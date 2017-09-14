«Вардар» - «Зенит»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Вардара» и «Зенита» на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Вардар»: Гачевски, Грнчаров, Жигаури, Блазевски, Николов, Барсегян, Велкоски, Глигоров, Амбарцумян, Фелипе, Брдаровски.
Запас: Алексовски, Муслиу, Маркович, Стойчевски, Демири, Глишич, Йтало.
«Зенит»: Лунев, Кришито, Полоз, Краневиттер, Кокорин, Кузяев, Нобоа, Дзюба, Мевля, Маммана, Иванович.
Запас: Кержаков, Терентьев, Ригони, Дриусси, Жирков, Смольников, Ерохин.
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