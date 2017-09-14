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«Вардар» - «Зенит»: стартовые составы

вчера, 20:58
ВардарВардар0 : 5ЗенитЗенитМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Вардара» и «Зенита» на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Вардар»: Гачевски, Грнчаров, Жигаури, Блазевски, Николов, Барсегян, Велкоски, Глигоров, Амбарцумян, Фелипе, Брдаровски.
Запас: Алексовски, Муслиу, Маркович, Стойчевски, Демири, Глишич, Йтало.

«Зенит»: Лунев, Кришито, Полоз, Краневиттер, Кокорин, Кузяев, Нобоа, Дзюба, Мевля, Маммана, Иванович.
Запас: Кержаков, Терентьев, Ригони, Дриусси, Жирков, Смольников, Ерохин.

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Все комментарии
starche ответил AmIIIeR89
вчера в 23:59
AmIIIeR89:
Зениту, я так понял, очки в матче особо не нужны. Иначе объяснить появление Дзюбы в стартовом составе нельзя
Глупость!
hare6 ответил Gloomy59
вчера в 23:05
Gloomy59:
Нахожусь в Израиле. Так хочется посмотреть, но увы ихнее тв не показывает. Может кто знает как посмотреть на планшете.
https://vk.com/football_sopcast
BMW525tds
вчера в 22:33
Какое же бревно Дзюба... просто ужас на фоне остальных.. действительно игрочишка.
киэнджин ответил Faustello
вчера в 22:31
Faustello:
Мне вот интересно с каким счетом спартак сольёт Кубани и Тосно ))) А по этой игре уже все понятно 4-5 мячей Бакланы Македонцам отгрузят.
и мне кубаночка
Faustello
вчера в 22:22
    Аден
    вчера в 22:05
      Faustello
      вчера в 22:04
      Вперед Бакланы!
      Должны порвать с крупным счётом!
      starche
      вчера в 22:01
      Забавный составчик, посмотрим на что он способен.
      Кирилл Сергеев
      вчера в 22:00
        ОЛЛС
        вчера в 21:54
        Уверенной победы нашим соотечественникам из Санкт-Петербурга!
        DawnOfDestiny ответил 10 seconds to stars
        вчера в 21:51
        10 seconds to stars:
        У меня мама македонка, так что вы не против если я за Вардар поболею??
        хрен с тобой, болей)
        Остапчук 67
        вчера в 21:50
        "Зенит" обязан разорвать их любым составом.
        Sem25 ответил Charismatic
        вчера в 21:49
        Charismatic:
        Дзюба? Серьезно? Зенит собирается побеждать вообще?
        Значит, Дриусси сейчас хуже.
        Sem25 ответил Wolf77785
        вчера в 21:47
        Wolf77785:
        у нас нет Гинера, чтоб как цска победить!
        А у Гинера нет газпрома, чтобы состав поменять за трансферное окно. Еще вопрос, кому сложнее)))
        Победил ЦСКА хорошую команду в тяжелом матче.
        VV V
        вчера в 21:44
        У Зенита в запасе только семь человек, а остальных, 25-30 счастливчиков запаса, оставили в Питере, так как вся команда не помещаются в самолёт !
        Wolf77785 ответил Sem25
        вчера в 21:39
        Sem25:
        Это как? Хоть как ЦСКА победите. Если еще и игру покажете, вообще замечательно будет.
        у нас нет Гинера, чтоб как цска победить!
        Charismatic
        вчера в 21:37
        Дзюба? Серьезно? Зенит собирается побеждать вообще?
        ЭJlvIS
        вчера в 21:35
        Македонский Арарат какой-то
        Чупакабра
        вчера в 21:32
        Состав конечно Манчини серьезно тасует от матча к матчу. Как бы это боком не вылезло. Удачи Зениту! За Дзюбу отдельно сегодня буду болеть. пора бы ему уже выстрелить! Ну или придется пристрелить хромую лошадь.)
        Sem25 ответил severnyj84
        вчера в 21:31
        severnyj84:
        Зенит должен сегодня победить по-зенитовски.
        Это как? Хоть как ЦСКА победите. Если еще и игру покажете, вообще замечательно будет.
        sihafazatron
        вчера в 21:31
        вперед зенит, за Россию!
        protest58us ответил 10 seconds to stars
        вчера в 21:24
        10 seconds to stars:
        У меня мама македонка, так что вы не против если я за Вардар поболею??
        болей на здоровье но не до фанатизма)))а то СНГ папа узнает и сделает ата-та
        10 seconds to stars
        вчера в 21:20
        У меня мама македонка, так что вы не против если я за Вардар поболею??
        Gloomy59
        вчера в 21:18
        Нахожусь в Израиле. Так хочется посмотреть, но увы ихнее тв не показывает.
        Может кто знает как посмотреть на планшете.
        Petergoff
        вчера в 21:10
        Вперёд Зенит
        Вперёд за Питер.
        AmIIIeR89
        вчера в 21:09
        Зениту, я так понял, очки в матче особо не нужны. Иначе объяснить появление Дзюбы в стартовом составе нельзя
        ПерекатиПоле
        вчера в 21:09
        Ого, интересно!
        Полоз, Дзюба и Коко с первых минут.
        Дебют Мевли.
        Иванович на правом фланге играть будет?
        Некит_Зенит
        вчера в 21:06
        Удачи нам.
        tuman960
        вчера в 21:06
        "Зенит": Лунев – Кришито, Иванович, Мевля, Маммана – Кузяев, Краневиттер, Нобоа – Кокорин, Дзюба, Полоз.
        ---------------------------------------------------------------------------------------------
        крутая перетасовка стартового состава!!Даже не знаю что сказать!!!!!!
        FROLL 001
        вчера в 21:04
        Мы приехали, чтобы победить!!
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