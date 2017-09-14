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Болельщики «Ливерпуля» запустили акцию «Клопп - на выход»

вчера, 15:12
ЛиверпульЛиверпуль-:-БернлиБернлиЗавтра в 17:00 Не начался

Болельщики «Ливерпуля» развернули кампанию против главного тренера команды Юргена Клоппа. В «твиттере» появился специальный аккаунт «Клопп - на выход». Создатели страницы в соцсети во время ближайшего матча с «Бернли» намерены начать сбор средств, чтобы арендовать самолет, который в октябре пролетел бы во время поединка «красных» над «Энфилдом» с баннером следующего содержания:

«Клопп - футбольный гений. Не знает, как защищаться. Процент побед ниже, чем у Мойеса. Трофеев нет. Спасибо за воспоминания, но настало время уйти. Клопп - на выход».

В 1-м туре Лиги чемпионов «Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Севильей» (2:2).

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Все комментарии
sparxx2 ответил ст_прапорщик
вчера в 23:13
ст_прапорщик:
а я всегда говорил, шо у Ливера 56ьные болелы!!! Кого вам надо: Роджерса или Беню???
Ща будут выть по Далглишу или Улие)))))))))))))))))
ст_прапорщик
вчера в 23:00
а я всегда говорил, шо у Ливера 56ьные болелы!!! Кого вам надо: Роджерса или Беню???
Evgeny Moreman
вчера в 22:53
Ну и дела ,а кого хотят фаны Ливерпуля вместо Клоппа?Хорошие тренера все пристроены ,если только Лёню из Халл Сити переманить.
sparxx2
вчера в 22:30
Ливерпульские фанаты "Ливерпуля" оказались по умнее ТВ фанатов "Ливерпуля" из России.
Вася Пупкин 1
вчера в 22:23
хотят видеть унылые 1:0 или 0:0, скуку смертную на поле или автобус!? Пускай придет Мауриньо... У Клоппа классный стиль, да в обороне хаус, но ведь их игры с таким удовольствие смотрит весь мир, рискуют парни играют душой, красные мы вместе с тобой! Энфилд всегда будет петь, а Клоппа не смейте трогать!
киэнджин
вчера в 21:48
После 5-0 от Гвардиолы который на год позже пришел..., Клопп гуляй в Баварию! Ливер безнадежное дело...
minai
вчера в 21:30
Клопп: " Мой дедушка должен был точнее наводить Фау-2".
Artuom ответил Mister_Leo
вчера в 20:30
Mister_Leo:
до*кюсь со своим Коутом ... надо было продавать за 120 млн которые Барса предлогала , и укреплять оборону ... после пару игр решили что они как и раньше снова стали топ клубом .. Сити размазал как детей , и всё на этом похоже сезон окончен больше не претендуют на чемпионство ...
Не в Коуте дело. У Ливерпуля и без продажи игроков найдутся деньги. Просто тренера и руководство уже который год наступают на теже грабли - не усиляют оборону, а усиляют и без того хорошую атаку...
DXTK ответил evge78
вчера в 20:25
evge78:
Мне жаль Сако, как игрока, он не заслужил такого отношения. Он вице-чемпион Англии, Клопп - четвёртый. Заслуг в клубе у него больше. Однако, его выдавил из клуба новоявленный тренер, который ничего не смыслит а защите, за опоздание на сборы. То есть, за нарушение, за которое он мог быть всего лишь оштрафован, и впоследствии помилован. И никто не заступился за него. Ни Джерард, ни Каррагер, никто из легенд, мало кто из болельщиков. А один Сако, лучше, чем Клаван и Ловрен вместе. О какой же милости и благодарности речь?
Да с Сако поспешно и необдуманно.

На счет недовольства еще в прошлом сезоне болелы Ливерпуля именно в англии были недовольны методом работы Клоппа с командой как я читал "Им нужен результаты его работы, а не бешеные скачки тренера на поле и празднование".

