Нецид принёс «Славии» победу над «Маккаби»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Славия» обыграла тель-авивский «Маккаби».
Прага, стадион «Эден Арена»
«Славия» (Чехия) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 1:0 (1:0)
Гол: Нецид 12.
«Славия»: Коварж, Фридрих, Соболь, Югас, Дели, Стох, Змргал (ван Бюрен 66), Сикора (Хушбауэр 64), Соучек, Громада (Нгаде-Нгаджюи 81), Нецид.
Главный тренер: Ярослав Силхавы.
«Маккаби»: Райкович, Филипенко (Блэкмен 67), Давидзада, Бабен (Рикан 72), Бен-Хаим, Йеини, Баттоккио, Миха (Ацили 80), Сушич, Атар, Кьяртанссон.
Главный тренер: Хорди Кройфф.
Предупреждения: Бабен 30, Стох 54, Йеини 90.
Судья: Шергенхофер (Австрия).
В другом матче «Локомотив» сыграл вничью с «Копенгагеном».
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