Ловчев: «„Спартак“ - не „Ювентус“, он не умеет удерживать минимальное преимущество»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Какая команда выиграет Лигу чемпионов 2017/18?
    "Реал"
    27%
    2165
    "Барселона"
    17%
    1370
    "Атлетико"
    1%
    115
    "Манчестер Юнайтед"
    9%
    763
    "Манчестер Сити"
    4%
    321
    "Челси"
    6%
    487
    "Ливерпуль"
    2%
    184
    "Тоттенхэм"
    1%
    41
    ПСЖ
    15%
    1234
    "Бавария"
    5%
    428
    "Ювентус"
    5%
    443
    Другая команда
    5%
    397
    Затрудняюсь ответить
    2%
    156
    Всего голосов: 8104
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Китай. Суперлига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 сегодня Арсенал Т -:- Динамо М
  • Главные новости
  • Все новости
23:55
«Зенит» в гостях разгромил «Вардар»182
21:51
«Локомотив» сыграл вничью с «Копенгагеном»115
20:35
«Ливерпуль» узнал у УЕФА о возможных санкциях против «Спартака»64
20:12
Баклан будет маскотом стадиона «Крестовский»100
17:54
УЕФА открыл дело в отношении «Спартака»195
00:34
Кокорин: «О звании лучшего бомбардира в Лиге Европы думать рано»0
00:32
Манчини: «„Зенит“ показал отличную игру»0
23:59
«Црвена Звезда» сыграла вничью с БАТЭ4
23:59
«Ницца» разгромила «Зюлте-Варегем»0
23:59
«Витория Гимараеш» и «Зальцбург» поделили очки0
23:59
«Герта» и «Атлетик» поделили очки0
23:58
«Марсель» дома одолел «Коньяспор»0
23:57
«Хапоэль» обыграл дома «Лугано»0
23:57
«Стяуа» обыграл на своём поле «Викторию»0
23:57
«Заря» проиграла «Остерсандсу»0
23:56
«Лацио» обыграл в гостях «Витесс»4
23:56
«Реал Сосьедад» разгромил «Русенборг»1
23:16
Тарасов: «„Локомотив“ играл на победу»6
22:42
Матч «Арсенал» - «Кельн» отложен из соображений безопасности14
22:38
РФС разрешил «Амкару» зарегистрировать Форбса1
22:35
Сёмин: «Хотели большего, чем ничью»8
22:33
Геркус: «Остальные матчи „Локомотива“ должны быть проще»1
21:55
АЕК обыграл на выезде «Риеку»0
21:55
«Милан» разгромил «Аустрию»16
21:55
«Фастав» и «Шериф» разошлись миром1

Ловчев: «„Спартак“ - не „Ювентус“, он не умеет удерживать минимальное преимущество»

вчера, 15:23
МариборМарибор1 : 1СпартакСпартакМатч завершен

Футбольный эксперт Евгений Ловчев порассуждал об игре «Спартака» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).

«Проблема в том, что наши команды делят игры на домашние и выездные. „Спартак“ был сильнее, и это выяснилось уже к 15-й минуте первого тайма. Так надо добивать соперника, а вот этого наши не могут. Только „Спартак“ начинает вести в счете, сразу отходит назад, начинает эту минимальную победу удерживать и пропускает. В этом сезоне сколько было упущено побед и даже ничьих? С „Локомотивом“, ЦСКА, „Динамо“.

Это итальянская модель. Так „Ювентус“ играет. Забивает один мяч, а потом начинает играть от обороны, ловит соперников на контратаках, но не создает постоянного давления на защиту соперника.

