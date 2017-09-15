УЕФА начал дело против «Арсенала» и «Кельна»

УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Арсенала» и «Кельна» после матча этих команд в Лиге Европы.

Напомним, что встречу пришлось отложить на час, поскольку из Германии вместо трех тысяч человек прибыли двадцать тысяч и создали толкучку. По итогам вечера полиция арестовала пять особо буйных фанатов команд.

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