с каталонцами более готовыми, так как мы стали уже куда опытнее», — сказал Максвелл.