УЕФА начал дело против «Арсенала» и «Кельна»

УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Арсенала» и «Кельна» после матча этих команд в Лиге Европы.
Напомним, что встречу пришлось отложить на час, поскольку из Германии вместо трех тысяч человек прибыли двадцать тысяч и создали толкучку. По итогам вечера полиция арестовала пять особо буйных фанатов команд.
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если бы 60 тыс то для охраны не стало бы проблема с всего лишь 20 тыс фанатами. и небыло бы талкучки и не откладывали матч на целый час.
так что смешно с твоих оправдашек.
неговоря о том что там жиденько опозорилась ваша апл)
даже в рпл такой шняги нет) хотя там и во все ходят всего 2 фаната на матч хех.
если бы 60 тыс то для охраны не стало бы проблема с всего лишь 20 тыс фанатами. и небыло бы талкучки и не откладывали матч на целый час.
так что смешно с твоих оправдашек.
неговоря о том что там жиденько опозорилась ваша апл)
даже в рпл такой шняги нет) хотя там и во все ходят всего 2 фаната на матч хех.
зачем нужна эта безхребетная команда.
у которой даже охраники безхребетниики.
что несмогли спраится с малой частью фанатов.
а все потому что в апл на стадики ходят мало людей.
вот и охрана незнала как себя вести.
позор апл.
зачем нужна эта безхребетная команда.
у которой даже охраники безхребетниики.
что несмогли спраится с малой частью фанатов.
а все потому что в апл на стадики ходят мало людей.
вот и охрана незнала как себя вести.
позор апл.