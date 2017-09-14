Сенников: «Судьи помогли ЦСКА, почему бы им не помочь и „Локомотиву“?»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от выездного матча москвичей с «Копенгагеном» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Я думаю, что успех ЦСКА в Португалии подстегнет „Локомотив“. Между клубами и так есть соперничество во внутреннем первенстве, а теперь, благодаря победе армейцев, есть некий стимул и у железнодорожников. Стимул хороший. К тому же, Лига Европы по рангу ниже, да и соперник уступает в классе „Бенфике“. Так что уверен, успех ЦСКА раскрепостит игроков „Локомотива“.

Выиграть можно у любой команды. И судьи иногда нам помогают. Это тоже добавит уверенности. К примеру, закрыли допинговое дело Макларена. Это должно добавить позитивных эмоций. Пенальти ставят в нашу пользу. Это же хорошо. Судьи помогли ЦСКА. Почему бы не помочь и „Локо“?»

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