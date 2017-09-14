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УЕФА открыл дело в отношении «Спартака»

вчера, 17:54

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1). Спартаковским болельщикам вменяется использование пиротехники и бросание на поле посторонних предметов. Решение по делу будет вынесено 21 сентября. В этот же день УЕФА рассмотрит поведение главного тренера «Севильи» Эдуардо Бериссо в матче с «Ливерпулем» (2:2). Наставник был удален со скамейки. А 19 октября УЕФА рассмотрит дело в отношении «Шахтера», болельщики которого использовали пиротехнику в матче с «Наполи» (2:1).

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Все комментарии
альсато
сегодня в 00:13
я уже говорил: свинья-и в африке бородавочник. Дикари ,одним словом.
Зидан 1972
вчера в 23:51
Уважение Спартаку за то что у них много болельщиков!Но почему немалое количество из них себя ведут как быдло?
ЮЗИК
вчера в 23:38
Это происки европейцев
OLS ответил Dinamo
вчера в 23:33
Dinamo:
"В Ростове перед матчем 28-го тура чемпионата России "Ростов" — "Зенит" задержали фанатов петербургского клуба. Задержанные пытались пронести на стадион файеры в задних проходах. "Сотрудники полиции заметили "хвост", который торчал у парня, остановили, думали, что привязал к спине, а когда начали разбираться, выяснилась такая интимная деталь. На всякий случай остановили его товарища. И не зря — у него в том же месте нашли файер", — рассказали в правоохранительных органах. На фанатов составили протокол об административном правонарушении. Скорее всего, они заплатят штраф." Гуру сего дела лично давали уроки под хохот спартачей :))
Да тебе в писатели можно податься, конкуренцию составишь Дарье Донцовой
RomeoTsar
вчера в 23:31
Болею за Спартак. В Еврокубках, естественно, поддерживаю все наши клубы. И вот не могу понять, ну как можно быть таким быдлом, чтобы бросать петарды на поле, кричать пошлые кричалки, что даже в тв-трансляции слышно. Это позор！
Kuprin
вчера в 23:21
Свиньи, Сэр!
SPARTAK_SPARTAK
вчера в 22:57
Давайте закинем Казачка в сектор болел Ливерпуля а потом и Севильи с боекомплектом из питард - им всем техническое а мы вышли из группы:):):))))!
На самом деле таких козлов надо уби_ать!!!!!!!
Игорь Солнцев
вчера в 22:18
Опять спартаковы лет 15 не увидят ЛЧ.
Michele_Alboreto ответил Константин Белых
вчера в 22:17
Константин Белых:
Вот ипподром радуется.. Пусть дом сгорит-зато соседу дым мешает.. Насчет не играли в ЛЧ 5 лет- ЦСКА с такой ротацией и превращение команды в дом престарелых в ближайшие 10 лет не попадет. Так что порадуйтесь ЛЧ последний раз перед оочень долгим перерывом. А победу и левый пенальти далеко не каждый раз вам судья дарить будет. Спартак хоть вчера честно сыграл. Один забили-один пропустили. А кони уже в экстазе от судьи испанца. У Спартака хоть комбинации вчера были(Адриано с Фернандо). А у Коней случайный отскок воспринимается как тотальное превосходство над всеми.. Скромнее быть надо.
Ты бы хоть видео гол Жамалетдинова, прежде чем говорить о каких-то там "комбинациях".
Michele_Alboreto
вчера в 22:16
Вот мне интересно: почему фаны ЦСКА вели себя достойно, а чемпионы буянили?!!
Александр Северный
вчера в 22:14
Спартак посодят, не будет фейерить.
ОЛЛС
вчера в 21:48
Сами себя подставляют.Словенцам все спустят,а вот любую выходку наших легко перевернут и выставят в самом черном цвете.С такими "друзьями" клуба и врагов не надо.
Evgen44
вчера в 21:46
Я смотрю тут повеяло с Химок каштанами?Кому там нечего позориться в ЛЧ?Выиграли у Бенфики и пелена перед глазами))"чемпионы" штопанные,из года в год последние места занимают и еще варежку свою открывают?

