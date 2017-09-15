Нобоа: «Манчини в перерыве говорил, чтобы мы играли, как в первом тайме»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа прокомментировал победу над «Вардаром» (5:0) в матче группового раунда Лиги Европы и рассказал, о чём просил своих игроков наставник команды Роберто Манчини после первого тайма, в котором сине-бело-голубые забили три мяча:

«Почему столько забили? Мы очень хорошо выглядели в атаке, создавали много моментов и всё сегодня получилось.

Удивил ли чем-нибудь „Вардар“? Они здорово оборонялись, но мы забили быстрый мяч, а это очень важно. Кокорин забил, они открылись и начали атаковать, чем мы и воспользовались.

Что сказал Манчини в перерыве? Ну, хоть мы и выигрывали 3:0, но после перерыва они могли попытаться отыграться – в футболе возможно всё. Говорил, чтобы мы сохраняли концентрацию, играли как в первом тайме. Так и победили».

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