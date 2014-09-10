Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаАнглия. Премьер-Лига 2014/2015

Уолкотт: «Надеюсь, у нас будет самая скоростная атакующая линия в Премьер-Лиге»

10 сентября 2014, 15:55
 Нападающий лондонского «Арсенала» Тео Уолкотт доволен летними приобретениями команды.
 
«Надеюсь, у нас будет самая скоростная атакующая линия в Премьер-Лиге. Хорошо бы это помогло „Арсеналу“ вернуться туда, где он должен быть, чтобы мы могли завоевывать трофеи. Санчес и Уэлбек отлично впишутся в команду. Алексис очень быстро адаптировался. Дэнни — настоящий работяга, командный боец. Иногда мне даже казалось, что ему следует действовать более эгоистично, и меня порадовало его выступление в понедельник. Да, мы серьезно потратились этим летом, но все знают, что мы долгие годы экономили. „Арсенал“ тратит деньги с умом».
Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ташуев: «Беленов выбросил весы из окна второго этажа на улицу»
Сегодня, 09:30
Промес понаблюдал за поражением хоккейного «Спартака» в матче КХЛ
Вчера, 23:54
В Узбекистане семья назвала своего сына Мбаппе
Вчера, 16:15 Фото
Официально«Зенит» объявил о начале сотрудничества с «Кайратом»
Вчера, 12:29
Роналду поделился фото с отдыха в Эр-Рияде
16 января Фото
Роналду посетил тренировку «Милана» в Эр-Рияде и встретился с Леау
15 января Фото
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 