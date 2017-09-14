Бубнов: «Стоит задать вопросы Каррере, замены „Спартака“ в принципе не сработали»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» - «Спартак» (1:1):

«Ключевой отрезок матча был в начале второй половины встречи, когда „Спартак“ перехватил инициативу, хорошо контролировал мяч и в итоге забил. Были и другие моменты, после которых счёт мог стать крупнее, красно-белым нужно было реализовывать преимущество, а они эту возможность упустили.

В концовке „Марибор“ сделал удачные замены и нащупал слабое место москвичей на правом фланге обороны. Ещенко с Самедовым были явно не в состоянии удержать зону на замке, чем хозяева и пользовались. Бохар буквально затерзал правый край, отметился голом, а мог забить и ещё. Тут стоит задать вопросы Каррере, который не убрал с игры Ещенко и не выпустил свежего Петковича. Нужно отметить, что замены „Спартака“ в принципе не сработали, так как в конце команда выглядела слишком уставшей. Красно-белые не смогли выдержать этот темп от начала до конца, хотя на их игре сказалась и травма Глушакова.

С одной стороны, взяли очко на выезде, что можно посчитать неплохим результатом. Но в то же время по моментам „Спартак“ соперника переиграл, поэтому был вправе рассчитывать на победу. Впрочем, сложно обвинять столичный клуб, который давно не выступал в Лиге чемпионов. Для первого за долгое время матча в главном еврокубке „Спартак“ смотрелся достаточно уверенно. Если бы не упущенные моменты, красно-белые добились бы победы. Смутила также усталость в концовке встречи и обилие брака. Думаю, „Спартак“ наиграл на „троечку“».

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