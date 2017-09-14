Ловчев: «„Спартак“ - не „Ювентус“, он не умеет удерживать минимальное преимущество»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев порассуждал об игре «Спартака» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).

«Проблема в том, что наши команды делят игры на домашние и выездные. „Спартак“ был сильнее, и это выяснилось уже к 15-й минуте первого тайма. Так надо добивать соперника, а вот этого наши не могут. Только „Спартак“ начинает вести в счете, сразу отходит назад, начинает эту минимальную победу удерживать и пропускает. В этом сезоне сколько было упущено побед и даже ничьих? С „Локомотивом“, ЦСКА, „Динамо“.

Это итальянская модель. Так „Ювентус“ играет. Забивает один мяч, а потом начинает играть от обороны, ловит соперников на контратаках, но не создает постоянного давления на защиту соперника.

Если команда имеет преимущество, забивает гол, то надо добивать – забивать второй и третий. В противном случае, „Спартак“ не сможет отстоять минимальную победу. Ну не может этого делать эта команда. „Спартак“ – не „Ювентус“».

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