Куск: «„Локомотив“ играл на ничью. Жаль, что мы их не наказали»

Полузащитник «Копенгагена» Каспер Куск после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы с «Локомотивом» (0:0) выразил мнение, что российская команда приехала в Данию за ничейным результатом:

«Мы провели действительно хороший матч. Но я разочарован тем, что „Локомотив“ отсиживался в обороне. Казалось, что они приехали, чтобы сыграть вничью. Отсиживаясь на своей половине поля, они усложнили нам игру в атаке и поэтому у нас не получалось создавать голевые моменты. Жаль, что мы не наказали „Локомотив“».

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