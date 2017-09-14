«Копенгаген» - «Локомотив»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Копенгагена» и «Локомотива» на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Копенгаген»: Ольсен, Вербич, Зека, Павлович, Грегуш, Куск, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Люфтнер, Сотириу.
Запас: С. Андерсен, Бенгтссон, Квист, Матич, Пушич, Аманкваа, Фальк.
«Локомотив»: Гильерме, Фернандеш, Пейчинович, Фарфан, Михалик, Игнатьев, Тарасов, И. Денисов, Рыбус, Кверквелия, Ал. Миранчук.
Запас: Медведев, Коломейцев, Эдер, Ротенберг, В. Денисов, Баринов, Ан. Миранчук.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте