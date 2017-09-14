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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
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Симонян: «„Спартак“ обязан был сохранить победу над „Марибором“»

сегодня, 12:50
МариборМарибор1 : 1СпартакСпартакМатч завершен

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал ничью «Спартака» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).

«Не является ли у „Спартака“ симптомом, что в очередном матче к концу игры мы полностью уступаем сопернику инициативу, как это было с ЦСКА, „Рубином“, вместо того, чтобы передвинуть игру ближе к воротам соперника? Тренеры должны задуматься: все-таки немало было брака в передачах. С одной стороны, можно быть довольным после ничьей на выезде, но с другой - поведя в счете и не использовав второй шанс, когда мог забить Фернандо, команда обязана была сохранить этот счет. „Спартак“ прижался к воротам и позволил сопернику иметь к концу игры полное преимущество, и хорошо, что к концу матча все так закончилось.

„Марибор“ показал себя очень неплохой командой, умеющей играть в футбол. Команда здорово владеет мячом, к концу матча здорово контролировала игру».

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Все комментарии
10 seconds to stars
сегодня в 14:33
Никто никому ничего не обязан
sir-5
сегодня в 14:30
Кто его обязал???
berda2003
сегодня в 14:28
ничья с „Марибором" для Спартака огромная удача...
Spartak_Rulit
сегодня в 14:16
Почему Ещенко и Комбаров??? почему они до сих пор играют и гадят Спартаку?? это угроза Спартака а с ним еще и контракт продлили.. вообще не понимаю что происходит с руководством Спартака, гол был забит когда Андрюша сместился в центр а правый фланг оголил а потом Андрюша побежал вспомнил только поздно.. с такими флангами нас ждет порно с Ливерпулем и Севильей!!!
Алексей Буренин
сегодня в 14:13
Да это большая потеря для них, 2 очка им будет не хватать
drug01
сегодня в 14:11
Такой Спартак ничего не обязан кроме получения зарплаты
Kwinto555
сегодня в 14:06
Ой беда, беда.
AntiherQ1488 ответил Don trambon
сегодня в 13:54
Don trambon:
За зенит не отвечу. А за ЦСКА всё и так предельно понятно) 1я игра - перед уходом Слуцкого, команда была уже никакая, 2я игра - новый тренер, обтирались + ВасИИИИИн. Но спорить не буду, что ЦСКА в том сезоне был послабее спартака(возможно из за этих причин).
А возможно из за юбилея Симоняна, во что вы все так верите.
Don trambon ответил RDeanW
сегодня в 13:49
RDeanW:
а в том году?)
За зенит не отвечу.
А за ЦСКА всё и так предельно понятно) 1я игра - перед уходом Слуцкого, команда была уже никакая, 2я игра - новый тренер, обтирались + ВасИИИИИн.

Но спорить не буду, что ЦСКА в том сезоне был послабее спартака(возможно из за этих причин).
Чист
сегодня в 13:47
не понятно это установка тренра или устали игроки повели в счете и прижались к своим воротом -и наказание не пришлось долго ждать и Спартак опять пошел в перед а кто раньше не разрешал - очень правильно за это надо наказывать - но наши клубф уже склько лет об это спотыкаются
RDeanW ответил Don trambon
сегодня в 13:47
Don trambon:
Ну тут то мы угадываем, что порвём;)
а в том году?)
Don trambon ответил RDeanW
сегодня в 13:47
RDeanW:
"Но разве кто то из болельщиков ЦСКА, зенита, краснодара и других орут на ветках, что их клуб самый самый и что всех порвут?)" не, ну не надо. перед матчами чемпионата россии и от ваших, и от питерских воя в последнее время стоит дофига. особенно перед играми с нами)
Ну тут то мы угадываем, что порвём;)
Don trambon ответил AntiherQ1488
сегодня в 13:46
AntiherQ1488:
Нет, мне на вас пофиг, просто как то надо отвечать на все те оскорбления, которые ты сыплешь на мою команду.
    RDeanW ответил Don trambon
    сегодня в 13:43
    Don trambon:
    А кто из болельщиков, не считает свой клуб самым лучшим? Конечно любой. Но разве кто то из болельщиков ЦСКА, зенита, краснодара и других орут на ветках, что их клуб самый самый и что всех порвут?) Нет! Сидели бы вы молча и другое отношение к спартаку было бы, возможно. А так - пустые слова, которые каждый раз доказывают противоположное.
    "Но разве кто то из болельщиков ЦСКА, зенита, краснодара и других орут на ветках, что их клуб самый самый и что всех порвут?)"

    не, ну не надо. перед матчами чемпионата россии и от ваших, и от питерских воя в последнее время стоит дофига. особенно перед играми с нами)
    Морозовский
    сегодня в 13:42
    В концовке "Марибор" придавил "Спартак", и спасался в конце матча "Спартак" от поражения. О сохранении какой победы речь? Давайте смотреть на вещи реально.
    AntiherQ1488 ответил Don trambon
    сегодня в 13:42
    Don trambon:
    ахах) утешение нашли в *левом* пенали?) молодцы) ну да, сыграть даже в ничью с Бенфикой это же примерно то же самое, что и с Марибором, команды ж одного уровня ахах.
    Нет, мне на вас пофиг, просто как то надо отвечать на все те оскорбления, которые ты сыплешь на мою команду.
    Footbolista
    сегодня в 13:38
    А между тем, плохо или хорошо, Спартак, продолжает играть в ЛЧ, зарабатывая бабки, а болелы Зенита продолжают рассуждать о шансах Спартака "скатиться" к Зениту в ЛЕ )))
    sir_Alex
    сегодня в 13:38
    Надо было второй забивать!
    Лимита из Томска ответил Don trambon
    сегодня в 13:36
    Don trambon:
    ахах) утешение нашли в *левом* пенали?) молодцы) ну да, сыграть даже в ничью с Бенфикой это же примерно то же самое, что и с Марибором, команды ж одного уровня ахах.
    Неправда, Марибор очень силен, я вчера видела! А Бенфика - отстой!
    Don trambon ответил AntiherQ1488
    сегодня в 13:35
    AntiherQ1488:
    А кто из болельщиков, не считает свой клуб самым лучшим? Вы б без левого пендаля тоже бы не победили.
    А кто из болельщиков, не считает свой клуб самым лучшим?

    Конечно любой. Но разве кто то из болельщиков ЦСКА, зенита, краснодара и других орут на ветках, что их клуб самый самый и что всех порвут?)

    Нет!

    Сидели бы вы молча и другое отношение к спартаку было бы, возможно. А так - пустые слова, которые каждый раз доказывают противоположное.
    Don trambon ответил AntiherQ1488
    сегодня в 13:28
    AntiherQ1488:
    А кто из болельщиков, не считает свой клуб самым лучшим? Вы б без левого пендаля тоже бы не победили.
    ахах) утешение нашли в *левом* пенали?) молодцы)

    ну да, сыграть даже в ничью с Бенфикой это же примерно то же самое, что и с Марибором, команды ж одного уровня ахах.
    AntiherQ1488 ответил Don trambon
    сегодня в 13:26
    Don trambon:
    Нее)) Смешно читать вашу писанину - Спартак чемпион, самый лучший клуб, всех порвём и т.д. Вот это СМЕШНО!)) особенно после игр с командами уровня Марибора, Аеками и т.д. Ну видимо это ваш уровень. ахахх
    А кто из болельщиков, не считает свой клуб самым лучшим?
    Вы б без левого пендаля тоже бы не победили.
    Don trambon ответил AntiherQ1488
    сегодня в 13:24
    AntiherQ1488:
    Нет, просто если все решает Мутко, в чем вообще прикол болеть за кого то? Вот ты болеешь за коней, а мутко раз и Спартак чемпионом сделал. И зачем нужны вы? Дал денег, бац и Томь чемпион. А ты смешно мыслишь.
      AntiherQ1488 ответил Sully
      сегодня в 13:22
      Sully:
      шо и у тебя подгорает?))
      Нет, мне скорей противно.
      AntiherQ1488 ответил Don trambon
      сегодня в 13:22
      Don trambon:
      а за кого болеть?) за спартак, что бы смотреть на этот позор?) До матча я конечно шутил на счет игры, думал, что Марибор то уж обыграют, ан нет) Да же их не смогли, о чём тут говорить. жаль юбилей не распространяется на ЛЧ(с)
      Нет, просто если все решает Мутко, в чем вообще прикол болеть за кого то?
      Вот ты болеешь за коней, а мутко раз и Спартак чемпионом сделал. И зачем нужны вы?
      Дал денег, бац и Томь чемпион. А ты смешно мыслишь.
      Sully ответил AntiherQ1488
      сегодня в 13:19
      AntiherQ1488:
      Как себя чувствуешь, меня лого клубов, на аватарке? Не чувствуешь себя немножко прости господи.
        Don trambon ответил AntiherQ1488
        сегодня в 13:18
        AntiherQ1488:
        А зачем ты тогда за коней болеешь? Если все решает Мутко и ко?
          Sully
          сегодня в 13:18
          у спартака один шанс, это чудом выиграть у Марибора дома, и все же сыграть весной в ЛЕ, но даже это очень заоблачно.
          AntiherQ1488 ответил Sully
          сегодня в 13:18
          Sully:
          но спарточи хотели и на ЕК.
            Лимита из Томска
            сегодня в 13:17
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