А те кто бросал пиро на поле,к фанатскому движению не имеют никакого отношения,поверьте.Это я не коням штопанным,а всем нормальным людям говорю.
yeychanin23 ответил Константин Белых
вчера в 21:39
Константин Белых:
Вот ипподром радуется.. Пусть дом сгорит-зато соседу дым мешает.. Насчет не играли в ЛЧ 5 лет- ЦСКА с такой ротацией и превращение команды в дом престарелых в ближайшие 10 лет не попадет. Так что порадуйтесь ЛЧ последний раз перед оочень долгим перерывом. А победу и левый пенальти далеко не каждый раз вам судья дарить будет. Спартак хоть вчера честно сыграл. Один забили-один пропустили. А кони уже в экстазе от судьи испанца. У Спартака хоть комбинации вчера были(Адриано с Фернандо). А у Коней случайный отскок воспринимается как тотальное превосходство над всеми.. Скромнее быть надо.
Классическое передергивание, случайно,не PR осваивали?...)))
kastites
вчера в 21:03
Не повезло свиньям
Александр Северный ответил смещной
вчера в 20:55
смещной:
Стоит-ли напоминать большинству бакланолюбителей на ветке, что помимо гостей из России, на трибунах вчера были и словенцы, топящие против "Марибора", и сербы?
Но гадили то только спартаковцы.
Wolf77785 ответил Dinamo
вчера в 20:52
Dinamo:
"В Ростове перед матчем 28-го тура чемпионата России "Ростов" — "Зенит" задержали фанатов петербургского клуба. Задержанные пытались пронести на стадион файеры в задних проходах. "Сотрудники полиции заметили "хвост", который торчал у парня, остановили, думали, что привязал к спине, а когда начали разбираться, выяснилась такая интимная деталь. На всякий случай остановили его товарища. И не зря — у него в том же месте нашли файер", — рассказали в правоохранительных органах. На фанатов составили протокол об административном правонарушении. Скорее всего, они заплатят штраф." Гуру сего дела лично давали уроки под хохот спартачей :))
щас бы динамовцем говорить о петардах, которые еще сами этим занимаются!
Ganymed1
вчера в 20:48
Какое свинство
cpartak60 ответил Дед за ЦСКА
вчера в 20:40
Дед за ЦСКА:
Да уж, опять Спартак в Европе отличился с не лучшей стороны. Жаль, за Россию стыдно.
ЛАДНО ДЕД!ВСЕ НОРМАЛЬНО БУДЕТ!ТАКОГО ДОБРА И У ВАС С ИЗБЫТКОМПРОЙДИСЬ ПО СОККЕРУ!ОДНА ГРЯЗЬ ОТ ВАШИХ!
смещной
вчера в 20:40
Стоит-ли напоминать большинству бакланолюбителей на ветке, что помимо гостей из России, на трибунах вчера были и словенцы, топящие против "Марибора", и сербы?
Константин Белых
вчера в 20:37
Вот ипподром радуется.. Пусть дом сгорит-зато соседу дым мешает.. Насчет не играли в ЛЧ 5 лет- ЦСКА с такой ротацией и превращение команды в дом престарелых в ближайшие 10 лет не попадет. Так что порадуйтесь ЛЧ последний раз перед оочень долгим перерывом. А победу и левый пенальти далеко не каждый раз вам судья дарить будет. Спартак хоть вчера честно сыграл. Один забили-один пропустили. А кони уже в экстазе от судьи испанца. У Спартака хоть комбинации вчера были(Адриано с Фернандо). А у Коней случайный отскок воспринимается как тотальное превосходство над всеми.. Скромнее быть надо.
311
вчера в 20:37
Когда в Европе узнают где проносят эти фаеры спартачи, Тарасовка станет Меккой для радужных!)
Игорь Волков
вчера в 20:35
Я конечно все понимаю, но псевдофанат ЦСКА лучше молчать в этом случае. У самих то рыльце в пушку.
renegade1976
вчера в 20:27
    RussianHorse ответил Timur132
    вчера в 20:23
    Timur132:
    Наказывать клуб не имеет никакого смысла.
    Это правило или прихоть УЕФА.
    Дед за ЦСКА
    вчера в 20:19
    Да уж, опять Спартак в Европе отличился с не лучшей стороны. Жаль, за Россию стыдно.
    abrek123
    вчера в 20:18
    Интересно какое наказание будет за петарды у нас вон зенит всего на 100к штрафуют, а что выкинет УЕФА интересно три матча без зрителей или еще что-то пожестче ...
    arzamas
    вчера в 20:18
    Эти персонажи внукам будут с гордостью рассказывать ка словенские недоношенные мусора их модрами в асфальт укладывали.)
    Дед Мазая
    вчера в 20:15
    Отправить в Магадан всех кто был на стадионе. Сами приведут и сдадут петардоносцев...
    Dinamo ответил OLS
    вчера в 20:10
    OLS:
    А ведь они где-то тренируются, собираются, тренинги проводят, у кого больше влезет😂
    "В Ростове перед матчем 28-го тура чемпионата России "Ростов" — "Зенит" задержали фанатов петербургского клуба. Задержанные пытались пронести на стадион файеры в задних проходах.

    "Сотрудники полиции заметили "хвост", который торчал у парня, остановили, думали, что привязал к спине, а когда начали разбираться, выяснилась такая интимная деталь. На всякий случай остановили его товарища. И не зря — у него в том же месте нашли файер", — рассказали в правоохранительных органах.

    На фанатов составили протокол об административном правонарушении. Скорее всего, они заплатят штраф."

    Гуру сего дела лично давали уроки под хохот спартачей :))
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