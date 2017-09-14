Стартовала продажа билетов на ЧМ-2018

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Какая команда выиграет Лигу чемпионов 2017/18?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Лига Европы
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • США. МЛС
Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
  • Главные новости
  • Все новости
13:17
Месси и Роналду номинированы на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионов40
11:24
Россия опустилась на 64-е место в рейтинге ФИФА, обновив антирекорд94
10:45
«Атлетико» и «Челси» продвинулись в переговорах по Диего Косте11
09:25
Рой Кин: «Клубы калибра „Реала“ посмеются над „Ливерпулем“ в плей-офф ЛЧ»33
23:38
«Шахтёр» дома одолел «Наполи»101
13:57
Мане: «Думал, мне дадут желтую карточку за столкновение с Эдерсоном»8
13:43
Кудряшов считает Сесара Наваса лучшим защитником в России3
13:34
Льоренте: «„Челси“ долго мной интересовался, но в последний момент позвонил Почеттино»3
12:58
Турбин рассудит «Кубань» и «Спартак» и другие назначения на 1/16 финала Кубка России7
12:50
Симонян: «„Спартак“ обязан был сохранить победу над „Марибором“»53
12:35
«Наполи» и Гулам обсуждают продление контракта0
11:46
Матч Иран - Того может пройти в Казани22
11:33
Григорьев покинет «Урал»6
11:16
Сенников: «Судьи помогли ЦСКА, почему бы им не помочь и „Локомотиву“?»49
11:05
Венгер: «Переговоры с Озилом по контракту замедлились»6
10:34
«Барселона» и «Реал» поспорят за молодого полузащитника «Марселя»13
10:20
Сирия сыграет домашний стыковой матч с Австралией в Малайзии11
10:09
Фил Невилл: «Рано или поздно Кейн захочет уйти в топ-клуб»13
09:50
Лустиг: «Неймара не будут любить как Месси, если он продолжит себя так вести»22
09:36
Кроос: «Свист не поможет Бэйлу играть лучше»12
09:13
Степаненко: «Игра с „Наполи“ сопоставима с матчами против ПСЖ и „Реала“»3
08:59
Батшуайи остался разочарован своими показателями в FIFA 1827
08:48
Эквадор уволил главного тренера4
08:37
Себальос: «Переходя в „Реал“ понимал, что буду играть не всегда»10
08:25
Нагельсманн: «У Анчелотти больше трофеев, чем у меня нижнего белья»11

Стартовала продажа билетов на ЧМ-2018

сегодня, 12:24

Предварительная продажа билетов на матчи финальной стадии ЧМ-2018 в России стартовала сегодня в 12:00 мск. Приобрести билеты можно на официальном сайте ФИФА.

Первый период первого этапа продаж продлится с 14 сентября по 12 октября. Если количество заявок на билеты превысит количество доступных мест, то билеты будут распределяться методом случайной жеребьевки. Второй период первого этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября, в это время билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

Второй этап продаж откроется после официальной жеребьевки финального этапа чемпионата мира, которая состоится 1 декабря 2017 года. Также, как и на первом этапе, билеты будут продаваться сначала по заявкам (5 декабря - 31 января), затем в порядке живой очереди (13 марта - 3 апреля).

Третий этап продаж «в последний момент» откроется 18 апреля и продлится до конца чемпионата мира, вплоть до финального матча. 

