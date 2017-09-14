Симонян: «„Спартак“ обязан был сохранить победу над „Марибором“»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал ничью «Спартака» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).
«Не является ли у „Спартака“ симптомом, что в очередном матче к концу игры мы полностью уступаем сопернику инициативу, как это было с ЦСКА, „Рубином“, вместо того, чтобы передвинуть игру ближе к воротам соперника? Тренеры должны задуматься: все-таки немало было брака в передачах. С одной стороны, можно быть довольным после ничьей на выезде, но с другой - поведя в счете и не использовав второй шанс, когда мог забить Фернандо, команда обязана была сохранить этот счет. „Спартак“ прижался к воротам и позволил сопернику иметь к концу игры полное преимущество, и хорошо, что к концу матча все так закончилось.
„Марибор“ показал себя очень неплохой командой, умеющей играть в футбол. Команда здорово владеет мячом, к концу матча здорово контролировала игру».
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А за ЦСКА всё и так предельно понятно) 1я игра - перед уходом Слуцкого, команда была уже никакая, 2я игра - новый тренер, обтирались + ВасИИИИИн.
Но спорить не буду, что ЦСКА в том сезоне был послабее спартака(возможно из за этих причин).
А за ЦСКА всё и так предельно понятно) 1я игра - перед уходом Слуцкого, команда была уже никакая, 2я игра - новый тренер, обтирались + ВасИИИИИн.
Но спорить не буду, что ЦСКА в том сезоне был послабее спартака(возможно из за этих причин).
Со спартака все ржут, при чём из за стараний его болельщиков, вот и всё) Позорите то свой клуб вы сами) Чего тот выброшенный файер на поле вчера стоит, не болелы, а дикари и так с вас весь мир валяется, а тут еще перед ЧМ устраиваете.
Стоило появиться в лч спартаку, так сразу же появились беспорядки и предупреждения о тех. поражении. Отлично мнение о стране поднимаете.
Позор.
Со спартака все ржут, при чём из за стараний его болельщиков, вот и всё) Позорите то свой клуб вы сами) Чего тот выброшенный файер на поле вчера стоит, не болелы, а дикари и так с вас весь мир валяется, а тут еще перед ЧМ устраиваете.
Стоило появиться в лч спартаку, так сразу же появились беспорядки и предупреждения о тех. поражении. Отлично мнение о стране поднимаете.
Позор.
не, ну не надо. перед матчами чемпионата россии и от ваших, и от питерских воя в последнее время стоит дофига. особенно перед играми с нами)
не, ну не надо. перед матчами чемпионата россии и от ваших, и от питерских воя в последнее время стоит дофига. особенно перед играми с нами)
Конечно любой. Но разве кто то из болельщиков ЦСКА, зенита, краснодара и других орут на ветках, что их клуб самый самый и что всех порвут?)
Нет!
Сидели бы вы молча и другое отношение к спартаку было бы, возможно. А так - пустые слова, которые каждый раз доказывают противоположное.
Конечно любой. Но разве кто то из болельщиков ЦСКА, зенита, краснодара и других орут на ветках, что их клуб самый самый и что всех порвут?)
Нет!
Сидели бы вы молча и другое отношение к спартаку было бы, возможно. А так - пустые слова, которые каждый раз доказывают противоположное.
ну да, сыграть даже в ничью с Бенфикой это же примерно то же самое, что и с Марибором, команды ж одного уровня ахах.
ну да, сыграть даже в ничью с Бенфикой это же примерно то же самое, что и с Марибором, команды ж одного уровня ахах.
Вы б без левого пендаля тоже бы не победили.
Вы б без левого пендаля тоже бы не победили.
Ну видимо это ваш уровень. ахахх
Ну видимо это ваш уровень. ахахх
Вот ты болеешь за коней, а мутко раз и Спартак чемпионом сделал. И зачем нужны вы?
Дал денег, бац и Томь чемпион. А ты смешно мыслишь.
Вот ты болеешь за коней, а мутко раз и Спартак чемпионом сделал. И зачем нужны вы?
Дал денег, бац и Томь чемпион. А ты смешно мыслишь.
До матча я конечно шутил на счет игры, думал, что Марибор то уж обыграют, ан нет) Да же их не смогли, о чём тут говорить.
жаль юбилей не распространяется на ЛЧ(с)
До матча я конечно шутил на счет игры, думал, что Марибор то уж обыграют, ан нет) Да же их не смогли, о чём тут говорить.
жаль юбилей не распространяется на ЛЧ(с)
Отгрузим им пятерочку в Москве!
Вперед, великий Спартак!
Вперед, старостина дети!
Отгрузим им пятерочку в Москве!
Вперед, великий Спартак!
Вперед, старостина дети!