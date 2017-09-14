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Вернер: «Было бы ложью сказать, что меня не интересует переход в „Реал“»

вчера, 16:42

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер прокомментировал информацию о том, что в его услугах заинтересован мадридский «Реал».

«Я счастлив в „Лейпциге“. Когда я выхожу на поле, я думаю только об этой команде. Прямо сейчас я не думаю о „Реале“ или каком-либо другом клубе. Но, конечно, мне льстят такие слухи. Было бы ложью сказать, что меня не интересует переход в „Реал“».

21-летний Вернер в прошлом сезоне Бундеслиги наколотил 21 гол в 31 матче, а в текущей кампании забил 3 мяча в 3 поединках.

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Все комментарии
NGYRZ
вчера в 21:09
Айда зимой к нам!
рус фан
вчера в 20:21
Зимой надо уже брать парня, статистика у Вернера хорошая или надо попробовать Кейна за 140 млн выкупить у шпор, Бенз мало то го что косячит через раз, так еще и поломался на полтора месяца сразу.
starche
вчера в 19:56
Валерьянка помогает.
unomadridista
вчера в 19:44
упаси Господь !
Санчо Панса
вчера в 19:19
Ну еще бы! Любой уважающий себя футболист хотел бы хоть раз надеть форму королевского клуба) У Тимо все впереди!
DEIVID ответил Don trambon
вчера в 19:19
Don trambon:
ахах. И только из за того, что ты за ним с 16 лет следишь он должен сказать нет Реалу?) Звучит как угроза.
Просто не хочется терять такого парня, есть куча клубов с подходящим для него стилем, на ... нужен Реал где можно легко присесть.
No problem
вчера в 19:03
Давай давай!
Уже зимой давай!
Самое то чтоб усадить этого ламината Бенза на банку.
Y.N.W.A. ответил DEIVID
вчера в 18:34
DEIVID:
Ну ведь Майорал мегаталант, миллион раз слышал это из уст глоров Реала.
Мегаталант, который не закрепился в Вольсфбурге. Да и по матчам в Реале не впечатлял, мягко говоря, в отличие от того же Диаса.
Bavaria_M
вчера в 18:17
вот его бы обменять на леву) было бы круто и все в выйгрыше хех
Марк Аврелий
вчера в 17:53
В Баварию перейдет.
Filosofo
вчера в 17:52
Все хотят в Реал...Даже Месси иногда об этом думает.
eaguar
вчера в 17:43
желающих много
Vladimir808 ответил Don trambon
вчера в 17:34
Don trambon:
ахах. И только из за того, что ты за ним с 16 лет следишь он должен сказать нет Реалу?) Звучит как угроза.
Вы как всегда зрите в корень! Пользователь с ником
Девид, серьезно пригрозил Тимо.))
Вот еще бы слово Барселона писали без ошибок, как
вот например я пишу: ЦСКА, Реал.)))
Don trambon ответил DEIVID
вчера в 17:18
DEIVID:
Бл..., я за тобой с 16 лет слежу, когда ты еще в Штутгарте начал выходить, очнись, какой к черту Реал. Не вздумай сказать им да.
ахах. И только из за того, что ты за ним с 16 лет следишь он должен сказать нет Реалу?)

Звучит как угроза.
Абуязид Ибрагимов
вчера в 17:09
Пересу надо купить этого парня!
DEIVID ответил Y.N.W.A.
вчера в 16:57
Y.N.W.A.:
Зачем Зидан отпустил талантливого Диаса в Лион- непонятно. Теперь Бенз выбыл и впереди на позиции напа Майорал. Косяк Зизу.
Ну ведь Майорал мегаталант, миллион раз слышал это из уст глоров Реала.
Y.N.W.A.
вчера в 16:54
Зачем Зидан отпустил талантливого Диаса в Лион- непонятно. Теперь Бенз выбыл и впереди на позиции напа Майорал. Косяк Зизу.
DEIVID
вчера в 16:46
Бл..., я за тобой с 16 лет слежу, когда ты еще в Штутгарте начал выходить, очнись, какой к черту Реал. Не вздумай сказать им да.
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