Билеты будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка при этом начнется не раньше апреля-мая 2018 года.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
10 seconds to stars
сегодня в 14:37
На финал возьму парочку за 66000
Aris
сегодня в 14:11
Оскорбление народа! И не более......
GooSe25
сегодня в 13:31
Да, сервер перегружен , но там же в статье написано что день брони не важен !! Я попробую на днях в спокойном режиме . Сайт реально виснет . Хотя на конфедераций было тоже самое , но я на Чили австралия попал с женой
Igo0rek ответил Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:22
Duda Gigolaev Osetin:
Кто-то из тех, кто здесь пишет хоть попробовал зарегистрироваться????? Я уже минут 30 пробую, страница не найдена пишет.. ТО ли лапша какая-то, то ли сервер перегружен, ведь старт продаж только с 12.00 по Москве начался. .Но думаю, что зная запредельный уровень коррупции в ФИФА, это не спроста всё.. Кто приближен, те уже зашли и отхватили все лакомые кусочки.. Хотя я уверен, что будет куча пустых мест на трибунах, всё же как-то неприятно это всё. Кто имеет опыт, отпишитесь пожалуйста. Я не смог подать заявку.
Такая же история...
Баба Яга против
сегодня в 13:21
Побежала брать кредит.
Igo0rek
сегодня в 13:15
100% возьму билет на финал и на пару групповых матчей.
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:09
На цены на фото не смотрите.. Есть более доступные билеты от полутора тысяч примерно до 3 тысяч.
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:08
Кто-то из тех, кто здесь пишет хоть попробовал зарегистрироваться????? Я уже минут 30 пробую, страница не найдена пишет.. ТО ли лапша какая-то, то ли сервер перегружен, ведь старт продаж только с 12.00 по Москве начался. .Но думаю, что зная запредельный уровень коррупции в ФИФА, это не спроста всё.. Кто приближен, те уже зашли и отхватили все лакомые кусочки.. Хотя я уверен, что будет куча пустых мест на трибунах, всё же как-то неприятно это всё.
Кто имеет опыт, отпишитесь пожалуйста. Я не смог подать заявку.
альсато ответил MSN-thebest
сегодня в 13:07
MSN-thebest:
В четвертьфинале Бразилия вылетит от Германии 0:8 :)
Жаль!))) А так хотелось вместе с Комба..риком голы увидеть, что влетают в нашу авоську!)))
denmig
сегодня в 13:06
Это, чтобы Наших посмотреть максимум тридцатку надо! неплохо за три игры!
Ironyfan ответил cska1948
сегодня в 13:05
cska1948:
Согласен. Из российской публики в массе своей будут толстосумы, которые придут на стадион не ради футбола, а ради значимости события и своей якобы причастности к нему.
В точку) но ЧМ - это не только атмосфера на стадионе!) По городам России разольётся целый океан футбольных туристов) жду с нетерпением..))
Sem25
сегодня в 13:05
Это реалии экономики стран Восточной Европы и цен от ФИФА, ориентированных на экономически развитые страны. От того и присутствует четвертая категория.
Ничего не поделаешь, пока так.
cska1948 ответил Казанский
сегодня в 13:04
Казанский:
А что мешает вживую посмотреть ЧМ?Ну отложи деньги не на очередной отпуск в Турции,а на 2-3 матча сборной России(больше они все равно не сыграют) и не на 1юю категорию,а на 3-ю
Безусловно, найдутся и такие, но их будет мизер, они стадионы не забьют под завязку.
Казанский ответил cska1948
сегодня в 13:02
cska1948:
Я прекрасно помню эйфорию на Соккере по поводу того, что ЧМ пройдёт в России и ликование соккерчан, что в живую можно будет посмотреть ЧМ. Поэтому и написал свой пост.
А что мешает вживую посмотреть ЧМ?Ну отложи деньги не на очередной отпуск в Турции,а на 2-3 матча сборной России(больше они все равно не сыграют) и не на 1юю категорию,а на 3-ю
cska1948 ответил Ironyfan
сегодня в 13:02
Ironyfan:
