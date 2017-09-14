«Динамо» (Киев) - «Скендербеу»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы киевского «Динамо» и «Скендербеу» на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Динамо» К: Коваль, Цыганков, Сидорчук, Гармаш, Пиварич, Вида, Гонсалес, Буяльский, Хачериди, Кадар, Мбокани.
Запас: Рудько, Шепелев, Морозюк, Мораес, Гусев, Кравец, Миколенко.
«Скендербеу»: Шехи, Мици, Яшаница, Музака, Османи, Дита, Вангьели, Радаш, Аденийи, Лилай, Сове.
Запас: Текия, Алити, Гавазай, Шкодра, Нешпор, Сахити, Таку.
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