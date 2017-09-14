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«Астана» в гостях проиграла «Вильярреалу»

вчера, 21:53
ВильярреалВильярреал3 : 1АстанаАстанаМатч завершен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» обыграл «Астану».

Вильярреал, стадион «Де ла Керамика»

«Вильярреал» (Испания) – «Астана» (Казахстан) – 3:1 (1:0)
Гол: Сансоне 16, Бакамбу 75, Черышев 77 - Логвиненко 68.

«Вильярреал»: Барбоса, Бонера, Хауме, Марио Гаспар, Семеду, Тригерос, Пабло Форнальс (Черышев 74), Эрнандес, Сансоне (Бакамбу 70), Самуэль Кастильехо (Суарес 87), Энес Юнал.
Главный тренер: Фран Эскриба.

«Астана»: Ерич, Логвиненко, Постников, Шомко, Бейсебеков (Тагыберген 87), Аничич, Мужиков (Шитов 83), Граховац, Маевский, Муртазаев (Томасов 67), Твумаси.
Главный тренер: Станимир Стойлов.

Предупреждения: Логвиненко 57, Аничич 71, Марио Гаспар 88. 

Судья: Йованович (Сербия).

В другом матче «Локомотив» сыграл вничью с «Копенгагеном».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вчера в 22:32
Жаль что проиграла Астана
Vladimir808
вчера в 22:11
Дениса с голом!!
Удачи!
ЭJlvIS
вчера в 22:02
новость делится на 2 части
Астана в гостях - интригующая часть
Проиграла - банально
Ника228
вчера в 21:58
ого чудо . вот уже лет десять , подающий надежду молодой игрок , талант который безусловно потащит нашу сборную в будущем . вылечился от травмы и забил теперь точно чм18года выйграем . ( на самом деле радуемся все и поздравляем ) 0_0
RDeanW
вчера в 21:54
включил трансляцию на 74 минуте, чтобы посмотреть, почему моя ставка на Ф1 (-1.5) горит. поржал с дальнейших событий) черышева с голом)
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