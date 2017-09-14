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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
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Россия опустилась на 64-е место в рейтинге ФИФА, обновив антирекорд

сегодня, 11:24

В свежем рейтинге ФИФА сборная России опустилась на 2 строчки и расположилась на 64-м месте, установив новый антирекорд. До этого худшим результатом россиян была 63-я позиция. 

Лидирует в рейтинге Германия, потеснившая с вершины Бразилию.

1. (2) Германия — 1606 очков

2. (1) Бразилия — 1590

3. (4) Португалия — 1386 

4. (3) Аргентина — 1325

5. (9) Бельгия — 1265

6. (7) Польша – 1250 

7. (4) Швейцария – 1210 

8. (10) Франция – 1208 

9. (7) Чили – 1195

10. (8) Колумбия — 1191 
… 
64. (62) Россия — 558. 

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Все комментарии
sir-5 ответил alexamit
сегодня в 14:36
alexamit:
Туфта это всё-мы гораздо ниже.
Поведай правду,облегчи душу. Если уж говорить предметно,в рейтинге впереди есть минимум пару-тройку десятков сборных,которых даже наша убогая сборная вынесет в одну калитку.Что за страсть себя 62ом поливать-не понимаю...
Doping87 ответил sir-5
сегодня в 14:31
sir-5:
Это точно на рейтинге сборной не могло отразиться.
Почему ты так уверен?
alexamit
сегодня в 14:30
Туфта это всё-мы гораздо ниже.
sir-5 ответил Doping87
сегодня в 14:29
Doping87:
Победа над Динамо сказалась.))) Почаще бы играть с такими зубрами, будем на самом дне. Спартак вчера тоже маслица в огонь добавил.
Это точно на рейтинге сборной не могло отразиться.
sir-5 ответил Казанский
сегодня в 14:28
Казанский:
Стесняюсь даже спрашивать у футбольного специалиста,но как победа над клубом может отразиться на рейтинге сборных?))
А ты не стесняйся отсутствия у себя чувства юмора.. Это было видно и раньше.Как и у твоих "плюсовщиков",на которых ты активно работаешь.Лайки,дворняги,и прочие шавки-это главная цель присутствия вас на сайте.
Doping87
сегодня в 14:27
Победа над Динамо сказалась.))) Почаще бы играть с такими зубрами, будем на самом дне. Спартак вчера тоже маслица в огонь добавил.
BMW525tds ответил twitt8555twitt
сегодня в 14:21
twitt8555twitt:
Рейтинг ФИФА он АНГАЖИРОВАН и на него НЕ СТОИТ обращать внимание нашей общественности и всем болельщикам сборной. Такое впечатление сложилось, что некоторые чиновники ФИФА умышленно и НЕОБОСНОВАННО занижают рейтинг России, чтобы поднять волну недовольства среди наших болельщиков в преддверии подготовки России к проведению чемпионата Мира по футболу в 2018 году! Чиновники ФИФА резко и НЕ ОБОСНОВАНО обрушили рейтинг России в прошлом году и сейчас на этом ИГРАЮТ, на НЕДОВОЛЬСТВЕ наших болельщиков. Это политические игры некоторых чиновников ФИФА! А нам надо показать чиновникам ФИФА, что мы верим СБОРНОЙ, а на их рейтинговые МАХИНАЦИИ, манипуляции и прочие ВЫКРУТАСЫ мы, в России, не обращаем внимание. Они и дальше будут занижать, а нам не надо обращать на них внимание, а спокойно готовиться к чемпионату, без оглядки на ФАЛЬШИВЫЕ рейтинги чиновников ФИФА!
Вы хоть 1 игру сборной наблюдали после ЕВРО 2008? 64-ое место это реальный уровень того, что она показывает. Байки про козни буржуев тут неуместны и глупы. Налицо полнейшая безответственность и разгвоздяйство руководства Российского футбола. Люди не осознают что им доверили... это честь державы.. А Вы тут о злых буржуях поёте. Да им плевать... а вот свои проблемы мы не видим... Всё и везде запад виноват.
Вася Пупкин 1
сегодня в 14:20
Не сложно представить на каком месте оказалась сб России проиграв сб Динамо)))
Воин666 ответил twitt8555twitt
сегодня в 14:09
twitt8555twitt:
Рейтинг ФИФА он АНГАЖИРОВАН и на него НЕ СТОИТ обращать внимание нашей общественности и всем болельщикам сборной. Такое впечатление сложилось, что некоторые чиновники ФИФА умышленно и НЕОБОСНОВАННО занижают рейтинг России, чтобы поднять волну недовольства среди наших болельщиков в преддверии подготовки России к проведению чемпионата Мира по футболу в 2018 году! Чиновники ФИФА резко и НЕ ОБОСНОВАНО обрушили рейтинг России в прошлом году и сейчас на этом ИГРАЮТ, на НЕДОВОЛЬСТВЕ наших болельщиков. Это политические игры некоторых чиновников ФИФА! А нам надо показать чиновникам ФИФА, что мы верим СБОРНОЙ, а на их рейтинговые МАХИНАЦИИ, манипуляции и прочие ВЫКРУТАСЫ мы, в России, не обращаем внимание. Они и дальше будут занижать, а нам не надо обращать на них внимание, а спокойно готовиться к чемпионату, без оглядки на ФАЛЬШИВЫЕ рейтинги чиновников ФИФА!
