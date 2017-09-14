Киевское «Динамо» победило «Скендербеу»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» обыграло «Скендербеу».

Киев, стадион «Олимпийский»

«Динамо» (Киев, Украина) – «Скендербеу» (Албания) – 3:1 (0:1)

Голы: Сидорчук 47, Мораес 50, Мбокани 65 (пен) – Музака 39.

«Динамо»: Коваль, Кадар, Хачериди, Вида, Пиварич, Гармаш (Мораес 46), Сидорчук, Буяльский, Цыганков (Морозюк 70), Мбокани, Гонсалес (Гусев 82).

Главный тренер: Александр Хацкевич.

«Скендербеу»: Шехи, Вангели, Османи (Гавазай 60), Радаш, Яшаника (Алити 68), Мичи, Музака, Лилай, Дита, Соу, Аденийи (Сахити 76).

Главный тренер: Илир Дайя.

Предупреждения: Гонсалес 23, Музака 41, Вангели 57, Мичи 64, Буяльский 72, Радаш 89.

Судья: Фертентен (Бельгия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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