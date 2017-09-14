Вернер: «Было бы ложью сказать, что меня не интересует переход в „Реал“»

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер прокомментировал информацию о том, что в его услугах заинтересован мадридский «Реал».

«Я счастлив в „Лейпциге“. Когда я выхожу на поле, я думаю только об этой команде. Прямо сейчас я не думаю о „Реале“ или каком-либо другом клубе. Но, конечно, мне льстят такие слухи. Было бы ложью сказать, что меня не интересует переход в „Реал“».

21-летний Вернер в прошлом сезоне Бундеслиги наколотил 21 гол в 31 матче, а в текущей кампании забил 3 мяча в 3 поединках.

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