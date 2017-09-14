Симонян: «„Спартак“ обязан был сохранить победу над „Марибором“»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал ничью «Спартака» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).

«Не является ли у „Спартака“ симптомом, что в очередном матче к концу игры мы полностью уступаем сопернику инициативу, как это было с ЦСКА, „Рубином“, вместо того, чтобы передвинуть игру ближе к воротам соперника? Тренеры должны задуматься: все-таки немало было брака в передачах. С одной стороны, можно быть довольным после ничьей на выезде, но с другой - поведя в счете и не использовав второй шанс, когда мог забить Фернандо, команда обязана была сохранить этот счет. „Спартак“ прижался к воротам и позволил сопернику иметь к концу игры полное преимущество, и хорошо, что к концу матча все так закончилось.

„Марибор“ показал себя очень неплохой командой, умеющей играть в футбол. Команда здорово владеет мячом, к концу матча здорово контролировала игру».

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