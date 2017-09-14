«Астана» в гостях проиграла «Вильярреалу»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» обыграл «Астану».
Вильярреал, стадион «Де ла Керамика»
«Вильярреал» (Испания) – «Астана» (Казахстан) – 3:1 (1:0)
Гол: Сансоне 16, Бакамбу 75, Черышев 77 - Логвиненко 68.
«Вильярреал»: Барбоса, Бонера, Хауме, Марио Гаспар, Семеду, Тригерос, Пабло Форнальс (Черышев 74), Эрнандес, Сансоне (Бакамбу 70), Самуэль Кастильехо (Суарес 87), Энес Юнал.
Главный тренер: Фран Эскриба.
«Астана»: Ерич, Логвиненко, Постников, Шомко, Бейсебеков (Тагыберген 87), Аничич, Мужиков (Шитов 83), Граховац, Маевский, Муртазаев (Томасов 67), Твумаси.
Главный тренер: Станимир Стойлов.
Предупреждения: Логвиненко 57, Аничич 71, Марио Гаспар 88.
Судья: Йованович (Сербия).
В другом матче «Локомотив» сыграл вничью с «Копенгагеном».
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Удачи!
Удачи!
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