Понты в стране любят : на ЧМ подтянется немного другая категория болельщиков - людей состоятельных и не ходящих на клубный чемпионат. Они наконец будут избавлены от побочного эффекта боления ( мата , фанатов), довольные будут отдавать по 20 000 за матч и ощущать свою значимость на этом празднике жизни )
Согласен. Из российской публики в массе своей будут толстосумы, которые придут на стадион не ради футбола, а ради значимости события и своей якобы причастности к нему.
cska1948 ответил benderivan
сегодня в 12:58
benderivan:
кто наивный? всем и так всё понятно было давно, нашелся тут умник.
Я прекрасно помню эйфорию на Соккере по поводу того, что ЧМ пройдёт в России и ликование соккерчан, что в живую можно будет посмотреть ЧМ. Поэтому и написал свой пост.
MSN-thebest ответил альсато
сегодня в 12:58
альсато:
Чемпионат Мира по футболу в России 2018 года-не для Россиян!..Но на финале( Россия-Бразилия)-я буду!..Хочу в живую голы посмотреть!)))
В четвертьфинале Бразилия вылетит от Германии 0:8 :)
Ironyfan ответил cska1948
сегодня в 12:58
cska1948:
Конечно раскошелятся, но далеко не все. Помню, как соккерчане возмущались, что за просмотр матчей РФПЛ на канале "Наш футбол" надо было заплатить АЖ 149 руб. в месяц(теперь 219), то платить более 6 тысяч за одну игру среди них желающих мало найдётся.
Понты в стране любят : на ЧМ подтянется немного другая категория болельщиков - людей состоятельных и не ходящих на клубный чемпионат. Они наконец будут избавлены от побочного эффекта боления ( мата , фанатов), довольные будут отдавать по 20 000 за матч и ощущать свою значимость на этом празднике жизни )
ermak6848
сегодня в 12:56
Хорошая новость
benderivan ответил cska1948
сегодня в 12:56
cska1948:
Что, цены кусаются? А вы наивные думали, что посмотрите ЧМ в живую и вам за это ещё приплатят? Как только стало известно, что ЧМ пройдёт у нас я сразу сказал, что как смотрели раньше ЧМ по ТВ, так и домашний смотреть будем.
    cska1948 ответил Ironyfan
    сегодня в 12:51
    Ironyfan:
    Если наши выдут из группы - раскошелимся, конечно, но,в целом, от матча к матчу бегать не получится))
    Конечно раскошелятся, но далеко не все. Помню, как соккерчане возмущались, что за просмотр матчей РФПЛ на канале "Наш футбол" надо было заплатить АЖ 149 руб. в месяц(теперь 219), то платить более 6 тысяч за одну игру среди них желающих мало найдётся.
    альсато
    сегодня в 12:48
    Чемпионат Мира по футболу в России 2018 года-не для Россиян!..Но на финале( Россия-Бразилия)-я буду!..Хочу в живую голы посмотреть!)))
    Казанский
    сегодня в 12:46
    Очень демократические цены))
    Ironyfan ответил cska1948
    сегодня в 12:45
    cska1948:
    Что, цены кусаются? А вы наивные думали, что посмотрите ЧМ в живую и вам за это ещё приплатят? Как только стало известно, что ЧМ пройдёт у нас я сразу сказал, что как смотрели раньше ЧМ по ТВ, так и домашний смотреть будем.
    Если наши выдут из группы - раскошелимся, конечно, но,в целом, от матча к матчу бегать не получится))
    Cektor
    сегодня в 12:44
    это Россия детка ....
    Морозовский
    сегодня в 12:43
    Приезжайте, дорогие гости!
    cska1948
    сегодня в 12:42
    Что, цены кусаются? А вы наивные думали, что посмотрите ЧМ в живую и вам за это ещё приплатят? Как только стало известно, что ЧМ пройдёт у нас я сразу сказал, что как смотрели раньше ЧМ по ТВ, так и домашний смотреть будем.
    kastites
    сегодня в 12:39
    За такие деньги желающих мало найдётся
    Ironyfan
    сегодня в 12:34
    То есть, чтобы хоть немного получше места занять , надо будет отдать больше 5000₽ на групповом?)
    Да я , пожалуй, лучше сяду за руль и прокачусь по России в этот период, окунаясь в атмосферу городов..
    cska plus
    сегодня в 12:33
    Врядли россияне попадут на матчи в собственной стране, может только по 4 категории и то на один матч и не каждый.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
    Rambler's Top100