Если команда имеет преимущество, забивает гол, то надо добивать – забивать второй и третий. В противном случае, „Спартак“ не сможет отстоять минимальную победу. Ну не может этого делать эта команда. „Спартак“ – не „Ювентус“».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
zubila
вчера в 23:45
Отвратительный результат,да Спартак скорее всего выйдет из группы,но осадочек остался... Впечатление было,что не лигу чемпионов смотрел а фнл.Да команда много двигается,много желания но реализация...
ЮЗИК
вчера в 21:04
    VIC2 ответил sir-5
    вчера в 20:40
    sir-5:
    Я даже не понял :Похвалил ты Расеюшку,али нет??? Может именно поэтому она за 500 лет превратилась из Московского Великого княжества в самое крупное субконтинентальное государство??? Мож,самовар(японское изобретение),ватник(доведённый китайцами до мирового уровня,под названием "пуховик") и традиционная русская кухня (шашлык с Кавказа) вкупе с русской водкой(изобретённой в Польше,о чём неопровержимо свидетельствует ЭТИМОЛОГИЯ ЭТОГО СЛОВА)) и есть наши "правильные ЦЕННОСТИ "???
    Объясняю, Россия много чего взяла от Запада и от Востока, честь ей и хвала за это, но в силу своей толсто...задой неразворотливости (имеется виду наш по...х...истский менталитет и рабовладельческая системна на протяжении всей нашей истории) так ничего путного сама не достигла, кроме искусства и литературы и то на половину благодаря нашим меньшим братьям евреям...
    А нам бы на печи сидеть и щук вылавливать и требовать от этих бедных многострадальных рыбок исполнения наших желаний
    Ну, ты помнишь эту сказку? Только её, кажется, скоро запретят: она суть нашу выражает
    Ну, как то так, вкратце...
    VIC2 ответил смещной
    вчера в 20:16
    смещной:
    Если бы Фернандо и Ещенко не упустили свои моменты, сейчас бы не пришлось говорить о том, что мы чего-то там не умеем. Реализация по-прежнему - не бей лежачего.
    Почему бы тебе не сказать, например, так: "Не реализуем, потому что слово профессионал
    это в другой комнате, туда зайдите"
    КАМЮ
    вчера в 20:01
    Наконец-то Ловчев показал свой футбольный "экспертный" уровень.
    В прошлом сезоне, Юве, одержал 29 побед. И всего пять из них - 1:0
    Слышал звон, да не знает где он
    starche ответил drug01
    вчера в 19:53
    drug01:
    Видно еще надо много работать.....
    Иногда и поработать не грех.
    starche
    вчера в 19:51
    Старик решил размять язык.
    BagioR
    вчера в 19:47
    Ловчев не Аллегри. Не умеет язык за зубами держать
    spartak kursk
    вчера в 19:37
    Спартак-не Ювентус.
    Этой аксиомы вполне достаточно для характеристики сегодняшней игры красно-белых,вернее её отсутствия как таковой.
    Медь слишком сладка.
    tuman960
    вчера в 19:23
      JuryLeko
      вчера в 19:07
      это какой-то позор... (с)Собачье сердце
      Stormtrooper-26
      вчера в 18:53
      Да Спартачок вообще подложил знатную свинью )))
      смещной
      вчера в 18:10
      Если бы Фернандо и Ещенко не упустили свои моменты, сейчас бы не пришлось говорить о том, что мы чего-то там не умеем.
      Реализация по-прежнему - не бей лежачего.
      sir-5
      вчера в 17:59
      Не стал "Ювентусом" "Спартак",
      и "Барселоной "он не стал,
      мог стать "Реалом",кое-как,
      но Серафимыч забодал.
      sir-5 ответил VIC2
      вчера в 17:57
      VIC2:
      Дорогой ты наш Т34, тут не Карреру надо переформатировать а мозги игроков, эти футболёры - профессионалы, когда в ведомости по зарплате расписываются А как Карпин с русскими мозгами с ними всегда мучился: до них просто не достучаться, эти игрочишки мнят из себя не понятно что (Дзюба тому ярчайший пример) Открыл рот на тренера, которому в подмётки не годится... Ау, Дзюба, ты где?!! Ну, а теперь всей командой хвосты распустили, чемпионы… Ау, Спартак, ты где?!!! И всё это, дорогие товарищи, идёт от головы, от интеллекта, а если читать "Дракулу" или комиксы о чем можно говорить... Правда Роландо только шесть классов и пять корридоров закончил, но боженька к его лбу перстом прикоснулся и сказал ему: "Ты машина по забиванию голов!" Ну, и потом среда другая, где такие звёзды произрастают - конкуренция Карпин с десяток лет играл в Европе, приехал с другими мозгами (пахать и пахать надо) что хотел привить своим футболёрам Эмери, теперь Карреру со своим европейским уставом в наш монастырь по воле капризного случая занесло Ишь ты, а ну давай переформатируйся под Федуна и Ко, Глушакова, Ещенко и т.д. Всё хватаем, как во все времена, от Запада, а Россия как была, так и остаётся Попадьёй самоварной
      Я даже не понял :Похвалил ты Расеюшку,али нет??? Может именно поэтому она за 500 лет превратилась из Московского Великого княжества в самое крупное субконтинентальное государство??? Мож,самовар(японское изобретение),ватник(доведённый китайцами до мирового уровня,под названием "пуховик") и традиционная русская кухня (шашлык с Кавказа) вкупе с русской водкой(изобретённой в Польше,о чём неопровержимо свидетельствует ЭТИМОЛОГИЯ ЭТОГО СЛОВА)) и есть наши "правильные ЦЕННОСТИ "???
      sir-5
      вчера в 17:49
      Пока не видно,что для этого есть ресурс и силы.Все ругают "Спартак",а между тем он тоже добавил очечко в общую копилку,и это при том,что португалы("Порту" ) проиграли на своём поле "Бешикташу". А о борьбе за выход в плей-офф я бы говорить не рискнул,хотя теоретические шансы-отличные.Но своё присутствие в ЛЕ надо обеспечить и сохранить.
      Nek35
      вчера в 17:39
      Ловчев не Бубнов трендеть не мешки ворочить!!!
      DawnOfDestiny
      вчера в 17:35
      действительно, даже буквы другие)
      Кошк 47
      вчера в 17:34
      Какой Ювентус!?Спартак это наш расейской Реал!
      Dominators ответил VIC2
      вчера в 17:26
      VIC2:
      Дорогой ты наш Т34, тут не Карреру надо переформатировать а мозги игроков, эти футболёры - профессионалы, когда в ведомости по зарплате расписываются А как Карпин с русскими мозгами с ними всегда мучился: до них просто не достучаться, эти игрочишки мнят из себя не понятно что (Дзюба тому ярчайший пример) Открыл рот на тренера, которому в подмётки не годится... Ау, Дзюба, ты где?!! Ну, а теперь всей командой хвосты распустили, чемпионы… Ау, Спартак, ты где?!!! И всё это, дорогие товарищи, идёт от головы, от интеллекта, а если читать "Дракулу" или комиксы о чем можно говорить... Правда Роландо только шесть классов и пять корридоров закончил, но боженька к его лбу перстом прикоснулся и сказал ему: "Ты машина по забиванию голов!" Ну, и потом среда другая, где такие звёзды произрастают - конкуренция Карпин с десяток лет играл в Европе, приехал с другими мозгами (пахать и пахать надо) что хотел привить своим футболёрам Эмери, теперь Карреру со своим европейским уставом в наш монастырь по воле капризного случая занесло Ишь ты, а ну давай переформатируйся под Федуна и Ко, Глушакова, Ещенко и т.д. Всё хватаем, как во все времена, от Запада, а Россия как была, так и остаётся Попадьёй самоварной
        Красно Синий воин
        вчера в 17:25
        Ловчев, спартак не Ювентус и да же не "российский Реал", как тут некоторые нафантазировали !!!
        drug01
        вчера в 17:22
        Видно еще надо много работать.....
        Faustello ответил cska1948
        вчера в 17:15
        cska1948:
        Видимо Ловчев ещё не знает, что со вчерашнего дня Спартак не Ювентус, а Реал.
        О сорян, повторился)))
        Evilhuman
        вчера в 17:14
        Какой на фиг Ювентус, как можно играя якобы на контратаках промеса с игры снимать,он у мясных единственный футболист...и стоит как весь Марибор, сравнил....
        Faustello
        вчера в 17:13
        Спартак не Ювентус он Реал!
        Женька вчера походу на соккер не заходил пробухал весь день.
        VIC2 ответил Т34
        вчера в 17:11
        Т34:
        Мне кажется, что для того, чтобы Спартак забив гол не пытался удерживать счет, необходимо переформатировать Массимо Карреру, который отражает стиль Ювентуса. Менять его психологию к матчам в российском чемпионате, это не Италия и то, что проходит там, у нас не всегда прокатывает. Это наглядно проявляется в игре Спартака, который выигрывая по ходу матча уже неоднократно проваливался.
        Дорогой ты наш Т34, тут не Карреру надо переформатировать а мозги игроков, эти футболёры - профессионалы, когда в ведомости по зарплате расписываются
        А как Карпин с русскими мозгами с ними всегда мучился: до них просто не достучаться,
        эти игрочишки мнят из себя не понятно что (Дзюба тому ярчайший пример) Открыл рот на тренера, которому в подмётки не годится...
        Ау, Дзюба, ты где?!!

