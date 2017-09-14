Стартовала продажа билетов на ЧМ-2018

Предварительная продажа билетов на матчи финальной стадии ЧМ-2018 в России стартовала сегодня в 12:00 мск. Приобрести билеты можно на официальном сайте ФИФА.

Первый период первого этапа продаж продлится с 14 сентября по 12 октября. Если количество заявок на билеты превысит количество доступных мест, то билеты будут распределяться методом случайной жеребьевки. Второй период первого этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября, в это время билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

Второй этап продаж откроется после официальной жеребьевки финального этапа чемпионата мира, которая состоится 1 декабря 2017 года. Также, как и на первом этапе, билеты будут продаваться сначала по заявкам (5 декабря - 31 января), затем в порядке живой очереди (13 марта - 3 апреля).

Третий этап продаж «в последний момент» откроется 18 апреля и продлится до конца чемпионата мира, вплоть до финального матча.

Билеты будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка при этом начнется не раньше апреля-мая 2018 года.

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