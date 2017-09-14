Кудряшов считает Сесара Наваса лучшим защитником в России

Защитник «Рубина» Сесар Навас является лучшим беком в России, считает его партнер по команде Федор Кудряшов.

«Если говорить об игровых качествах, то, на мой взгляд, Навас — лучший защитник в России. В конце каждого сезона нас просят назвать трех лучших игроков чемпионата, и я два года подряд его записывал. Реально считаю, что он лучший. Но он еще и лидер раздевалки. Сесар — связующее звено между иностранцами и русскими. Незаменимый человек.

Он не „пихает“ — никому и никогда. Всегда спокойно объясняет. В чем-то он похож на Курбана Бекиевича в этом плане. Понятно, что тренер по-разному себя ведет, есть метод кнута и пряника, а Сесар — он всегда спокоен».

Навас присоединился к «Рубину» в последний день лета.

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