Владелец «Вардара»: «Почему нам должно быть страшно играть с „Зенитом“?»

Владелец «Вардара» российский бизнесмен Сергей Самсоненко поделился ожиданиями от матча его команды с «Зенитом» в групповом турнире Лиги Европы.

«Когда я взял клуб, то изначально предполагали на попадание в основной этап еврокубков. Это огромный успех, так как впервые команда из Македонии прошла в основной этап клубного европейского турнира.

Мы три года упорно работали и шли к этому. Это заслуженный успех. Мы все это время потихонечку меняли состав, омолаживали его. Сейчас половина состава составляют футболисты моложе 23 лет. К нам сейчас пришел российский футболист Максим Максимов, мы не успели его заявить из-за проблем с предыдущим его клубом. Надеюсь, в течение месяца решим этот вопрос.

„Зенит“? Для меня предстоящий матч особенный лишь из-за того, что будем играть против российской команды. Честно говоря, не хотелось видеть в одной группе клуб из России. Но теперь будем болеть и за „Зенит“, как и за другие российские команды в еврокубках.

Страшно ли играть с „Зенитом“? Почему нам должно быть страшно? У них также выйдут одиннадцать футболистов на поле. Конечно, по именам они сильнее и сам клуб статусный.

Будем ли еще привлекать в состав российских игроков? Дороговато приглашать футболистов из России. В России и уровень чемпионата выше, и финансовых возможностей больше. Из тренеров мне лично нравится наставник ЦСКА Гончаренко. А в матче с „Зенитом“ будем стараться победить. Ничейный результат тоже будем считать удовлетворительным. А так на каждый матч будем выходить бороться, набирать очки и показывать хороший футбол».

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