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Владелец «Вардара»: «Почему нам должно быть страшно играть с „Зенитом“?»

вчера, 17:58
ВардарВардар0 : 5ЗенитЗенитМатч завершен

Владелец «Вардара» российский бизнесмен Сергей Самсоненко поделился ожиданиями от матча его команды с «Зенитом» в групповом турнире Лиги Европы.

«Когда я взял клуб, то изначально предполагали на попадание  в основной этап еврокубков. Это огромный успех, так как впервые команда из Македонии прошла в основной этап клубного европейского турнира.

Мы три года упорно работали и шли к этому. Это заслуженный успех. Мы все это время потихонечку меняли состав, омолаживали его. Сейчас половина состава составляют футболисты моложе 23 лет. К нам сейчас пришел российский футболист Максим Максимов, мы не успели его заявить из-за проблем с предыдущим его клубом. Надеюсь, в течение месяца решим этот вопрос.

„Зенит“? Для меня предстоящий матч особенный лишь из-за того, что будем играть против российской команды. Честно говоря, не хотелось видеть в одной группе клуб из России. Но теперь будем болеть и за „Зенит“, как и за другие российские команды в еврокубках.

Страшно ли играть с „Зенитом“? Почему нам должно быть страшно? У них также выйдут одиннадцать футболистов на поле. Конечно, по именам они сильнее и сам клуб статусный.

Будем ли еще привлекать в состав российских игроков? Дороговато приглашать футболистов из России. В России и уровень чемпионата выше, и финансовых возможностей больше. Из тренеров мне лично нравится наставник ЦСКА Гончаренко. А в матче с „Зенитом“ будем стараться победить. Ничейный результат тоже будем считать удовлетворительным. А так на каждый матч будем выходить бороться, набирать очки и показывать хороший футбол».

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Все комментарии
10 seconds to stars ответил moskwa 09
вчера в 23:18
moskwa 09:
Ну что?) как дела? Где твой вардар ....?
3-0 проигрывает Зениту, а что?
Александр Алексатов
вчера в 23:06
потомучто шестерку влепят
moskwa 09 ответил 10 seconds to stars
вчера в 23:05
10 seconds to stars:
А с какого перепугу я должен болеть за Зенит?? Сайт русскоязычный, не более того.
Ну что?) как дела? Где твой вардар ....?
AmIIIeR89
вчера в 20:27
Если Зенит не выйдет, как обычно бывает против номинальных аутсайдеров, самоуверенным, то победят. Но сомнения конечно есть, это же Зенит
10 seconds to stars ответил FROLL 001
вчера в 20:09
FROLL 001:
СD молча и не DVD меня! ;)
    FROLL 001 ответил 10 seconds to stars
    вчера в 20:02
    10 seconds to stars:
    А с какого перепугу я должен болеть за Зенит?? Сайт русскоязычный, не более того.
      10 seconds to stars ответил moskwa 09
      вчера в 19:54
      moskwa 09:
      Сайт для русских , так что регистрируйся у себя там и желай удачи
      А с какого перепугу я должен болеть за Зенит?? Сайт русскоязычный, не более того.
      RIR68
      вчера в 19:50
      теперь будем болеть и за „Зенит“
      ------------------------------------------------------------------------------
      какое-то странное заявление.
      starche ответил 10 seconds to stars
      вчера в 19:43
      10 seconds to stars:
      Удачи Вардару
      И тебе не болеть!))) Придётся "пятую колонну" огорчить. Питерские львы с удовольствием закусят Вардаром!
      Смитерс
      вчера в 19:40
      потому что бомжевик - фугу
      starche
      вчера в 19:40
      Потому!
      вячеслав остапенко
      вчера в 19:37
      Желаю победы Зениту ждем встречи для просмотра коллективно
      Алексей Буренин
      вчера в 19:33
      а кто говорит о страхе?
      ritar
      вчера в 19:32
      2-1 . Удачи )
      moskwa 09 ответил 10 seconds to stars
      вчера в 19:29
      10 seconds to stars:
      Удачи Вардару
      Сайт для русских , так что регистрируйся у себя там и желай удачи
      DawnOfDestiny
      вчера в 19:24
      уКраина естессно против. Донецк не в счет...
      Санчо Панса
      вчера в 19:23
      Действительно, бояться не нужно! А вот уважать соперника очень даже необходимо.
      10 seconds to stars
      вчера в 19:17
      Удачи Вардару
      FROLL 001
      вчера в 19:07
      Владелец «Вардара»: «Почему нам должно быть страшно играть с „Зенитом“?
      ____
      Да потому что мы ЗЕНИТ!!!!!
      Gunslinger
      вчера в 18:56
      0:1 -нам не страшно!
      0:2-нам не страшно, нам не страшно!!
      0:3-нам не страшно, нам не страшно, нам не страшно!!!......................... :))))))))))
      Stormtrooper-26
      вчера в 18:51
      Этот матч станет лакмусовой бумажкой: чего же таки стоит Зенит ...
      Марк Аврелий
      вчера в 18:40
      Вардар не слабее Утрехта
      Vladimir808
      вчера в 18:35
      0:2 ! Удачи Зениту!
      KosSid-FCZP
      вчера в 18:32
      Ооооо,фамилию тренера цска не правильно написали,ну или владелец Вардара не правильно сказал!)
      Павел Амурский
      вчера в 18:28
        oFANATo
        вчера в 18:24
        О как, из тренеров ему лично нравится наставник ЦСКА Ганчаренко.
        ЭJlvIS ответил FROLL 001
        вчера в 18:21
        FROLL 001:
        Краткость сестра таланта!;)))))
        так же чаще всего и бывает. Говорят много. выпендриваются, а на деле "ясно"
        severnyj84
        вчера в 18:21
          FROLL 001 ответил ЭJlvIS
          вчера в 18:20
          ЭJlvIS:
          0:3
          Краткость сестра таланта!;)))))
          Чупакабра
          вчера в 18:16
          У Российских клубов должок перед Вардаром. Надо вернуть!
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