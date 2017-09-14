Россия опустилась на 64-е место в рейтинге ФИФА, обновив антирекорд

В свежем рейтинге ФИФА сборная России опустилась на 2 строчки и расположилась на 64-м месте, установив новый антирекорд. До этого худшим результатом россиян была 63-я позиция.

Лидирует в рейтинге Германия, потеснившая с вершины Бразилию.

1. (2) Германия — 1606 очков



2. (1) Бразилия — 1590



3. (4) Португалия — 1386



4. (3) Аргентина — 1325



5. (9) Бельгия — 1265



6. (7) Польша – 1250



7. (4) Швейцария – 1210



8. (10) Франция – 1208



9. (7) Чили – 1195



10. (8) Колумбия — 1191

…

64. (62) Россия — 558.

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