Тебе надо телевизор начинать по меньше смотреть.
Caniggia
сегодня в 14:09
А говорили хуже уже быть не может. А вот как оно получается, однако. Нет предела совершенству!
Groove000
сегодня в 14:09
я думаю, их из-за игры с Динамо опустили. Потому что это стыдоба - играть против клуба
goodbyegoodboy ответил Groove000
сегодня в 14:07
Groove000:
Украина на 27
24
goodbyegoodboy ответил Шишанутый
сегодня в 14:06
Шишанутый:
Роиссе там самое место! А Украина на каком наверно даже она выше?
Что значит "даже", баклан?
OLESOCC
сегодня в 14:03
Как!!! А за разгром Динамо должны были вверх уйти позиций на 20!!!
10 seconds to stars
сегодня в 14:02
Не скоро Россия догонит Буркина Фасо и Гаити. уже на 15-16 позиций отстают. Ну хоть Гвинею пока опережают
Alex12357
сегодня в 14:00
Очень интересный рейтинг-Немчура выигрывает у 73-команды в рейтинге и выходит на 1-ю строчку,а БРАЗИЛИЯ вничью с 10-ой командой и выигрывает у 35-ой-проигрывает в рейтинге-чудеса да и только!
10 seconds to stars
сегодня в 13:59
Аргентина занимает более низкое место в южноамериканское зоне, чем в рейтинге всея ФИФА. Лол :DDD
Шишанутый ответил Groove000
сегодня в 13:57
Groove000:
Украина на 27
Ого. Солидно!
альсато ответил BMW525tds
сегодня в 13:56
BMW525tds:
64-ое место!!!!! И из всех силовых и контролирующих некому спросить "Где бабло? На что потрачено? Где результат? Придётся ответить". Это Россия, это даже не страна - это странище!!!!!! 150млн. населения.... Да если там деятели совсем не осознают масштабов - год им зарплату глобусами платить, может увидят что такое Россия!!!! А по уму - за растрату гос. средств - позакрывать всех и глобус в руки, на этапе чтоб было о чём подумать.. Стыдоба....
Профессионалы в 91 -ом (прошлого века) закончились! Пришло время , поколения ЕГ.....
Groove000 ответил Шишанутый
сегодня в 13:55
Шишанутый:
Роиссе там самое место! А Украина на каком наверно даже она выше?
Украина на 27
старина
сегодня в 13:53
Эти рейтинги составляет Макларен со своей антидопинговой бандой)
альсато ответил Аксинья
сегодня в 13:51
Аксинья:
Стандартная высота плинтуса - 70 мм...Так что если брать из расчёта 1 позиция в рейтинге = 1 мм, то мы еще не на дне...
Производим высоту плинтуса-под заказ!
амурец
сегодня в 13:46
ладно ещё из сотни не вывалились
амурец ответил Шишанутый
сегодня в 13:45
Шишанутый:
Роиссе там самое место! А Украина на каком наверно даже она выше?
    twitt8555twitt
    сегодня в 13:43
    Рейтинг ФИФА он АНГАЖИРОВАН и на него НЕ СТОИТ обращать внимание нашей общественности и всем болельщикам сборной.
    Такое впечатление сложилось, что некоторые чиновники ФИФА умышленно и НЕОБОСНОВАННО занижают рейтинг России, чтобы поднять волну недовольства среди наших болельщиков в преддверии подготовки России к проведению чемпионата Мира по футболу в 2018 году!
    Чиновники ФИФА резко и НЕ ОБОСНОВАНО обрушили рейтинг России в прошлом году и сейчас на этом ИГРАЮТ, на НЕДОВОЛЬСТВЕ наших болельщиков.
    Это политические игры некоторых чиновников ФИФА!
    А нам надо показать чиновникам ФИФА, что мы верим СБОРНОЙ, а на их рейтинговые МАХИНАЦИИ, манипуляции и прочие ВЫКРУТАСЫ мы, в России, не обращаем внимание.
    Они и дальше будут занижать, а нам не надо обращать на них внимание, а спокойно готовиться к чемпионату, без оглядки на ФАЛЬШИВЫЕ рейтинги чиновников ФИФА!
    eugen-han
    сегодня в 13:31
    рейтинг - это некая условность,которая не всегда соответствует действительности и,не всегда правда,а значит,что не нужно так болезненно и на полном серьезе воспринимать перечень команд,которым ставят ценник в виде ихнего места с ,,очками".
    Баба Яга против
    сегодня в 13:24
    Завышен рейтинг для России
    Шишанутый
    сегодня в 13:19
    Роиссе там самое место! А Украина на каком наверно даже она выше?
    BMW525tds
    сегодня в 13:17
    64-ое место!!!!! И из всех силовых и контролирующих некому спросить "Где бабло? На что потрачено? Где результат? Придётся ответить". Это Россия, это даже не страна - это странище!!!!!! 150млн. населения.... Да если там деятели совсем не осознают масштабов - год им зарплату глобусами платить, может увидят что такое Россия!!!! А по уму - за растрату гос. средств - позакрывать всех и глобус в руки, на этапе чтоб было о чём подумать.. Стыдоба....
    Свекор
    сегодня в 13:09
    Да....печелька...
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