«Ливерпуль» узнал у УЕФА о возможных санкциях против «Спартака»

«Ливерпуль» связался с УЕФА по поводу возможных санкций по отношению к «Спартаку» в связи с открытым против москвичей дисциплинарным делом. Одним из наказаний для «Спартака» может стать проведение матча в Москве без зрителей. Этот пункт и беспокоит «Ливерпуль», который заботится о своих болельщиках. Вердикт по делу «Спартака» УЕФА вынесет 21 сентября – всего за пять дней до матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем», поэтому «красные» хотят знать заранее о вероятных решениях.

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