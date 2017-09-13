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Обамеянг: «Решение „Тоттенхэма“ отказаться от меня добавит мне сегодня мотивации»

вчера, 15:44
ТоттенхэмТоттенхэм3 : 1БоруссияБоруссияМатч завершен

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг не забыл, как с ним обошлись в «Тоттенхэме», куда он мог перейти в 2012 году, и постарается использовать это как раздражитель в сегодняшнем матче группового этапа Лиги чемпионов между командами:

«Я был в расположении „Тоттенхэма“, осмотрел их стадион и тренировочное поле.

Мы провели переговоры, но потом мне никто так и не перезвонил.

Это точно добавляет мне мотивациии накануне предстоящего матча».

Напомним, что перед матчем с «Тоттенхэмом» «шмели» понесли кадровые потери.

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Все комментарии
sir_Alex ответил Указательный палец Кейна
вчера в 21:09
Указательный палец Кейна:
В 2012 году? Ээээ? Ты сам понимаешь о чем говоришь? Он в Дортмунд только в 2013 перешел.
Сорри, зарапортовался! Просто я к тому, что он заслуживает большего, чем "шпоры".
alexov222
вчера в 21:08
ой ты боже мой,какой обидчивый)) это тогда вИликий бяшка закомандовал не брать Обамеянга и Иско из Малаги..Леви до сих пор про это кошмары видит
Указательный палец Кейна ответил sir_Alex
вчера в 21:00
В 2012 году? Ээээ? Ты сам понимаешь о чем говоришь? Он в Дортмунд только в 2013 перешел.
Чемпион Соккера ответил Шишанутый
вчера в 20:10
Шишанутый:
Давай Обама разгроми этот курятник! А когда передешь в Реал будеш громить католонских петухов.
Ага,перейдёт,хватит гашиш курить.
Санчо Панса
вчера в 19:01
И не говори, габонский бэтмен! Никто и не удивится, если соперник шпор обыграет их на Уэмбли. Не самый счастливый, прямо скажем, стадион для Тоттенхэма!
Ruslik1982
вчера в 18:06
боюсь что после сегодняшнего матча обиды в нем еще больше накопится, к ответной игре )
sir_Alex ответил Указательный палец Кейна
вчера в 17:56
Указательный палец Кейна:
Cкорее он ТТХ был не нужен.
Скорее всего. Как и Обамеянгу не было смысла уезжать из Дортмунда именно в "Тоттенхэм".
Указательный палец Кейна ответил sir_Alex
вчера в 17:43
sir_Alex:
Ему прям так нужен был этот "Тоттенхэм"?
Cкорее он ТТХ был не нужен.
sir_Alex
вчера в 17:36
Ему прям так нужен был этот "Тоттенхэм"?
Шишанутый
вчера в 17:35
Давай Обама разгроми этот курятник! А когда передешь в Реал будеш громить католонских петухов.
Указательный палец Кейна ответил Виталик ManUtd Rus
вчера в 17:02
    Указательный палец Кейна ответил матос
    вчера в 17:02
    Неа, он по традиции унизит Интер в товарняке. Гы-гы.
    Виталик ManUtd Rus
    вчера в 17:00
    Так ему повезло , не осознал до сих пор ? )))
    cool4back
    вчера в 16:53
    Велкам!
    матос
    вчера в 16:36
    отправь несколько голов в раму Льориса сегодня;-)
    ROMA DROGBA ответил cannongun
    вчера в 16:34
    cannongun:
    до сих пор бомбит? это хорошо
    Но плохо для Тоттехнема
    cannongun
    вчера в 16:30
    до сих пор бомбит? это хорошо
    ДСА
    вчера в 15:49
    Обамеянг только воду мутит нарушая командное спокойствие.
    Указательный палец Кейна
    вчера в 15:46
    Не зря отказались.
    Faustello
    вчера в 15:45
    Этот может
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