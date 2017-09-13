Обамеянг: «Решение „Тоттенхэма“ отказаться от меня добавит мне сегодня мотивации»

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг не забыл, как с ним обошлись в «Тоттенхэме», куда он мог перейти в 2012 году, и постарается использовать это как раздражитель в сегодняшнем матче группового этапа Лиги чемпионов между командами:
«Я был в расположении „Тоттенхэма“, осмотрел их стадион и тренировочное поле.
Мы провели переговоры, но потом мне никто так и не перезвонил.
Это точно добавляет мне мотивациии накануне предстоящего матча».
Напомним, что перед матчем с «Тоттенхэмом» «шмели» понесли кадровые потери.
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