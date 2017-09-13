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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
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Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить АПОЭЛ

вчера, 23:39
РеалРеал3 : 0АПОЭЛАПОЭЛМатч завершен

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Реал» обыграл АПОЭЛ.

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» (Испания) – АПОЭЛ (Кипр) – 3:0 (1:0)
Голы: Роналду 12, Роналду 51 (пен), Рамос 61.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Начо, Серхио Рамос, Марсело, Модрич, Каземиру, Ковачич (Кроос 25), Иско (Себальос 73), Криштиану Роналду, Бэйл (Майораль 82).
Главный тренер: Зинедин Зидан.

АПОЭЛ: Ватерман, Вурос, Хесус Руэда, Карлао, Роберто Лаго, Салаи (Фариас 60), Мораеш, Винисиус, Алонефтис, Эбесилио (Захид 73), Де Камарго (Поте 83).
Главный тренер: Гиоргиос Донис.

Предупреждения: Карвахаль 52, Салаи 53, Эбесилио 63, Фариас 90. 

Судья: Бастьен (Франция).

В другом матче «Тоттенхэм» обыграл дортмундскую «Боруссию».

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Все комментарии
FCRM1 ответил starche
сегодня в 01:29
starche:
Нашли маргариновые чем хвалиться.)))
Никто ничем не хвалится, для Реала это такая такая же как и в финалах ЛЧ рядовая победа, это вы у нас тут, любители Эспаньол радуетесь, немного подзабыв, как лучший клуб мира наказал вас в начале сезона 5-1 ))
starche
сегодня в 01:26
Нашли маргариновые чем хвалиться.)))
FCRM1 ответил Джохар Нохчо
сегодня в 01:26
Джохар Нохчо:
Гроза АПОЭЛ
Гений клавиатуры подъехал
iglxxx ответил Особенный 2
сегодня в 01:04
Особенный 2:
в групповых матчах - гений в плей-офф - ноунейм
НОУНЕЙМ ЭТО ТВОЙ ПАВЛИК МОРОЗОВ
Джохар Нохчо
сегодня в 01:00
Гроза АПОЭЛ
Особенный 2 ответил cevin cigan
сегодня в 00:54
cevin cigan:
Рон лучший в плэй офф!!!!!!!!!!
а причем тут Рон? Прочитай заново кому я написал и на что
cevin cigan ответил Особенный 2
сегодня в 00:50
Особенный 2:
ты про кого?
Рон лучший в плэй офф!!!!!!!!!!
Особенный 2 ответил cevin cigan
сегодня в 00:47
cevin cigan:
посмотри статистику..лол!
ты про кого?
cevin cigan ответил Особенный 2
сегодня в 00:46
Особенный 2:
ты про кого, чудик?)
посмотри статистику..лол!
Особенный 2 ответил cevin cigan
сегодня в 00:45
    NGYRZ ответил 95-shishani-95
    сегодня в 00:42
    95-shishani-95:
    Серьезно что ли? Бритье рук и ног -это не мужское дело. Этим они уподобляются женщинам!
    Ну по ходу брат, почти все топовые игроки бреют свои ноги!

    Прекрасно эту причину объяснил вот этот пользователь:

    AmIIIeR89
    Вчера 16:25
    ответ пользователю Forever Atletico de Madrid (раскрыть)

    Эм, ну так то 2 серьезных причины:

    1. Щиток одевается не голую ногу а на специальный пластырь, который приклеивается к ноге. Представь, как ты его будешь отклеивать, если на ноге куча волос.
    2. Из-за медицинских проверок. Ноги футболиста кормят, их регулярно проверяют различными приборами. И их куда удобнее прикреплять к бритой ноге, а не волосатой!

