Петанья: «Гасперини – феномен»

Форвард «Аталанты» Андреа Петанья после победы над «Эвертоном» в матче группового раунда Лиги Европы (3:0) отдал должное наставнику итальянской команды Джан Пьеро Гасперини:

«Мы лучшим образом готовились к этому поединку, следовали тому плану, о котором говорил наш тренер. Он является феноменом.

Если мы будем играть в том же духе, как мы провели прошлый сезон, то можем достичь большего. У нас молодая команда, которая хочет проявить себя, но мы должны быть скромными и решительными.

Руни? Он творил историю в английском футболе, я разочарован тем, что не поменялся с ним футболками. Может быть, удастся сделать это в ответной встрече».

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