эта статистика выступлений Ливерпуля с момента образования АПЛ с разными тренерами во всех кубках (еврокубки КА и кубок Лиги.)

правда это статистика в процентах на начало 2016 года после вылета Ливерпуля от ВХ в КА.
1. Место Кенни Далглиш 18 матчей сыграно и в 12 матчах победил = 67% Побед в Кубках
2. Рой Эванс 54 матча сыграно и в 34 матчах победил = 63% побед в Кубках
3. Рафаэль Бенитес 119 матчей сыграно и в 69 матчах победил = 58% побед в кубках
4. Жерар Улье 89 матчей сыграно и в 51 игре победил = 57% побед в кубках.
5. Рой Ходжсон 11 матчей сыграно и в 6 играх победили = 55 % побед в кубках.
6. Брендан Роджерс 44 матча сыграно и в 22 играх победил = 50% побед в кубках.
7. Тандем Эванс/Улье 6 матчей сыграно и в 3 одержали победу = 50% побед в кубках.
8. место Сунесс 41 матч сыгран и в 19 играх одержали победу = 46% побед в кубках.

А Юрген Клопп на данный момент сыграл 12 матчей и в 6 играх победил = 50% побед в кубках.

возможно сейчас он поднялся но не выше Улье. Это еще раз доказывает кто такой Клопп.

PS соглашусь лишь в одном ничего он нового не дал команде, но Ливер в ЛЧ и надо его работу уважать. Сейчас другого тренера на его место нет, вот скоро освободится Анчилотти попробуйте с ним.
Eddyson
вчера в 20:18
Страницу Бартомеу запилил, не иначе. Юрген должен остаться.
evge78 ответил DXTK
вчера в 19:41
DXTK:
мне жаль Клоппа как тренера не заслужил такого отношения. Хотя ты должен занть куда ты идешь сначала тебя чествуют потом в шею выгоняют. Не он первый кому в спину плевали в Ливерпуле как руководство так и болельщики. Роджерс чуть не выиграл Титул в 2014 на выход, В свое время Бенитес брал ЛЧ 2005 в 2007 дошел до финала, после кричали ему на выход, Улье брал трофей 5 в 2001 году кричали ему на выход, Далглиш символ Ливерпуля взял последний трофей в 2012, кричали На выход, купил нам Кэррола и Даунинга занял место ниже Эвертона. Болельщики умеют только одно считать и трясти своими трофеями. А любимые тренеры это те кто 80 приводил Ливерпуль к победам, думаю большинтсво тех кто выдвинул эту акцию тогда еще не родились. PS Тут Клоппа выгоняют, а недавно такая же акция собрана была в Арсенале когда подпишись Венгер Аут...... в Ливере такие же болелы невежды.
Мне жаль Сако, как игрока, он не заслужил такого отношения. Он вице-чемпион Англии, Клопп - четвёртый. Заслуг в клубе у него больше. Однако, его выдавил из клуба новоявленный тренер, который ничего не смыслит а защите, за опоздание на сборы. То есть, за нарушение, за которое он мог быть всего лишь оштрафован, и впоследствии помилован. И никто не заступился за него. Ни Джерард, ни Каррагер, никто из легенд, мало кто из болельщиков. А один Сако, лучше, чем Клаван и Ловрен вместе. О какой же милости и благодарности речь?
ritar
вчера в 19:34
Соглашусь с болельщиками. С Клоппом все ясно.
ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:08
Клопп виновен,что Кота не отпустили,он должен покинуть сам клуб.
DXTK
вчера в 19:03
мне жаль Клоппа как тренера не заслужил такого отношения.

Хотя ты должен занть куда ты идешь сначала тебя чествуют потом в шею выгоняют. Не он первый кому в спину плевали в Ливерпуле как руководство так и болельщики.