    Как то так.
    IKER-RAUL
    сегодня в 00:40
    без вопросов, на классе, дежурная победа
    Особенный 2 ответил зигзаг
    сегодня в 00:39
    зигзаг:
    Гений Месси забивает мастерские и красивые голы всегда! А пенальтиста дрыгающего ногами из реала даже рядом ставить нельзя с великим.
    в групповых матчах - гений
    в плей-офф - ноунейм
    95-shishani-95 ответил eleven LC
    сегодня в 00:38
    eleven LC:
    Тоесть ты имеешь ввиду что Барселона поддавалась Реалу своему самому принципиальному сопернику на протяжении двух матчей,и то что в этих матчах за них болели миллионы ( в том числе и ты) там всем по барабану было!
    )))
    95-shishani-95 ответил Ty4ka98
    сегодня в 00:37
    Ty4ka98:
    Странные комментарии здесь, под этой новостью... "Реал" переиграл АПОЭЛ. Переиграл со счетом 3-0, хотя сыграли мадридцы достаточно криво. Те, кто называют это эконом режимом, как по мне, сильно сглаживают правду. В общем, фанатов "Реала" с очевидной победой, но в Сан-Себастьяне будет сложно, особенно против теперешнего "Реал Сосьедада".
    Плохая игра была сегодня! Спад Реала!
    Реал Сосьедад щас очень хорош
    eleven LC ответил da da da
    сегодня в 00:32
    Тоесть ты имеешь ввиду что Барселона поддавалась Реалу своему самому принципиальному сопернику на протяжении двух матчей,и то что в этих матчах за них болели миллионы ( в том числе и ты) там всем по барабану было!
    95-shishani-95 ответил NGYRZ
    сегодня в 00:32
    NGYRZ:
    Асенсио во время бритья ног)) порезался и занес заражение в рану и оно начало нарывать. А Ковачич сегодня досрочно завершил выступления, его заменил Кроос.
    Серьезно что ли?
    Бритье рук и ног -это не мужское дело. Этим они уподобляются женщинам!
    95-shishani-95 ответил NGYRZ
    сегодня в 00:30
    NGYRZ:
    А еще лучше, если бы Реал продал Бенза или Бейла и оставили Морату, который сейчас голы штампует за Челси.
    Лучшим исходом я посчитал бы, оставить Морату в основе, а Бензема на замену!
    Продать Бэйла, купить Азара или кого-то ещё!
    зигзаг
    сегодня в 00:28
    Гений Месси забивает мастерские и красивые голы всегда! А пенальтиста дрыгающего ногами из реала даже рядом ставить нельзя с великим.
    Особенный 2 ответил Ty4ka98
    сегодня в 00:27
    Ty4ka98:
    ... Двоюродный по линии меридиана.
      Ty4ka98 ответил Особенный 2
      сегодня в 00:25
      Особенный 2:
      ты че братишка Санчо Пансы что ли? 38л капитанить всю дорогу
      ...

      Двоюродный по линии меридиана.
      DEIVID
      сегодня в 00:25
      Опять пенальти липовый.
      Особенный 2 ответил Ty4ka98
      сегодня в 00:22
      Ty4ka98:
      Странные комментарии здесь, под этой новостью... "Реал" переиграл АПОЭЛ. Переиграл со счетом 3-0, хотя сыграли мадридцы достаточно криво. Те, кто называют это эконом режимом, как по мне, сильно сглаживают правду. В общем, фанатов "Реала" с очевидной победой, но в Сан-Себастьяне будет сложно, особенно против теперешнего "Реал Сосьедада".
        Forever Atletico de Madrid ответил bexxx
        сегодня в 00:20
        bexxx:
        Ну неее. С валенсии тупо в пустые не попадал бенз а с леванте да перемудрил Зидан. Не далеко ушли догонем
        От РС схватите по самые булки!
        da da da ответил bexxx
        сегодня в 00:20
        bexxx:
        Ну неее. С валенсии тупо в пустые не попадал бенз а с леванте да перемудрил Зидан. Не далеко ушли догонем
        у Валенсии тоже были моменты,причем не один и даже не два.
        Барса к декабрю сыграется,и как бы 0-4 не повторилось.
        Ty4ka98
        сегодня в 00:19
        Странные комментарии здесь, под этой новостью...

        "Реал" переиграл АПОЭЛ. Переиграл со счетом 3-0, хотя сыграли мадридцы достаточно криво. Те, кто называют это эконом режимом, как по мне, сильно сглаживают правду.

        В общем, фанатов "Реала" с очевидной победой, но в Сан-Себастьяне будет сложно, особенно против теперешнего "Реал Сосьедада".
        Особенный 2 ответил da da da
        сегодня в 00:18
        da da da:
        конечно,и с Валенсией и с Леванте тоже был эконом.)) вообще очевидно что Барса сдала СК,а Реал же форсировал подготовку к этому кубку. как бы отрыв не превысил в 15 очков к зиме.
        Барса и ЛЧ сдала в прошлом и позапрошлом годах..
        Не клуб а благотворительный фонд прям ахахах
        bexxx ответил da da da
        сегодня в 00:17
        da da da:
        конечно,и с Валенсией и с Леванте тоже был эконом.)) вообще очевидно что Барса сдала СК,а Реал же форсировал подготовку к этому кубку. как бы отрыв не превысил в 15 очков к зиме.
        Ну неее. С валенсии тупо в пустые не попадал бенз а с леванте да перемудрил Зидан. Не далеко ушли догонем
        da da da ответил bexxx
        сегодня в 00:14
        конечно,и с Валенсией и с Леванте тоже был эконом.))
        вообще очевидно что Барса сдала СК,а Реал же форсировал подготовку к этому кубку.
        как бы отрыв не превысил в 15 очков к зиме.
        FCRM1
        сегодня в 00:13
        Турнир имени лучшего игрока мира Криштиану Роналду вернулся, и король начал и этот сезон как нельзя лучше, оформив очередной дубль.
        Когда на поле Криштиану, Бейл играет заметно лучше, потому в атаке появляется лидер, способный вытащить игру команды в трудное для нее время.
        Hala Madrid! С победой братья!
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