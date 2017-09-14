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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
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Сенников: «Судьи помогли ЦСКА, почему бы им не помочь и „Локомотиву“?»

сегодня, 11:16
КопенгагенКопенгаген-:-ЛокомотивЛокомотив20:00 Не начался

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от выездного матча москвичей с «Копенгагеном» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Я думаю, что успех ЦСКА в Португалии подстегнет „Локомотив“. Между клубами и так есть соперничество во внутреннем первенстве, а теперь, благодаря победе армейцев, есть некий стимул и у железнодорожников. Стимул хороший. К тому же, Лига Европы по рангу ниже, да и соперник уступает в классе „Бенфике“. Так что уверен, успех ЦСКА раскрепостит игроков „Локомотива“.

Выиграть можно у любой команды. И судьи иногда нам помогают. Это тоже добавит уверенности. К примеру, закрыли допинговое дело Макларена. Это должно добавить позитивных эмоций. Пенальти ставят в нашу пользу. Это же хорошо. Судьи помогли ЦСКА. Почему бы не помочь и „Локо“?»

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Все комментарии
•BLACK WOLF• ответил Шишанутый
сегодня в 14:35
Шишанутый:
Значит своей игры нет у Локомотива раз уже до матча только на помощь судей и расчитывают. Боятся Копенгаген и понимают что он явный фаворит. Удачи дачтанам!
Недавно в Грозном было видно, что у паровоза нету игры, Терек их катал как хотел.
The Frei
сегодня в 14:08
    Мигалков ответил feelgood125
    сегодня в 14:07
    feelgood125:
    я образно намекнул на вашу принадлежность к клубу, который в футбольном мире никогда не будет :)
    В вашем понимании футбольного мира, возможно и не будет. А в общепринятом, трехкратному чемпиону Союза всегда найдется место.
    Caniggia
    сегодня в 14:00
    И действительно! Логика полная оптимизма! Никто не против такого расклада)
    feelgood125 ответил Мигалков
    сегодня в 13:25
    Мигалков:
    Я так понимаю, что понятия фигурально, образно вам не знакомы.
    я образно намекнул на вашу принадлежность к клубу, который в футбольном мире никогда не будет :)
    самуил кац
    сегодня в 13:20
    Насчет " класса Бенфики" - это Димон загнул, конечно. И Бенфика , и Порто давно уже не катят на грандов еврофутбола.
    Мигалков ответил Palex
    сегодня в 13:15
    Palex:
    И что с того? Против наших клубов,судья косячили,мама на горюй,теперь судья ошибся в нашу пользу.Так что все нормально. А ЦСКА,достойно играл и победу заслужил.
    Ничего с того. Российский клуб одержал победу в ЛЧ, это отличный результат, которому я искренне порадовался. Речь не об этом, а о восприятии реальности болельщиками ЦСКА. С этим у них проблемы. Вот и все.
    Мигалков ответил feelgood125
    сегодня в 12:52
    feelgood125:
    Откуда вам знать, что думает футбольный мир, если вы его ни разу не видели?
    Я так понимаю, что понятия фигурально, образно вам не знакомы.
    Jum13
    сегодня в 12:48
      sir_Alex ответил Jum13
      сегодня в 12:48
      Jum13:
      Ну да - ведь в этом году Федун верит в команду, а Гинер как всегда все купил )))
        Шишанутый
        сегодня в 12:43
        Значит своей игры нет у Локомотива раз уже до матча только на помощь судей и расчитывают. Боятся Копенгаген и понимают что он явный фаворит. Удачи дачтанам!
        Jum13
        сегодня в 12:40
        Стоит ЦСКА выиграть, а Спартаку в очередной раз облажаться - Гинер всё купил )))
        Palex ответил Мигалков
        сегодня в 12:40
        Мигалков:
        "Судьи помогли ЦСКА." Весь футбольный мир такого же мнения. Только болелы ЦСКА продолжают думать, что сами обыграли Бенфику.)
        И что с того? Против наших клубов,судья косячили,мама на горюй,теперь судья ошибся в нашу пользу.Так что все нормально. А ЦСКА,достойно играл и победу заслужил.
        denmig
        сегодня в 12:39
          Jum13 ответил sir_Alex
          сегодня в 12:38
          sir_Alex:
          Для этого судей надо простимулировать. Пусть проконсультируются с Гинером.
          Ну да - ведь в этом году Федун верит в команду, а Гинер как всегда все купил )))
          feelgood125 ответил Мигалков
          сегодня в 12:35
          Мигалков:
          "Судьи помогли ЦСКА." Весь футбольный мир такого же мнения. Только болелы ЦСКА продолжают думать, что сами обыграли Бенфику.)
            oFANATo ответил Мигалков
            сегодня в 12:34
            Мигалков:
            "Судьи помогли ЦСКА." Весь футбольный мир такого же мнения. Только болелы ЦСКА продолжают думать, что сами обыграли Бенфику.)
            Весь футбольный мир видел, как 20-ти летний пацан из школы ЦСКА забил победный гол.
            Вот с этим точно трудно поспорить.
            Казанский ответил cska plus
            сегодня в 12:33
            cska plus:
            Разве я против, ты всегда прав, на обиженных не обижаются.
              cska plus ответил Казанский
              сегодня в 12:31
              Казанский:
              Хамишь,Димулька?Это хорошо))Значит правду я написал))
                Багров-брат
                сегодня в 12:30
                Бенфика и Копенгаген в разных весовых категориях...)))
                Сенников немного подзабыл этот факт...)))
                Локо, идущий вторым в РПЛ, должен обыгрывать Копен без "судьи иногда помогают"...)))
                Удачи Локо!...)))
                Казанский ответил cska plus
                сегодня в 12:30
                cska plus:
                Я знал, что тебя Всевышний обидел, просто не знал, что до такой степени.
                Хамишь,Димулька?Это хорошо))Значит правду я написал))
                cska plus ответил Казанский
                сегодня в 12:28
                Казанский:
                Ты хоть и футбол смотришь по текстовой трансляции,но в футболе разбираешься намного лучше бывших проф.футболистов?))Ты убил меня)))))
                  Мигалков
                  сегодня в 12:28
                  "Судьи помогли ЦСКА."

                  Весь футбольный мир такого же мнения. Только болелы ЦСКА продолжают думать, что сами обыграли Бенфику.)
                  artsinalex
                  сегодня в 12:28
                  Потому что у паровозов нет Гинера!!!
                  Egorium
                  сегодня в 12:27
                  Халява дважды не прокатит.
                  Остапчук 67
                  сегодня в 12:27
                  Так часто помогать не будут.
                  Багров-брат ответил cska plus
                  сегодня в 12:24
                  cska plus:
                  Снова Гинер, он тебе и во сне снится, это хорошо.
                    •BLACK WOLF•
                    сегодня в 12:19
                    Все говорят, что нашим клубам в еврокубках мало помогают, но это не так Цска и зенит и там преуспели, помните скандальный матч армейцев со спортингом? Тогда армейцев за уши потащили в Лигу чемпионов. По сравнению с тем матчем, матч с Бенфикой конфетка в качестве судейства. Армейца всегда благосклонны судьи, они в этом лучше барсы.
                    Сергеевич вернулся 1
                    сегодня в 12:17
                    Все эксперты, бывшие арбитры, признают, что ЦСКА судьи "помогли" и только некоторые кони бьют копытами, пытаясь доказать, что белое-это чёрное, чёрное-это белое.
                    Faustello ответил Казанский
                    сегодня в 12:17
                    Казанский:
                    Упаси от такого..Во сне труселями не отмахаешься...
                    Красными? )))
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