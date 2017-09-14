УЕФА открыл дело в отношении «Спартака»

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1). Спартаковским болельщикам вменяется использование пиротехники и бросание на поле посторонних предметов. Решение по делу будет вынесено 21 сентября. В этот же день УЕФА рассмотрит поведение главного тренера «Севильи» Эдуардо Бериссо в матче с «Ливерпулем» (2:2). Наставник был удален со скамейки. А 19 октября УЕФА рассмотрит дело в отношении «Шахтера», болельщики которого использовали пиротехнику в матче с «Наполи» (2:1).

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