Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить АПОЭЛ

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Реал» обыграл АПОЭЛ.
Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» (Испания) – АПОЭЛ (Кипр) – 3:0 (1:0)
Голы: Роналду 12, Роналду 51 (пен), Рамос 61.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Начо, Серхио Рамос, Марсело, Модрич, Каземиру, Ковачич (Кроос 25), Иско (Себальос 73), Криштиану Роналду, Бэйл (Майораль 82).
Главный тренер: Зинедин Зидан.
АПОЭЛ: Ватерман, Вурос, Хесус Руэда, Карлао, Роберто Лаго, Салаи (Фариас 60), Мораеш, Винисиус, Алонефтис, Эбесилио (Захид 73), Де Камарго (Поте 83).
Главный тренер: Гиоргиос Донис.
Предупреждения: Карвахаль 52, Салаи 53, Эбесилио 63, Фариас 90.
Судья: Бастьен (Франция).
В другом матче «Тоттенхэм» обыграл дортмундскую «Боруссию».
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Рона с дублем!
Рамоса с голом!
Судьи отменили три гола в ворота Апоэля.
Рона с дублем!
Рамоса с голом!
Судьи отменили три гола в ворота Апоэля.