        Ну, а теперь всей командой хвосты распустили, чемпионы…
        Ау, Спартак, ты где?!!!
        И всё это, дорогие товарищи, идёт от головы, от интеллекта, а если читать "Дракулу" или
        комиксы о чем можно говорить...

        Правда Роландо только шесть классов и пять корридоров закончил, но боженька к его лбу
        перстом прикоснулся и сказал ему: "Ты машина по забиванию голов!"
        Ну, и потом среда другая, где такие звёзды произрастают - конкуренция

        Карпин с десяток лет играл в Европе, приехал с другими мозгами (пахать и пахать надо)
        что хотел привить своим футболёрам
        Эмери, теперь Карреру со своим европейским уставом в наш монастырь по воле капризного случая занесло
        Ишь ты, а ну давай переформатируйся под Федуна и Ко, Глушакова, Ещенко и т.д.

        Всё хватаем, как во все времена, от Запада, а Россия как была, так и остаётся Попадьёй самоварной
        cska1948
        вчера в 17:02
        Видимо Ловчев ещё не знает, что со вчерашнего дня Спартак не Ювентус, а Реал.
        Palex ответил LOpp
        вчера в 16:52
        LOpp:
        Ювентус вообще 3:0 влетел, нашел с кем сравнивать.
        Интересно, сколько бы Спартак влетел от Барселоны?
        Алексей Буренин
        вчера в 16:46
        Нашел с кем сравнивать
        Dominators ответил 311
        вчера в 16:44
        311:
        Спартак даже не Сассуоло!)
        Чем -то ближе к Осасуне .
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
        Rambler's Top100