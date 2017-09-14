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    "Реал"
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    2165
    "Барселона"
    17%
    1370
    "Атлетико"
    1%
    115
    "Манчестер Юнайтед"
    9%
    763
    "Манчестер Сити"
    4%
    321
    "Челси"
    6%
    487
    "Ливерпуль"
    2%
    184
    "Тоттенхэм"
    1%
    41
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«Ливерпуль» узнал у УЕФА о возможных санкциях против «Спартака»

вчера, 20:35

«Ливерпуль» связался с УЕФА по поводу возможных санкций по отношению к «Спартаку» в связи с открытым против москвичей дисциплинарным делом. Одним из наказаний для «Спартака» может стать проведение матча в Москве без зрителей. Этот пункт и беспокоит «Ливерпуль», который заботится о своих болельщиках. Вердикт по делу «Спартака» УЕФА вынесет 21 сентября – всего за пять дней до матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем», поэтому «красные» хотят знать заранее о вероятных решениях.

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Все комментарии
Egorium
сегодня в 00:07
Сами опозорились и другим свинью подсовывают.
киэнджин ответил gamma
сегодня в 00:02
gamma:
А что, простому болельщику из Сирии, Ирака или Ливии, нельзя пройти с болельщиками Ливерпуля и поболеть, Аллах Акбар, за любимую команду?
Можно тока без Акбар..Щас сложное время..
gamma ответил RussianHorse
сегодня в 00:00
RussianHorse:
Натаха прикинется фанаткой Ливера, и на своем перфект инглише купит себе билет)
А что, простому болельщику из Сирии, Ирака или Ливии, нельзя пройти с болельщиками Ливерпуля и поболеть, Аллах Акбар, за любимую команду?
киэнджин ответил Y.N.W.A.
вчера в 23:55
Y.N.W.A.:
А ты топишь за клуб, который расположился в столице голубей. Больше радуги на аву
    Smixik90
    вчера в 23:49
    Цска тоже играл без болельщиков .... и ничего .
    Gedun Fondon
    вчера в 23:48
    стыдно!
    Андрей Рудаков
    вчера в 23:44
    Стыдно и обидно за клуб
    НИКИТА ТАРАСОВ
    вчера в 23:44
    да поросятам по барабану как сливать - со зрителями или без !!!!!
    cska.78 ответил RussianHorse
    вчера в 23:37
    RussianHorse:
    Натаха прикинется фанаткой Ливера, и на своем перфект инглише купит себе билет)

    За фанатку Ливера сойдет?)))
    Андрей шабалин ответил 64русс
    вчера в 23:34
    64русс:
    Спартак позорит Россию как на поле , так и на трибунах
      Evilhuman
      вчера в 23:07
      ну ведь по делу всё, нагадили себе, несколько лет не показывались на евро арене и лучше было бы и не показываться
      Y.N.W.A. ответил киэнджин
      вчера в 23:06
      киэнджин:
      так ты реал поддерживаешь разницы тоже нет.....
      А ты топишь за клуб, который расположился в столице голубей. Больше радуги на аву
      compka
      вчера в 22:51
      быдло потому и собирается вместе, не для того, чтобы болеть за родной клуб, а чтоб иметь возможность бросать файеры, драться с полицией, писать на заборах и т.п.

      их бы энергию, да в сибирь, осваивать просторы
      Павел Амурский
      вчера в 22:36
        киэнджин ответил Y.N.W.A.
        вчера в 22:34
        Y.N.W.A.:
        слушай, ты может не в курсах, там муму голубей поддерживает, так что добавь это в статус в своем профиле
        так ты реал поддерживаешь разницы тоже нет.....
        вячеслав остапенко
        вчера в 22:24
        Я думаю это не правильное решение лишать болельщиков смотреть футбол своей команды
        Dudikoff ответил Y.N.W.A.
        вчера в 22:24
        Y.N.W.A.:
        слушай, ты может не в курсах, там муму голубей поддерживает, так что добавь это в статус в своем профиле
          Винсент Вега
          вчера в 22:22
          Лучше со зрителями - но без игроков))
          Y.N.W.A. ответил Inside91
          вчера в 22:06
          Inside91:
          Английский Спартак заочковал
            Вася Пупкин 1
            вчера в 22:05
            Ловчев: Спартак все делает для развития футбола в стране! Самые заполняемые стадионы только у Спартака!)) Посмотрим насколько они заполнятся после санкций. Не хотелось бы чтобы за не адекватных болельщиков-пиротехников страдал имидж российского футбола, ведь Мутко и товарищи очень стараются!
            richi ответил drug01
            вчера в 22:01
            drug01:
            Теперь будем ждать плохих новостей!!!!
            Разве пплохо то, что быдла не будет на стадионе?
            Дед за ЦСКА
            вчера в 22:01
            Что будет? Хорошего не надо ждать. Вмажут по полной. ИМХО.
            Inside91
            вчера в 22:01
            Английский Спартак заочковал
            richi ответил морозз
            вчера в 22:00
            морозз:
            Пора уже перестать Спонсорам заигрывать с такими болелами и гнать их из футбола, достали не по детски! Но эти вот и д и о т ы зная что подставляют клуб, всё равно гнут свою позорную линию на дискредитацию своей команды в Европе! Калёным железом выжигать таких из футбола!
            Так это спонсоры и отжигают. Наглость и безнаказанность рождают быдло.
            ОЛЛС
            вчера в 21:59
            Может вспомнили прогулки по Марселю?
            Zeek47
            вчера в 21:54
            99% что будет матч без зрителей, с ЦСКА уже такое было.
            морозз
            вчера в 21:54
            Пора уже перестать Спонсорам заигрывать с такими болелами и гнать их из футбола, достали не по детски! Но эти вот и д и о т ы зная что подставляют клуб, всё равно гнут свою позорную линию на дискредитацию своей команды в Европе! Калёным железом выжигать таких из футбола!
            киэнджин
            вчера в 21:53
            Не вижу разницы Спартак Цска Зенит = Ливерцы просто боятся получить серъёзных травм ..В Англии та все родное и известное...
            Дикий_Запах ответил dargo
            вчера в 21:46
            dargo:
            это не болельщики, они любят не футбол, а любят себя и ищут способы демонстрировать свою значимость, а по сути они бездарные существа и НИКТО в реальной жизни, а из за их выходок страдают настоящие болельщики - очень жаль и стыдно
            поведение вне стадиона тоже оставляет желать лучшего
            WРWW
            вчера в 21:41
            У спартака и без санкций не будет зрителей, максимум дома на диване, не более того
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