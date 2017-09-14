Болельщики «Ливерпуля» запустили акцию «Клопп - на выход»

Болельщики «Ливерпуля» развернули кампанию против главного тренера команды Юргена Клоппа. В «твиттере» появился специальный аккаунт «Клопп - на выход». Создатели страницы в соцсети во время ближайшего матча с «Бернли» намерены начать сбор средств, чтобы арендовать самолет, который в октябре пролетел бы во время поединка «красных» над «Энфилдом» с баннером следующего содержания:
«Клопп - футбольный гений. Не знает, как защищаться. Процент побед ниже, чем у Мойеса. Трофеев нет. Спасибо за воспоминания, но настало время уйти. Клопп - на выход».
В 1-м туре Лиги чемпионов «Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Севильей» (2:2).
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