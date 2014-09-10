Уолкотт: «Надеюсь, у нас будет самая скоростная атакующая линия в Премьер-Лиге»

Нападающий лондонского «Арсенала» Тео Уолкотт доволен летними приобретениями команды.
«Надеюсь, у нас будет самая скоростная атакующая линия в Премьер-Лиге. Хорошо бы это помогло „Арсеналу“ вернуться туда, где он должен быть, чтобы мы могли завоевывать трофеи. Санчес и Уэлбек отлично впишутся в команду. Алексис очень быстро адаптировался. Дэнни — настоящий работяга, командный боец. Иногда мне даже казалось, что ему следует действовать более эгоистично, и меня порадовало его выступление в понедельник. Да, мы серьезно потратились этим летом, но все знают, что мы долгие годы экономили. „Арсенал“ тратит деньги с умом».