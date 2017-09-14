Матч Иран - Того может пройти в Казани

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Какая команда выиграет Лигу чемпионов 2017/18?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Лига Европы
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • США. МЛС
Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
  • Главные новости
  • Все новости
13:17
Месси и Роналду номинированы на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионов40
12:24
Стартовала продажа билетов на ЧМ-201836
11:24
Россия опустилась на 64-е место в рейтинге ФИФА, обновив антирекорд94
10:45
«Атлетико» и «Челси» продвинулись в переговорах по Диего Косте11
09:25
Рой Кин: «Клубы калибра „Реала“ посмеются над „Ливерпулем“ в плей-офф ЛЧ»33
13:57
Мане: «Думал, мне дадут желтую карточку за столкновение с Эдерсоном»8
13:43
Кудряшов считает Сесара Наваса лучшим защитником в России3
13:34
Льоренте: «„Челси“ долго мной интересовался, но в последний момент позвонил Почеттино»3
12:58
Турбин рассудит «Кубань» и «Спартак» и другие назначения на 1/16 финала Кубка России6
12:50
Симонян: «„Спартак“ обязан был сохранить победу над „Марибором“»53
12:35
«Наполи» и Гулам обсуждают продление контракта0
11:33
Григорьев покинет «Урал»6
11:16
Сенников: «Судьи помогли ЦСКА, почему бы им не помочь и „Локомотиву“?»49
11:05
Венгер: «Переговоры с Озилом по контракту замедлились»6
10:34
«Барселона» и «Реал» поспорят за молодого полузащитника «Марселя»13
10:20
Сирия сыграет домашний стыковой матч с Австралией в Малайзии11
10:09
Фил Невилл: «Рано или поздно Кейн захочет уйти в топ-клуб»13
09:50
Лустиг: «Неймара не будут любить как Месси, если он продолжит себя так вести»22
09:36
Кроос: «Свист не поможет Бэйлу играть лучше»12
09:13
Степаненко: «Игра с „Наполи“ сопоставима с матчами против ПСЖ и „Реала“»3
08:59
Батшуайи остался разочарован своими показателями в FIFA 1827
08:48
Эквадор уволил главного тренера4
08:37
Себальос: «Переходя в „Реал“ понимал, что буду играть не всегда»10
08:25
Нагельсманн: «У Анчелотти больше трофеев, чем у меня нижнего белья»11
07:57
Рамос: «„Реалу“ действительно не хватало Роналду»7

Матч Иран - Того может пройти в Казани

сегодня, 11:46

Сборная Ирана 5 октября в Казани может провести товарищеский матч с командой Того, в настоящий момент идут переговоры. Об этом рассказал министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов.

«Такой вариант прорабатывается, пока в планах 5 октября, и матч может пройти не на „Казань-Арене“, а на стадионе „Центральный“. Иран изъявил желание сыграть с Того в Казани в рамках своей тренировочной кампании, идут переговоры по этому вопросу».

Напомним, 10 октября Иран в Казани сыграет с командой России.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Гражданиннн
сегодня в 14:10
Офигеть, вроде Мутко обещал топ сборных нам. В итоги получили Иран ?
MSN-thebest
сегодня в 13:28
Каждый зритель получит по 1000руб, за то что пришел на матч
loko7
сегодня в 13:24
Вот это авторитет у Азмуна в сборной - не он едет в сборную, а она к нему.
Казанский ответил EvgenyS
сегодня в 12:36
EvgenyS:
А город принадлежит стране. Везде можно договориться, а там сверху договорятся точно и без нашего участия.
    Faustello ответил Игорь Солнцев
    сегодня в 12:26
    Игорь Солнцев:
    Экзотики прохладной захотелось.
    Продуманные сборные, решили заранее адаптироваться к нашему лету )))
    Goger90 ответил bolaro
    сегодня в 12:25
    bolaro:
    Я болельщик Того
    Которого?
    Казанский ответил cska plus
    сегодня в 12:22
    cska plus:
    Ты даёшь добро в качестве хозяина "центрального"?
    Понимай как хочешь.А где 5-10 октября морозы и снег?в Якутске?))
    Игорь Солнцев
    сегодня в 12:22
    Экзотики прохладной захотелось.
    cska plus ответил Казанский
    сегодня в 12:20
    Казанский:
    Пусть играют на "Центральном".Я же не против)))
    Ты даёшь добро в качестве хозяина "центрального"?
    EvgenyS ответил Казанский
    сегодня в 12:20
    Казанский:
    Какое отношение РФС имеет к арендам стадионов?Что "центральный",что "Казань-арена" принадлежат городу
    А город принадлежит стране. Везде можно договориться, а там сверху договорятся точно и без нашего участия.
    cska plus
    сегодня в 12:19
    Хотят по снегу и морозу побегать.
    Морозовский
    сегодня в 12:12
    Сколько ж отстебнули нашим друзьям за этот приезд? Сколько казанцам при входе на стадион давать будут, чтобы их туда заманить?
    Duke_dp
    сегодня в 12:06
    Какой интересный матч.
    Наверное соберется полный стадион)))))
    Казанский ответил Адвокат 76
    сегодня в 12:05
    Адвокат 76:
    Чувствую РФС срубит не мало денежек за сдачу в аренду стадиона.
    Какое отношение РФС имеет к арендам стадионов?Что "центральный",что "Казань-арена" принадлежат городу
    Адвокат 76
    сегодня в 12:01
    Чувствую РФС срубит не мало денежек за сдачу в аренду стадиона.
    Казанский ответил Faustello
    сегодня в 12:01
    Faustello:
    А я думал что хитро за анонсировали Рубин - Спартак )))
    Матч со Спартаком может быть в Казани только в следующем календарном году
    Faustello ответил Казанский
    сегодня в 11:59
    Казанский:
    С Ираном тесные торговые связи.Да и нефтедобывающие вышки "Татнефти" там работают))
    А я думал что хитро за анонсировали Рубин - Спартак )))
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 11:52
    Вся Казань будет за Азмуна..кроме Ильдарки)
    Казанский ответил Faustello
    сегодня в 11:51
    Faustello:
    А кого из этих стран Казань к себе успела присоединить? А я понял, это наверное про матч Рубин - Спартак )))хАзмун против шоколада)
    С Ираном тесные торговые связи.Да и нефтедобывающие вышки "Татнефти" там работают))
    bolaro
    сегодня в 11:50
    Я болельщик Того
    Faustello
    сегодня в 11:48
    А кого из этих стран Казань к себе успела присоединить?
    А я понял, это наверное про матч Рубин - Спартак )))хАзмун против шоколада)
    Казанский
    сегодня в 11:48
    Пусть играют на "Центральном".Я же не против)))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
    Rambler's Top100