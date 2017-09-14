«Арсенал» - «Кельн»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Кельна» на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Арсенал»: Оспина, Мертезакер, Санчес, Жиру, Уолкотт, Холдинг, Айвоби, Монреаль, Бельерин, Мэйтланд-Найлз, Эль-Ненни.
Запас: Мэси, Уилшир, Мустафи, Рейн-Аделаид, Колашинац, Акпом, Нельсон.
«Кельн»: Т. Хорн, Хайнтц, Хегер, Цоллер, Хектор, Кордоба, Биттанкур, Мере, Клюнтер, Леманн, Рауш.
Запас: Кесслер, Серенсен, Риссе, Йойич, Осако, Гирасси, Хорн.
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