Роджерс чуть не выиграл Титул в 2014 на выход, В свое время Бенитес брал ЛЧ 2005 в 2007 дошел до финала, после кричали ему на выход, Улье брал трофей 5 в 2001 году кричали ему на выход, Далглиш символ Ливерпуля взял последний трофей в 2012, кричали На выход, купил нам Кэррола и Даунинга занял место ниже Эвертона.

Болельщики умеют только одно считать и трясти своими трофеями. А любимые тренеры это те кто 80 приводил Ливерпуль к победам, думаю большинтсво тех кто выдвинул эту акцию тогда еще не родились.

PS Тут Клоппа выгоняют, а недавно такая же акция собрана была в Арсенале когда подпишись Венгер Аут...... в Ливере такие же болелы невежды.
ron 80
вчера в 19:01
О, вот тупая упёртость с трансфером Коутиньо и сказалась немцу.....За 160 мил.ев. можно было бы лучшую оборону в АПЛ накупить....А так и Фелиппе попал и Клопп скоро сольётся ...Дурдом.....
Stormtrooper-26
вчера в 18:59
Во как! А когда болельщики СпаМа запустят акцию "Каррера - на выход"? ))
Mister_Leo
вчера в 18:36
до*кюсь со своим Коутом ... надо было продавать за 120 млн которые Барса предлогала , и укреплять оборону ... после пару игр решили что они как и раньше снова стали топ клубом .. Сити размазал как детей , и всё на этом похоже сезон окончен больше не претендуют на чемпионство ...
смещной
вчера в 18:14
Модель Боруссии очевидно с мерсисайдцами не работает так, как хотелось бы Юргену. В любом случае тренера лучше они сейчас не заполучат.
ЭJlvIS
вчера в 18:07
Процент побед больше?))) А еще вдвое больше матчей.
evge78
вчера в 18:05
1) 72 игры - это явно не один сезон
2) Цены на тех игроков, которых купил Клопп не изменились так уж сильно. Цены выросли на единиц, которых считают звёздами. Он Сако продал за 26 лямов. Лучшего защитника.
3) Вспомните прошлый сезон: команда к зиме еле ползала, травм было больше всех в лиге
4) А в деньжатах ли дело? Юрген Клопп о защите Ливерпуля:
"Посмотрите вокруг и назовите мне пятерых защитников, которые сделали бы нас сильнее. Пятерых. Если у вас получится, вам достанется приз. Это сложно сделать".
evge78 ответил moskwa 09
вчера в 18:05
moskwa 09:
статистика твоя ни о чем,ливерпуль играет в ЛЧ,а 100 и 160 ,это время дружок идет вперед
Статистика не моя, это статистика от Евроспорт. При Роджерсе команда не играла в ЛЧ? Она даже один сезон стала 2-й в чемпионате, высока была вероятность выиграть чемпионат. При середняке Роджерсе! Команда Клоппа будет второй в этом сезоне?
moskwa 09 ответил evge78
вчера в 17:48
evge78:
С удовольствием присоединяюсь к этой акции. На мой взгляд, она даже слишком запоздала. С такой чудовищной игрой в обороне, которая не имеет тенденции меняться в лучшую сторону, команде не светит ничего. В атаке, несмотря на сумасшедшую беготню, недостаточная реализация. Плюс к этому, игра команды энергозатратная, требует повышенных физических нагрузок, а это для АПЛ не очень подходит. Итог - усталость к середине сезона, частые травмы. Да, для поклонников Клоппа приведу забавную статистику: В 72-х играх «Ливерпуль» Клоппа одержал 37 побед, 20 раз сыграл вничью и проиграл 15 матчей, набрав 131 очко. За тот же отрезок «красные» под руководством Роджерса выиграли 40 встреч, 18 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений. В активе валлийца было 138 очков. «Ливерпуль» при Клоппе потратил около 165 миллионов евро, при Роджерсе – около 100 миллионов.
статистика твоя ни о чем,ливерпуль играет в ЛЧ,а 100 и 160 ,это время дружок идет вперед
dzvinka
вчера в 17:44
выводы делать рано, в конце сезона можно будет формулировать предьявы.
feelgood125 ответил evge78
вчера в 17:44
evge78:
С удовольствием присоединяюсь к этой акции. На мой взгляд, она даже слишком запоздала. С такой чудовищной игрой в обороне, которая не имеет тенденции меняться в лучшую сторону, команде не светит ничего. В атаке, несмотря на сумасшедшую беготню, недостаточная реализация. Плюс к этому, игра команды энергозатратная, требует повышенных физических нагрузок, а это для АПЛ не очень подходит. Итог - усталость к середине сезона, частые травмы. Да, для поклонников Клоппа приведу забавную статистику: В 72-х играх «Ливерпуль» Клоппа одержал 37 побед, 20 раз сыграл вничью и проиграл 15 матчей, набрав 131 очко. За тот же отрезок «красные» под руководством Роджерса выиграли 40 встреч, 18 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений. В активе валлийца было 138 очков. «Ливерпуль» при Клоппе потратил около 165 миллионов евро, при Роджерсе – около 100 миллионов.
1) это статистика за лучший сезон Роджерса в Ливере
2) что касается потраченных денег, тогда цены совершенно другие были на игроков
3) игра Ливера в таком графике может показаться энергозатратной только если бы он играл в РФПЛ
4) Клоп может с удовольствием выстроил бы защиту как в Дортмунде, если бы ему дали деньжат
Вспомните как играли в обороне при Клоппе Хуммельс, Суботич, как тащил Вандерфеллер.
Ministri Krasnodar
вчера в 17:42
Надеюсь Клопп уйдет ,а Ливер как обычно опустится в зону ЛЕ.Игроки шлак,но виноват тренер...
ren888888
вчера в 17:37
Путен-на выход!
Barcamilan
вчера в 17:30
а зря... ливер прибавил при клоппе
evge78
вчера в 17:28
С удовольствием присоединяюсь к этой акции. На мой взгляд, она даже слишком запоздала. С такой чудовищной игрой в обороне, которая не имеет тенденции меняться в лучшую сторону, команде не светит ничего. В атаке, несмотря на сумасшедшую беготню, недостаточная реализация. Плюс к этому, игра команды энергозатратная, требует повышенных физических нагрузок, а это для АПЛ не очень подходит. Итог - усталость к середине сезона, частые травмы.
Да, для поклонников Клоппа приведу забавную статистику:

В 72-х играх «Ливерпуль» Клоппа одержал 37 побед, 20 раз сыграл вничью и проиграл 15 матчей, набрав 131 очко. За тот же отрезок «красные» под руководством Роджерса выиграли 40 встреч, 18 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений. В активе валлийца было 138 очков.

«Ливерпуль» при Клоппе потратил около 165 миллионов евро, при Роджерсе – около 100 миллионов.
Гуливер ответил DEIVID
вчера в 17:26
DEIVID:
Ловрена и Морено он не подписывал, а Матип был бесплатен, это являлась важным на тот момент. Камерунцу всего 26. Ты вообще не попал никуда со своей глупостью.
я знаю,что он не подписывал Морено и Ловрена,но он держит их в основе 2 бревна особенно в сауте был таким же,а про Матипа ты веришь,что ему 26 лет?
Gannibal45 ответил заDOOMчивый
вчера в 17:22
заDOOMчивый:
Если сказать честно,то Клопп никак не может научить обороняться,НО посмотрите,что толковой обороны в топ- клубах АПЛ нет. Ну разве что Челси,даже МЮ не такой Автобус. Невозможно играть в скоростной футбол и только забивать и забивать и не пропускать. МС Арсенал,Тотенхем - оборона не идеальна и даёт сбой. Но конечно в игре с Севильей могли выигрышный матч - Проиграть. Клопп делает футбол зрелищным, если вам такой не нравится,болейте за МС... Возможно будут зимой или следующим летом какие то приобретения в оборону.
нужен Ван Дейк, Ловрен Клаваны не катят
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