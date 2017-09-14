Матч Иран - Того может пройти в Казани

Сборная Ирана 5 октября в Казани может провести товарищеский матч с командой Того, в настоящий момент идут переговоры. Об этом рассказал министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов.

«Такой вариант прорабатывается, пока в планах 5 октября, и матч может пройти не на „Казань-Арене“, а на стадионе „Центральный“. Иран изъявил желание сыграть с Того в Казани в рамках своей тренировочной кампании, идут переговоры по этому вопросу».

Напомним, 10 октября Иран в Казани сыграет с командой России.

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